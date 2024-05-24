https://ria.ru/20240524/plany-1948216760.html

Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия согласовали общие планы

Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия согласовали общие планы - РИА Новости, 24.05.2024

Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия согласовали общие планы

Руководство Адыгеи, Кабардино-Балкарии (КБР) и Карачаево-Черкесии (КЧР) скоординировали планы по реализации совместных планов в экономике, социальной сфере и... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T18:30

2024-05-24T18:30

2024-05-24T18:30

республика адыгея

рашид темрезов

казбек коков

мурат кумпилов

россия

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МАЙКОП, 24 мая - РИА Новости. Руководство Адыгеи, Кабардино-Балкарии (КБР) и Карачаево-Черкесии (КЧР) скоординировали планы по реализации совместных планов в экономике, социальной сфере и культуре, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи. В Карачаево-Черкесии проходит встреча руководства Адыгеи, КБР и КЧР в рамках мероприятий по развитию трехсторонних отношений "братских регионов". На встрече глава КЧР Рашид Темрезов, глава КБР Казбек Коков и глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудили вопросы укрепления межрегиональных отношений. "Рука об руку, в составе сильной России, объединив усилия, мы сможем продолжить наш курс на развитие, эффективнее выполнять все обозначенные президентом стратегические цели и задачи", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе встречи. На встрече руководители кавказских республик также обсудили различные аспекты совместной деятельности, способствующие поддержке участников СВО. "Отдельное внимание было уделено вопросам в сфере экономики, социальной сфере, реализации совместных культурно-исторических проектов", - добавляется в релизе.

https://ria.ru/20240523/adygeya-1947943816.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов, казбек коков, мурат кумпилов, россия