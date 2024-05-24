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Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия согласовали общие планы - РИА Новости, 24.05.2024
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Республика Адыгея
 
18:30 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/plany-1948216760.html
Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия согласовали общие планы
Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия согласовали общие планы - РИА Новости, 24.05.2024
Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия согласовали общие планы
Руководство Адыгеи, Кабардино-Балкарии (КБР) и Карачаево-Черкесии (КЧР) скоординировали планы по реализации совместных планов в экономике, социальной сфере и... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T18:30
2024-05-24T18:30
республика адыгея
рашид темрезов
казбек коков
мурат кумпилов
россия
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МАЙКОП, 24 мая - РИА Новости. Руководство Адыгеи, Кабардино-Балкарии (КБР) и Карачаево-Черкесии (КЧР) скоординировали планы по реализации совместных планов в экономике, социальной сфере и культуре, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи. В Карачаево-Черкесии проходит встреча руководства Адыгеи, КБР и КЧР в рамках мероприятий по развитию трехсторонних отношений "братских регионов". На встрече глава КЧР Рашид Темрезов, глава КБР Казбек Коков и глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудили вопросы укрепления межрегиональных отношений. "Рука об руку, в составе сильной России, объединив усилия, мы сможем продолжить наш курс на развитие, эффективнее выполнять все обозначенные президентом стратегические цели и задачи", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе встречи. На встрече руководители кавказских республик также обсудили различные аспекты совместной деятельности, способствующие поддержке участников СВО. "Отдельное внимание было уделено вопросам в сфере экономики, социальной сфере, реализации совместных культурно-исторических проектов", - добавляется в релизе.
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рашид темрезов, казбек коков, мурат кумпилов, россия
Республика Адыгея, Рашид Темрезов, Казбек Коков, Мурат Кумпилов, Россия

Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия согласовали общие планы

© Фото : Пресс-служба правительства Адыгеи Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия согласовали общие планы
 Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия согласовали общие планы - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Адыгеи
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МАЙКОП, 24 мая - РИА Новости. Руководство Адыгеи, Кабардино-Балкарии (КБР) и Карачаево-Черкесии (КЧР) скоординировали планы по реализации совместных планов в экономике, социальной сфере и культуре, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи.
В Карачаево-Черкесии проходит встреча руководства Адыгеи, КБР и КЧР в рамках мероприятий по развитию трехсторонних отношений "братских регионов". На встрече глава КЧР Рашид Темрезов, глава КБР Казбек Коков и глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудили вопросы укрепления межрегиональных отношений.
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"Рука об руку, в составе сильной России, объединив усилия, мы сможем продолжить наш курс на развитие, эффективнее выполнять все обозначенные президентом стратегические цели и задачи", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе встречи.
На встрече руководители кавказских республик также обсудили различные аспекты совместной деятельности, способствующие поддержке участников СВО.
"Отдельное внимание было уделено вопросам в сфере экономики, социальной сфере, реализации совместных культурно-исторических проектов", - добавляется в релизе.
 
Республика АдыгеяРашид ТемрезовКазбек КоковМурат КумпиловРоссия
 
 
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