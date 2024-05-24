https://ria.ru/20240524/spetsoperatsiya-1948226051.html

Спецоперация, 24 мая: Украина под давлением США срывает мирные инициативы

Спецоперация, 24 мая: Украина под давлением США срывает мирные инициативы - РИА Новости, 24.05.2024

Спецоперация, 24 мая: Украина под давлением США срывает мирные инициативы

Директор ФСБ России Александр Бортников выступил в пятницу на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T18:44

2024-05-24T18:44

2024-05-24T18:48

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Директор ФСБ России Александр Бортников выступил в пятницу на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке и заявил там, что Киев под непосредственным давлением своих западных покровителей срывает любые конструктивные международные инициативы по мирному урегулированию и вместо этого тиражирует неработающие "формулы мира". Кроме того, по словам Бортникова, при содействии стран НАТО продолжается массовая переброска на Украину террористов из других регионов мира, причём часть из них используется для дальнейшей террористической экспансии в СНГ. Директор ФСБ подчеркнул, что Киев, не имея реальных возможностей добиться своих целей на поле боя, перешёл к тотальному террору, ведёт систематические обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов, а также проводит диверсионные вылазки в приграничье РФ. Бортников также указал на то, что спецслужбы Киева активно вербуют молодёжь и подростков в террористы через пропаганду проукраинских националистических формирований в соцсетях. Также он рассказал, что следствие по теракту в подмосковном "Крокус сити холле" продолжается, но с уверенностью можно сказать, что непосредственное отношение к нападению имеет военная разведка Украины. На этом же заседании директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что западные элиты находятся в замешательстве, понимая, что стратегическая инициатива на фронте перешла к России. Он напомнил, что в течение полутора лет западные политики "бубнили о так называемом стратегическом поражении РФ на поле боя". Созываемую Западом в Швейцарии конференцию по Украине директор СВР назвал лишь попыткой имитировать поиск мира и представить, что на стороне Украины находятся большинство стран мира. На самом деле, по словам Нарышкина, это не так, и поэтому США пытаются принудить к участию в бесперспективной конференции страны так называемого Большого Юга. ВСУ потеряли больше 11 тысячМинобороны РФ в пятницу опубликовало сводку о ходе специальной военной операции за период с 18 по 24 мая. За это время ВС РФ нанесли 49 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами. В результате были поражены военная аэродромная инфраструктура противника, места хранения ракет, боеприпасов и топлива, цеха производства безэкипажных катеров и беспилотников. Кроме того, поражались пункты временной дислокации ВСУ, иностранных наемников и националистических формирований, а также предприятия военно-промышленного комплекса Украины. За прошедшую неделю российские группировки войск освободили Старицу в Харьковской области, а также Белогоровку, Клещеевку и Андреевку в ДНР. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение украинским войскам и отразили 88 контратак. Сдались в плен 67 украинских военнослужащих. Противник за неделю потерял больше 11 тысяч солдат. Кроме того, Киев лишился 19 танков, 74 боевых бронированных машин, в том числе четырёх БМП Marder производства ФРГ, пяти БМП Bradley и трёх бронетранспортёров MaxxPro производства США, восьми боевых машин РСЗО "Град" и Vampire, а также 178 орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 10 полевых складов боеприпасов ВСУ. Авиация и средства ПВО за неделю сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь крылатых ракет SCALP-EG, 25 оперативно-тактических ракет ATACMS и "Точка-У", 18 управляемых авиабомб Hammer, 13 противорадиолокационных ракет HARM, противокорабельную ракету "Нептун", 91 реактивный снаряд HIMARS, Vampire и "Ольха", а также 356 беспилотников. В паникеПервый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в интервью РИА Новости, что страны Запада понимают, какими могут быть последствия применения Киевом их вооружений по целям, расположенным на территории РФ, и не питают иллюзий на этот счет. По его словам, Россия сфокусирована на достижении своих целей в рамках спец операции, а потому "не отвлекается на позиции отдельных западных лидеров, которые сегодня говорят одно, а завтра – другое". Он подчеркнул, что темпы продвижения российской армии на Украине обусловлены стремлением командования сберечь жизни своих военнослужащих, в то время как Киев безжалостно распоряжается своими людьми. Союзники Киева пребывают в панике от текущей ситуации на поле боя, а звучащие на Западе заявления о допустимости ударов по целям на территории РФ следует оценивать психиатрам, отметил Полянский. Продолжают обстреливатьПо данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска 24 мая выпустили по Донецку и Горловке 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе восемь кассетных. