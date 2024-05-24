https://ria.ru/20240524/guterresh-1948242551.html

Гутерреш назвал решения МУС ООН по Рафаху обязательными к исполнению

Гутерреш назвал решения МУС ООН по Рафаху обязательными к исполнению - РИА Новости, 24.05.2024

Гутерреш назвал решения МУС ООН по Рафаху обязательными к исполнению

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил об обязательности исполнения решений Международного суда ООН в связи с постановлением инстанции по Рафаху, говорится в... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T20:04

2024-05-24T20:04

2024-05-24T20:04

в мире

израиль

рафах (провинция)

антониу гутерреш

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 24 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил об обязательности исполнения решений Международного суда ООН в связи с постановлением инстанции по Рафаху, говорится в комментарии пресс-службы организации. Ранее Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе. "Генеральный секретарь напоминает, что, в соответствии с Уставом и Статутом суда, решения являются обязательными, и надеется, что стороны будут должным образом выполнять постановление", - сказано в комментарии. "В соответствии со Статутом суда, генеральный секретарь незамедлительно передаст Совету Безопасности уведомление о временных мерах, предписанных судом", - отмечается в нем. Международный суд ООН в Гааге провел 16-17 мая слушания по запросу ЮАР об указании дополнительных мер в отношении Израиля из-за операции в Рафахе. Представитель ЮАР, посол этой страны в Нидерландах Висумузи Мадонсела призвал суд обязать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, в том числе в Рафахе, и вывести оттуда своих военных.

https://ria.ru/20240524/netanyakhu-1948224768.html

https://ria.ru/20240524/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году