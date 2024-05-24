https://ria.ru/20240524/lisichansk-1948239676.html

Глава Минздрава Татарстана провел три операции в Лисичанске

Глава Минздрава Татарстана провел три операции в Лисичанске - РИА Новости, 24.05.2024

Глава Минздрава Татарстана провел три операции в Лисичанске

Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин рассказал РИА Новости, что во время поездки в Лисичанск провел три операции, пациенты чувствуют себя... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T19:51

2024-05-24T19:51

2024-05-24T19:58

лисичанск

луганская народная республика

рубежное

рустам минниханов

республика татарстан

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КАЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин рассказал РИА Новости, что во время поездки в Лисичанск провел три операции, пациенты чувствуют себя хорошо. "Экстренная и неотложная помощь в Лисичанске пока просто отсутствует… Госпиталь функционирует, куда люди стекаются прямо с передовой, а потом они уже дальше эвакуируются. Но экстренной неотложной помощи нет мирным жителям. Провел три операции - грыжа ущемленная была и два холецистита, эндоскопически удалил желчные пузыри", - сказал Миннуллин. Министр уточнил, что прооперированные пациенты чувствуют себя хорошо. По информации Миннуллина, в ходе поездки в Лисичанск он также принял участие в открытии больницы после капитального ремонта. "Лисичанск - наш подшефный город, за Татарстаном закреплен, поэтому республика поддерживает его. По факту там существовала больница, но она не функционировала. Поэтому раисом (главой) Татарстана Рустамом Миннихановым было принято решение отремонтировать ее и налаживать эту работу. Туда и оборудование определенное поставили, организовали там определенную работу в приемном отделении. Наверное, в ближайшее время больница заработает уже по приему мирных жителей", - уточнил он. В настоящее время Татарстан шефствует над городами Лисичанск и Рубежное в Луганской народной республике. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано в сентябре 2022 года, с Рубежным - в мае 2023 года. В правительстве Татарстана была создана должность вице-премьера, отвечающего за сотрудничество с регионами, в частности, за взаимодействие с ЛНР. В подшефные города из Татарстана регулярно выезжают строители, врачи, другие специалисты, направляется различная гуманитарная помощь: стройматериалы, инструменты, медикаменты, одежда, постельное белье, бытовая химия, продукты и многое другое.

https://ria.ru/20240112/kletki-1920920720.html

https://ria.ru/20231129/lisichansk-1912550495.html

лисичанск

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рубежное

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лисичанск, луганская народная республика, рубежное, рустам минниханов