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Проверки в вузах и частных школах заменили профилактическими визитами - РИА Новости, 24.05.2024
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11:18 24.05.2024 (обновлено: 11:42 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/obrazovanie-1948076103.html
Проверки в вузах и частных школах заменили профилактическими визитами
Проверки в вузах и частных школах заменили профилактическими визитами - РИА Новости, 24.05.2024
Проверки в вузах и частных школах заменили профилактическими визитами
Правительство России утвердило постановление, которое заменяет плановые проверки в вузах, а также частных детских садах и школах обязательными профилактическими РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T11:18
2024-05-24T11:42
общество
россия
алексей херсонцев
дмитрий григоренко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
социальный навигатор
сн_образование
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Правительство России утвердило постановление, которое заменяет плановые проверки в вузах, а также частных детских садах и школах обязательными профилактическими визитами, заявил РИА Новости статс-секретарь - заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев. Документ, по его словам, разработан Минэкономразвития России и коснется государственных и негосударственных вузов, а также частных учебных заведений (дошкольного и начального общего образования, основного общего, среднего общего и профессионального образования). "Правительство отменило проверки в учебных заведениях, чья деятельность является высокорисковой, в пользу их замены профилактическими мероприятиями. Подписано соответствующее постановление правительства", - говорится в сообщении правительства РФ. "Приоритет профилактических мер над проверками предусмотрен реформой контрольной (надзорной) деятельности, ее проводит правительство и курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко", - пояснил Херсонцев. "В прошлом году мы распространили практику обязательных профилактических визитов на некоторые бюджетные социальные и образовательные учреждения, получили от них обратную связь с положительными отзывами. А в этом году расширили перечень учреждений за счет вузов, частных детских садов и школ", -​ подчеркнул он. В отличие от проверок, заметил собеседник агентства, профилактические визиты направлены на предотвращение возможных нарушений, в ходе профилактического визита инспекторы разъяснят сотрудникам образовательных учреждений нормы законодательства о контроле, проконсультируют по вопросам исполнения обязательных требований закона, укажут на признаки нарушений, которые необходимо устранить. "Кроме того, профилактический визит длится, как правило, один день, в то время как проверка может занять 10 рабочих дней. Также профилактический визит не предусматривает штрафных санкций", - сказал он. "В результате образовательные организации смогут сосредоточиться на своей основной деятельности, не отвлекаясь на длительные проверки и штрафы. При этом новые правила не отменяют возможность проведения внеплановых проверок при наличии жалоб, обращений, поступлении других сигналов о нарушениях", - заключил Херсонцев.
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общество, россия, алексей херсонцев, дмитрий григоренко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), социальный навигатор, сн_образование, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Алексей Херсонцев, Дмитрий Григоренко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Социальный навигатор, СН_Образование, Навигатор абитуриента
Проверки в вузах и частных школах заменили профилактическими визитами

Херсонцев: плановые проверки заменены профилактическими визитами

© Фото : Министерство образования Пензенской областиНовая школа в молодом микрорайоне
Новая школа в молодом микрорайоне - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : Министерство образования Пензенской области
Новая школа в молодом микрорайоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Правительство России утвердило постановление, которое заменяет плановые проверки в вузах, а также частных детских садах и школах обязательными профилактическими визитами, заявил РИА Новости статс-секретарь - заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев.
Документ, по его словам, разработан Минэкономразвития России и коснется государственных и негосударственных вузов, а также частных учебных заведений (дошкольного и начального общего образования, основного общего, среднего общего и профессионального образования).
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"Правительство отменило проверки в учебных заведениях, чья деятельность является высокорисковой, в пользу их замены профилактическими мероприятиями. Подписано соответствующее постановление правительства", - говорится в сообщении правительства РФ.
"Приоритет профилактических мер над проверками предусмотрен реформой контрольной (надзорной) деятельности, ее проводит правительство и курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко", - пояснил Херсонцев.
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"В прошлом году мы распространили практику обязательных профилактических визитов на некоторые бюджетные социальные и образовательные учреждения, получили от них обратную связь с положительными отзывами. А в этом году расширили перечень учреждений за счет вузов, частных детских садов и школ", -​ подчеркнул он.
В отличие от проверок, заметил собеседник агентства, профилактические визиты направлены на предотвращение возможных нарушений, в ходе профилактического визита инспекторы разъяснят сотрудникам образовательных учреждений нормы законодательства о контроле, проконсультируют по вопросам исполнения обязательных требований закона, укажут на признаки нарушений, которые необходимо устранить.
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"Кроме того, профилактический визит длится, как правило, один день, в то время как проверка может занять 10 рабочих дней. Также профилактический визит не предусматривает штрафных санкций", - сказал он.
"В результате образовательные организации смогут сосредоточиться на своей основной деятельности, не отвлекаясь на длительные проверки и штрафы. При этом новые правила не отменяют возможность проведения внеплановых проверок при наличии жалоб, обращений, поступлении других сигналов о нарушениях", - заключил Херсонцев.
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ОбществоРоссияАлексей ХерсонцевДмитрий ГригоренкоМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Социальный навигаторСН_ОбразованиеНавигатор абитуриента
 
 
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