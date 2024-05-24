https://ria.ru/20240524/obstrel-1948080450.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке кассетными снарядами

Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке кассетными снарядами - РИА Новости, 24.05.2024

Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке кассетными снарядами

Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T11:33

2024-05-24T11:33

2024-05-24T11:33

донецк

горловка

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 мая – РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.45 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 10.30 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Кроме того, в 9.25 обстреляли Кировский район Донецка двумя снарядами калибра 155 миллиметров. Ранее в пятницу ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Петровскому району Донецка. О последствиях пока не сообщается. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия