https://ria.ru/20240524/obrazovanie-1948076103.html

Проверки в вузах и частных школах заменили профилактическими визитами

Проверки в вузах и частных школах заменили профилактическими визитами - РИА Новости, 24.05.2024

Проверки в вузах и частных школах заменили профилактическими визитами

Правительство России утвердило постановление, которое заменяет плановые проверки в вузах, а также частных детских садах и школах обязательными профилактическими РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T11:18

2024-05-24T11:18

2024-05-24T11:42

общество

россия

алексей херсонцев

дмитрий григоренко

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

социальный навигатор

сн_образование

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Правительство России утвердило постановление, которое заменяет плановые проверки в вузах, а также частных детских садах и школах обязательными профилактическими визитами, заявил РИА Новости статс-секретарь - заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев. Документ, по его словам, разработан Минэкономразвития России и коснется государственных и негосударственных вузов, а также частных учебных заведений (дошкольного и начального общего образования, основного общего, среднего общего и профессионального образования). "Правительство отменило проверки в учебных заведениях, чья деятельность является высокорисковой, в пользу их замены профилактическими мероприятиями. Подписано соответствующее постановление правительства", - говорится в сообщении правительства РФ. "Приоритет профилактических мер над проверками предусмотрен реформой контрольной (надзорной) деятельности, ее проводит правительство и курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко", - пояснил Херсонцев. "В прошлом году мы распространили практику обязательных профилактических визитов на некоторые бюджетные социальные и образовательные учреждения, получили от них обратную связь с положительными отзывами. А в этом году расширили перечень учреждений за счет вузов, частных детских садов и школ", -​ подчеркнул он. В отличие от проверок, заметил собеседник агентства, профилактические визиты направлены на предотвращение возможных нарушений, в ходе профилактического визита инспекторы разъяснят сотрудникам образовательных учреждений нормы законодательства о контроле, проконсультируют по вопросам исполнения обязательных требований закона, укажут на признаки нарушений, которые необходимо устранить. "Кроме того, профилактический визит длится, как правило, один день, в то время как проверка может занять 10 рабочих дней. Также профилактический визит не предусматривает штрафных санкций", - сказал он. "В результате образовательные организации смогут сосредоточиться на своей основной деятельности, не отвлекаясь на длительные проверки и штрафы. При этом новые правила не отменяют возможность проведения внеплановых проверок при наличии жалоб, обращений, поступлении других сигналов о нарушениях", - заключил Херсонцев.

https://ria.ru/20240218/obrazovanie-1928047634.html

https://ria.ru/20240524/poslednie_zvonki-1947964206.html

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общество, россия, алексей херсонцев, дмитрий григоренко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), социальный навигатор, сн_образование, навигатор абитуриента