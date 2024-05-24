https://ria.ru/20240524/polyanskiy-1948031957.html

Полянский рассказал о возможных последствиях гибели Раиси

Полянский рассказал о возможных последствиях гибели Раиси - РИА Новости, 24.05.2024

Полянский рассказал о возможных последствиях гибели Раиси

Гибель в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД этой страны Хосейна Амира Абдоллахиана способна еще сильнее накалить и без того напряженную... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T03:33

2024-05-24T03:33

2024-05-24T03:40

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ООН, 24 мая — РИА Новости. Гибель в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД этой страны Хосейна Амира Абдоллахиана способна еще сильнее накалить и без того напряженную обстановку на Ближнем Востоке, однако пока все стороны демонстрируют сдержанность в отношении случившегося, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "Ситуация на Ближнем Востоке сейчас действительно настолько накалена, что на нее может повлиять все что угодно. Это зависит от того, как будет использоваться (ситуация) и каковы будут последствия. Опять же, давайте не торопиться с выводами и не гадать, пока наши иранские друзья не завершат расследование. На мой взгляд, пока все стороны стараются вести себя достаточно сдержанно в данной ситуации", — сказал Полянский. Дипломат добавил, что не готов судить о возможности причастности к авиакатастрофе других государств, отметив, что составление выводов относительно случившегося является прерогативой иранского правительства.Авиакатастрофа в ИранеВертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны, в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации.Политики возвращались после визита в Азербайджан, где Раиси и его коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.Глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию для расследования крушения воздушного судна. Результаты представят Верховному лидеру республики и народу, уточнил посол страны в России Казем Джалали.Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.

https://ria.ru/20240521/gibel-1947303439.html

https://ria.ru/20240524/raisi-1948025990.html

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в мире, иран, ближний восток, россия, хосейн амир абдоллахиан, дмитрий полянский, ильхам алиев, оон, крушение вертолета президента ирана, ибрахим раиси