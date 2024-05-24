https://ria.ru/20240524/peterburg-1948245624.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 24.05.2024

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности из-за ветра, грозы и дождя объявлен в Петербурге, неблагоприятные погодные условия ожидают в... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T20:27

2024-05-24T20:27

2024-05-24T20:27

общество

санкт-петербург

экология в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802058986_0:0:3004:1689_1920x0_80_0_0_def87bc55cc5b4c19d50992a60bec1c5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности из-за ветра, грозы и дождя объявлен в Петербурге, неблагоприятные погодные условия ожидают в субботу во второй половине дня, сообщает пресс-служба правительства города. "С 17 часов до 21 часа 25 мая в Санкт‑Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с сильным ветром, грозой и дождем. Местами ожидаются ливни. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. "Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду. Правительство Санкт-Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожнo-трaнспортных происшествий. Особую осторожность также следует проявлять пешеходам.

https://ria.ru/20240524/meteobyuro-1948087306.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, санкт-петербург, экология в россии