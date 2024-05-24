https://ria.ru/20240524/hurriyet-1948048375.html
В Турции не нашли доказательств заговора против властей, сообщили СМИ
В Турции не нашли доказательств заговора против властей, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.05.2024
В Турции не нашли доказательств заговора против властей, сообщили СМИ
Расследование правоохранительных органов Турции не выявило доказательств, подтверждающих заговор против властей страны в силовых структурах, сообщает газета... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:54
2024-05-24T08:54
2024-05-24T08:54
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АНКАРА, 24 мая - РИА Новости. Расследование правоохранительных органов Турции не выявило доказательств, подтверждающих заговор против властей страны в силовых структурах, сообщает газета Hurriyet. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл экстренное заседание с главами разведки и министерства юстиции после предупреждения о возможной попытке госпереворота. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о намерении выявить структуры, работающие против властей и народа. До этого были уволены и задержаны сотрудники полиции в управлении безопасности Анкары по обвинению в связях с преступной организацией. "Главная прокуратура Анкары и следователи Министерства внутренних дел завершили расследование обвинений в "попытке переворота", выдвинутых в заявлениях Сердара Сертчелика (второго человека в преступной организации Айхан Бора Каплана - ред.). В результате расследования не было найдено никаких доказательств, подтверждающих обвинения в попытке переворота",- пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви. При этом, по его словам, версия о том, что мафия пыталась провести операцию против правящей партии страны (Ak Parti) остаётся в силе. "На данный момент утверждение о том, что руководители полиции пытались совершить переворот против партии, используя мафию, не нашло подтверждения в результате расследования, проведённого прокуратурой и следователями. Однако утверждение о том, что мафия пыталась провести операцию против партии, остаётся в силе",- уточняет издание.
https://ria.ru/20240522/turtsiya-1947556079.html
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турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, hurriyet, в мире
Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Hurriyet, В мире
В Турции не нашли доказательств заговора против властей, сообщили СМИ
Hurriyet: расследование не выявило доказательств заговора против властей Турции
АНКАРА, 24 мая - РИА Новости.
Расследование правоохранительных органов Турции не выявило доказательств, подтверждающих заговор против властей страны в силовых структурах, сообщает газета Hurriyet
.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
провёл экстренное заседание с главами разведки и министерства юстиции после предупреждения о возможной попытке госпереворота. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о намерении выявить структуры, работающие против властей и народа. До этого были уволены и задержаны сотрудники полиции в управлении безопасности Анкары
по обвинению в связях с преступной организацией.
"Главная прокуратура Анкары и следователи Министерства внутренних дел завершили расследование обвинений в "попытке переворота", выдвинутых в заявлениях Сердара Сертчелика (второго человека в преступной организации Айхан Бора Каплана - ред.). В результате расследования не было найдено никаких доказательств, подтверждающих обвинения в попытке переворота",- пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви.
При этом, по его словам, версия о том, что мафия пыталась провести операцию против правящей партии страны (Ak Parti) остаётся в силе.
"На данный момент утверждение о том, что руководители полиции пытались совершить переворот против партии, используя мафию, не нашло подтверждения в результате расследования, проведённого прокуратурой и следователями. Однако утверждение о том, что мафия пыталась провести операцию против партии, остаётся в силе",- уточняет издание.