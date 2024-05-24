https://ria.ru/20240524/infrastruktura-1948077429.html

Новая облачная инфраструктура появится в Сибири благодаря beeline cloud

Новая облачная инфраструктура появится в Сибири благодаря beeline cloud - РИА Новости, 24.05.2024

Новая облачная инфраструктура появится в Сибири благодаря beeline cloud

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud реализует новый проект на базе дата-центра группы компаний Key Point (Кей Пойнт) в... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T12:10

2024-05-24T12:10

2024-05-24T12:10

технологии

новосибирская область

вымпелком

билайн

москва

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883619992_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_7a137330d9e4633aed9439a3a3a4bc94.jpg

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud реализует новый проект на базе дата-центра группы компаний Key Point (Кей Пойнт) в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области, сообщает пресс-служба компании.Первая очередь дата-центра ГК Key Point в Новосибирской области емкостью 440 стоек по 7 кВт ИТ-нагрузки запущена в техническую эксплуатацию в феврале 2024 года. Общая проектная емкость ЦОДа составит 880 стоек, а мощность – 11 МВт. Новый дата-центр успешно прошел двухступенчатую процедуру сертификации Uptime Institute (международный институт сертификации) по уровню надежности Tier III и обеспечивает стабильную работу вычислительных систем любого поколения. Большая часть первой очереди новосибирского ЦОДа уже зарезервирована. Одним из основных пользователей исторически является beeline cloud, говорится в сообщении."ВымпелКом" участвует в проекте не только в качестве крупного клиента дата-центра, но и станет одним из поставщиков телеком-услуг для клиентов ЦОД ГК Key Point после завершения строительства трех независимых волоконно-оптических трасс. Новый дата-центр стал самым большим коммерческим ЦОДом в Сибирском регионе и одним из самых крупных дата-центров за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneLrXb2Vabn

новосибирская область

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, новосибирская область, вымпелком, билайн, москва, санкт-петербург