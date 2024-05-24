Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке кассетными снарядами - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:33 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/obstrel-1948080450.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке кассетными снарядами
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке кассетными снарядами - РИА Новости, 24.05.2024
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке кассетными снарядами
Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T11:33
2024-05-24T11:33
донецк
горловка
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
сцкк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896191663_46:193:1234:861_1920x0_80_0_0_2d3b316a446d52239f6f0d076980f1ab.jpg
ДОНЕЦК, 24 мая – РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.45 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 10.30 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Кроме того, в 9.25 обстреляли Кировский район Донецка двумя снарядами калибра 155 миллиметров. Ранее в пятницу ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Петровскому району Донецка. О последствиях пока не сообщается. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
донецк
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896191663_108:135:1103:881_1920x0_80_0_0_dd68eae038a97c32539f1fa7a97ba7f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Происшествия
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке кассетными снарядами

ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку и Горловке

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду
Суббоеприпас к снаряду - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 мая – РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.45 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 10.30 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Горловские улицы - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
"Выдержит не каждый": в чем признались врачи из Горловки
18 марта, 08:00
Кроме того, в 9.25 обстреляли Кировский район Донецка двумя снарядами калибра 155 миллиметров.
Ранее в пятницу ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Петровскому району Донецка. О последствиях пока не сообщается.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
"Дорога смерти". В ДНР рассказали об охоте дронов ВСУ за мирным населением
14 апреля, 09:19
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала