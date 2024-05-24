https://ria.ru/20240524/peterburg-1948245624.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 24.05.2024
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности из-за ветра, грозы и дождя объявлен в Петербурге, неблагоприятные погодные условия ожидают в... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T20:27
2024-05-24T20:27
2024-05-24T20:27
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности из-за ветра, грозы и дождя объявлен в Петербурге, неблагоприятные погодные условия ожидают в субботу во второй половине дня, сообщает пресс-служба правительства города. "С 17 часов до 21 часа 25 мая в Санкт‑Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с сильным ветром, грозой и дождем. Местами ожидаются ливни. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. "Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду. Правительство Санкт-Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожнo-трaнспортных происшествий. Особую осторожность также следует проявлять пешеходам.
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общество, санкт-петербург, экология в россии
Общество, Санкт-Петербург, Экология в России
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за ветра, грозы и дождя
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности из-за ветра, грозы и дождя объявлен в Петербурге, неблагоприятные погодные условия ожидают в субботу во второй половине дня, сообщает пресс-служба правительства города.
"С 17 часов до 21 часа 25 мая в Санкт‑Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с сильным ветром, грозой и дождем. Местами ожидаются ливни. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
"Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду. Правительство Санкт-Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожнo-трaнспортных происшествий. Особую осторожность также следует проявлять пешеходам.