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Гутерреш назвал решения МУС ООН по Рафаху обязательными к исполнению - РИА Новости, 24.05.2024
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20:04 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/guterresh-1948242551.html
Гутерреш назвал решения МУС ООН по Рафаху обязательными к исполнению
Гутерреш назвал решения МУС ООН по Рафаху обязательными к исполнению - РИА Новости, 24.05.2024
Гутерреш назвал решения МУС ООН по Рафаху обязательными к исполнению
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил об обязательности исполнения решений Международного суда ООН в связи с постановлением инстанции по Рафаху, говорится в... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T20:04
2024-05-24T20:04
в мире
израиль
рафах (провинция)
антониу гутерреш
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 24 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил об обязательности исполнения решений Международного суда ООН в связи с постановлением инстанции по Рафаху, говорится в комментарии пресс-службы организации. Ранее Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе. "Генеральный секретарь напоминает, что, в соответствии с Уставом и Статутом суда, решения являются обязательными, и надеется, что стороны будут должным образом выполнять постановление", - сказано в комментарии. "В соответствии со Статутом суда, генеральный секретарь незамедлительно передаст Совету Безопасности уведомление о временных мерах, предписанных судом", - отмечается в нем. Международный суд ООН в Гааге провел 16-17 мая слушания по запросу ЮАР об указании дополнительных мер в отношении Израиля из-за операции в Рафахе. Представитель ЮАР, посол этой страны в Нидерландах Висумузи Мадонсела призвал суд обязать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, в том числе в Рафахе, и вывести оттуда своих военных.
https://ria.ru/20240524/netanyakhu-1948224768.html
https://ria.ru/20240524/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Антониу Гутерреш, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Гутерреш назвал решения МУС ООН по Рафаху обязательными к исполнению

Гутерреш: решения МУС по прекращении операции в Рафахе обязательны к исполнению

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил об обязательности исполнения решений Международного суда ООН в связи с постановлением инстанции по Рафаху, говорится в комментарии пресс-службы организации.
Ранее Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе.
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"Генеральный секретарь напоминает, что, в соответствии с Уставом и Статутом суда, решения являются обязательными, и надеется, что стороны будут должным образом выполнять постановление", - сказано в комментарии.
«
"В соответствии со Статутом суда, генеральный секретарь незамедлительно передаст Совету Безопасности уведомление о временных мерах, предписанных судом", - отмечается в нем.
Международный суд ООН в Гааге провел 16-17 мая слушания по запросу ЮАР об указании дополнительных мер в отношении Израиля из-за операции в Рафахе. Представитель ЮАР, посол этой страны в Нидерландах Висумузи Мадонсела призвал суд обязать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, в том числе в Рафахе, и вывести оттуда своих военных.
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В миреИзраильРафах (провинция)Антониу ГутеррешООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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