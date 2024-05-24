Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян доверяют Путину
ВЦИОМ: 81,1% россиян доверяют Путину, 78,7% одобряют его работу
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Восемь из десяти (81,1%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 78,7% одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ, Путину доверяют 81,1% россиян, недоверие выразили 15,3% респондентов. Главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 65% опрошенных, не доверяют - 16,7%.
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Одобряют работу президента 78,7%, не одобряют - 13,5%. Работу председателя правительства РФ одобряют 55,8% граждан, неодобрение высказали 8,4%.
Кроме того, на вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись бы в ближайшее воскресенье, 40,2% назвали "Единую Россию", 8,7% - КПРФ, 9,5% - ЛДПР, 6,5% - "Новые люди", 3,6% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Также 9,9% опрошенных указали непарламентские партии, затруднились с ответом 9,2%, 11% сообщили, что не стали бы участвовать в выборах.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 13 по 19 мая 2024 года. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.