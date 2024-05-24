https://ria.ru/20240524/infrastruktura-1948077429.html
Новая облачная инфраструктура появится в Сибири благодаря beeline cloud
Новая облачная инфраструктура появится в Сибири благодаря beeline cloud - РИА Новости, 24.05.2024
Новая облачная инфраструктура появится в Сибири благодаря beeline cloud
Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud реализует новый проект на базе дата-центра группы компаний Key Point (Кей Пойнт) в... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:10
2024-05-24T12:10
2024-05-24T12:10
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новосибирская область
вымпелком
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud реализует новый проект на базе дата-центра группы компаний Key Point (Кей Пойнт) в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области, сообщает пресс-служба компании.Первая очередь дата-центра ГК Key Point в Новосибирской области емкостью 440 стоек по 7 кВт ИТ-нагрузки запущена в техническую эксплуатацию в феврале 2024 года. Общая проектная емкость ЦОДа составит 880 стоек, а мощность – 11 МВт. Новый дата-центр успешно прошел двухступенчатую процедуру сертификации Uptime Institute (международный институт сертификации) по уровню надежности Tier III и обеспечивает стабильную работу вычислительных систем любого поколения. Большая часть первой очереди новосибирского ЦОДа уже зарезервирована. Одним из основных пользователей исторически является beeline cloud, говорится в сообщении."ВымпелКом" участвует в проекте не только в качестве крупного клиента дата-центра, но и станет одним из поставщиков телеком-услуг для клиентов ЦОД ГК Key Point после завершения строительства трех независимых волоконно-оптических трасс. Новый дата-центр стал самым большим коммерческим ЦОДом в Сибирском регионе и одним из самых крупных дата-центров за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneLrXb2Vabn
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, новосибирская область, вымпелком, билайн, москва, санкт-петербург
Технологии, Новосибирская область, ВымпелКом, Билайн, Москва, Санкт-Петербург
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud реализует новый проект на базе дата-центра группы компаний Key Point (Кей Пойнт) в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области, сообщает пресс-служба компании.
Первая очередь дата-центра ГК Key Point в Новосибирской области емкостью 440 стоек по 7 кВт ИТ-нагрузки запущена в техническую эксплуатацию в феврале 2024 года. Общая проектная емкость ЦОДа составит 880 стоек, а мощность – 11 МВт. Новый дата-центр успешно прошел двухступенчатую процедуру сертификации Uptime Institute (международный институт сертификации) по уровню надежности Tier III и обеспечивает стабильную работу вычислительных систем любого поколения. Большая часть первой очереди новосибирского ЦОДа уже зарезервирована. Одним из основных пользователей исторически является beeline cloud, говорится в сообщении.
"ВымпелКом" участвует в проекте не только в качестве крупного клиента дата-центра, но и станет одним из поставщиков телеком-услуг для клиентов ЦОД ГК Key Point после завершения строительства трех независимых волоконно-оптических трасс. Новый дата-центр стал самым большим коммерческим ЦОДом в Сибирском регионе и одним из самых крупных дата-центров за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneLrXb2Vabn