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в пятницу, что украинские военные выпустили 25 реактивных снарядов по селу Новая Таволжанка Шебекинского округа. На четырёх улицах были повреждены 11 домовладений, обошлось без пострадавших. Расставил приоритетыАгентство Блумберг сообщило, что президент США Джо Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине, которая состоится 15-16 июня в Швейцарии. Этому событию он предпочтёт акцию по сбору средств на собственную предвыборную кампанию, которая пройдет в Калифорнии. По словам источников агентства, вице-президент США Камала Харрис также не собирается присутствовать на конференции в Швейцарии. Главы минобороны стран ЕС 28 мая обсудят поставки ПВО и боеприпасов Украине, встречу посетит генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Он также рассказал, что сейчас, как считают в ЕС, "не время" для заморозки конфликта на Украине, так как ситуация "несправедливая". Германия совместно с Данией поставила Украине еще 10 танков Leopard 1, кроме того, Берлин готовит к поставке Киеву 3 реактивные системы залпового огня HIMARS, следует из обновленного списка вооружений для украинской стороны, опубликованного на официальном портале кабмина ФРГ. Как рассказал РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, танки являются для российских военнослужащих лёгкой целью, HIMARS – более сложной, но также уничтожаемой. Поэтому, по словам, аналитика, новые вооружения, которых недостаточно даже для того, чтобы изменить ситуацию в пользу Украины хотя бы на отдельном участке фронта, станут очередными трофеями. Газета New York Times сообщила, что российские силы все чаще нарушают работу устройств Starlink на Украине, что может вызвать тактический сдвиг в конфликте. Издание со ссылкой на украинских солдат отмечает, что в Харьковской области силы РФ вызвали "массовые сбои в работе Starlink". Украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил газете, что РФ, по-видимому, использует новую и более продвинутые технологии для создания помех в работе Starlink. Официальный представитель Нацгвардии в штате Аризона заявил РИА Новости, что ещё остаются украинские пилоты, продолжающие обучение пилотированию американских истребителей F-16. Они завершат его в августе. Подземный ХарьковВоздушная тревога в пятницу утром была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а затем также в Киеве, Киевской и Черниговской областях. В обед её распространили на все области. Компания "Украинские железные дороги" утверждает, что в ночь на пятницу взрывами была повреждена железнодорожная инфраструктура в Харьковской области. Как сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, зафиксированы "прилёты" в городе Чугуев Харьковской области, где идёт постоянная доукомплектация украинских войск, а также находится перевалочный пункт в снабжении сил ВСУ боекомплектами и горюче-смазочными материалами. Военный эксперт, экс-глава пресс-службы вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов рассказал РИА Новости, что военнослужащий ВСУ Максим Лихачёв угнал танк Т-64 и сдался российским военным под Донецком. У российских позиций Лихачёва, по словам Безсонова, заранее ждали по предварительной договорённости. Лихачев - уроженец города Сватово в ЛНР, служить в ВСУ начал в 2022 году, вернувшись на Украину из Польши, уточнил Безсонов. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал сложной обстановку из-за наступательных действий России в районе села Кисловка Харьковской области. По его словам, наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на красноармейском и кураховском направлениях в Донбассе. Неспокойно и по другим направлениям, где интенсивность боевых действий значительно меньше. По данным газеты Guardian, которые ей предоставил высокопоставленный украинский чиновник, Украина никогда не простит американский конгресс за промедления в одобрении помощи. Издание отмечает, что на Украине растет озлобленность в отношении Запада за то, что он якобы недостаточно помогает Киеву. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что власти Украины планируют построить там "безопасный подземный городок" стоимостью в 225 миллионов евро. Площадь города должна составить 236 тысяч квадратных метров, в нём будут школа, паркинги, медучреждения, торговые площадки, доступ – через метро. Сейчас для реализации проекта ищут инвесторов.

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https://ria.ru/20240524/svo-1948146880.html

https://ria.ru/20240524/spetsoperatsiya-1948148344.html

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https://ria.ru/20240524/putin-1948211253.html

https://ria.ru/20240524/regiony-1948191601.html

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справки, украина, сватово, луганская народная республика, даниил безсонов, александр бортников, сергей нарышкин, вооруженные силы украины, миг-29, f-16