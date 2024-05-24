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В Подмосковье зарегистрировали более 2,5 тысячи укусов клещей - РИА Новости, 24.05.2024
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12:48 24.05.2024 (обновлено: 12:51 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/klesch-1948096898.html
В Подмосковье зарегистрировали более 2,5 тысячи укусов клещей
В Подмосковье зарегистрировали более 2,5 тысячи укусов клещей - РИА Новости, 24.05.2024
В Подмосковье зарегистрировали более 2,5 тысячи укусов клещей
Медицинские организации зарегистрировали более 2,5 тысяч обращений от жителей Подмосковья по поводу случаев присасывания клещей, эти показатели не превышают... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:48
2024-05-24T12:51
общество
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
год семьи
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Медицинские организации зарегистрировали более 2,5 тысяч обращений от жителей Подмосковья по поводу случаев присасывания клещей, эти показатели не превышают средний многолетний уровень, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области. "По состоянию на 23 мая 2024 года медицинскими организациями Московской области зарегистрировано более 2,5 тысячи обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, что не превышает среднемноголетний уровень", - отметили в ведомстве. При этом, за истёкший период 2024 года зарегистрировано 34 случая болезни Лайма, что на 13% выше аналогичного периода 2023 года, когда было зарегистрировано 30 случаев. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано. "Проведены лабораторные исследования 295 клещей, в 18,9% случаев выявлены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 2,4% - гранулоцитарного анаплазмоза человека, возбудитель клещевого вирусного энцефалита не выявлен", - добавили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20240429/klesch-1943074340.html
московская область (подмосковье)
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общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), год семьи
Общество, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Год семьи
В Подмосковье зарегистрировали более 2,5 тысячи укусов клещей

В Подмосковье выявили более 2,5 тыс. укусов клещей, это средние показатели

© Pixabay / Erik_KaritsКлещ
Клещ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Pixabay / Erik_Karits
Клещ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Медицинские организации зарегистрировали более 2,5 тысяч обращений от жителей Подмосковья по поводу случаев присасывания клещей, эти показатели не превышают средний многолетний уровень, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.
"По состоянию на 23 мая 2024 года медицинскими организациями Московской области зарегистрировано более 2,5 тысячи обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, что не превышает среднемноголетний уровень", - отметили в ведомстве.
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17 мая, 16:13
При этом, за истёкший период 2024 года зарегистрировано 34 случая болезни Лайма, что на 13% выше аналогичного периода 2023 года, когда было зарегистрировано 30 случаев.
Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано.
"Проведены лабораторные исследования 295 клещей, в 18,9% случаев выявлены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 2,4% - гранулоцитарного анаплазмоза человека, возбудитель клещевого вирусного энцефалита не выявлен", - добавили в Роспотребнадзоре.
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
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ОбществоЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Год семьи
 
 
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