https://ria.ru/20240524/opros-1948119147.html
Опрос ФОМ показал, сколько россиян доверяют Путину
Опрос ФОМ показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 24.05.2024
Опрос ФОМ показал, сколько россиян доверяют Путину
Восемь из десяти (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 80% доверяют ему, следует из результатов опроса ФОМ. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T13:50
2024-05-24T13:50
2024-05-24T13:50
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Восемь из десяти (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 80% доверяют ему, следует из результатов опроса ФОМ. Большинство (82%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 7% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте фонда. На вопрос о доверии президенту 80% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему. Также, согласно опросу ФОМ, более половины (54%) опрошенных скорее хорошо оценивает работу правительства РФ, в то же время четверть (25%) - скорее плохо. Кроме того, 57% россиян считают, что председатель правительства Михаил Мишустин работает скорее хорошо, но один из десяти (10%) опрошенных отмечает, что Мишустин работает скорее плохо. На вопрос, если бы в следующее воскресенье состоятся выборы в Государственную думу, ровно половина россиян выбрала партию "Единая Россия". В тоже время 7% опрошенных проголосовали за КПРФ, 9% - за ЛДП", 3% - за СРЗП и 2% - за "Новых людей". Однако 2% респондентов отметили, что испортили бы бюллетень, а 9% не пошли бы на выборы. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 17-19 мая 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20240524/fom-1948113073.html
https://ria.ru/20240524/putin-1948072279.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", единая россия, кпрф
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Единая Россия, КПРФ
Опрос ФОМ показал, сколько россиян доверяют Путину
ФОМ: 82% россиян хорошо оценивают работу Путина, 80% доверяют ему
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Восемь из десяти (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 80% доверяют ему, следует из результатов опроса ФОМ.
Большинство (82%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 7% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте фонда.
На вопрос о доверии президенту 80% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему.
Также, согласно опросу ФОМ, более половины (54%) опрошенных скорее хорошо оценивает работу правительства РФ, в то же время четверть (25%) - скорее плохо.
Кроме того, 57% россиян считают, что председатель правительства Михаил Мишустин
работает скорее хорошо, но один из десяти (10%) опрошенных отмечает, что Мишустин работает скорее плохо.
На вопрос, если бы в следующее воскресенье состоятся выборы в Государственную думу, ровно половина россиян выбрала партию "Единая Россия
". В тоже время 7% опрошенных проголосовали за КПРФ
, 9% - за ЛДП", 3% - за СРЗП и 2% - за "Новых людей". Однако 2% респондентов отметили, что испортили бы бюллетень, а 9% не пошли бы на выборы.
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 17-19 мая 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.