https://ria.ru/20240524/institut-1948263663.html

Институт здравоохранения на востоке Ирана назвали в честь Раиси

Институт здравоохранения на востоке Ирана назвали в честь Раиси - РИА Новости, 24.05.2024

Институт здравоохранения на востоке Ирана назвали в честь Раиси

Самый крупный на востоке Ирана институт здравоохранения открылся в городе Мешхед провинции Хорасан-Резави и был назван в честь погибшего в авиакатастрофе... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T23:31

2024-05-24T23:31

2024-05-24T23:31

в мире

иран

мешхед

азербайджан

хосейн амир абдоллахиан

ильхам алиев

казем джалали

крушение вертолета президента ирана

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ТЕГЕРАН, 24 мая - РИА Новости. Самый крупный на востоке Ирана институт здравоохранения открылся в городе Мешхед провинции Хорасан-Резави и был назван в честь погибшего в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси, который был уроженцем Мешхеда, передает агентство Fars. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолёта. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. "При участии министра здравоохранения состоялось открытие медицинского научно-исследовательского института "Пардис" медицинского университета (Мешхеда - ред.) - крупнейшего на востоке страны научно-исследовательского института в области здравоохранения, - названного (в память - ред.) о погибшем президенте Сейеде Эбрахиме Раиси", - говорится в сообщении агентства. Как информирует агентство со ссылкой на министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрама Эйноллахи, в институте располагаются 33 исследовательских центра и действуют 25 специализированных современных лабораторий, также институт оборудован конференц-залами и учебными классами. Министр отметил, что этот проект входит в число проектов, открытие которых планировалось провести при участии президента Раиси. Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.

https://ria.ru/20240520/iran-1947171535.html

иран

мешхед

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в мире, иран, мешхед, азербайджан, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, казем джалали, крушение вертолета президента ирана