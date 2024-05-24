Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко обвинил США в гибели президента Ирана - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 24.05.2024 (обновлено: 18:35 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/gibel-1948211674.html
Лукашенко обвинил США в гибели президента Ирана
Лукашенко обвинил США в гибели президента Ирана - РИА Новости, 24.05.2024
Лукашенко обвинил США в гибели президента Ирана
"Мерзкая, омерзительная" позиция США привела к гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, США не имели права вводить санкции против самолетов, вертолетов, других... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T18:10
2024-05-24T18:35
в мире
сша
иран
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
крушение вертолета президента ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947878678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61290986f70bc11e1c99761a54a3c0a2.jpg
МИНСК, 24 мая - РИА Новости. "Мерзкая, омерзительная" позиция США привела к гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, США не имели права вводить санкции против самолетов, вертолетов, других судов, которые перевозят людей, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко."Как человек, а не президент, скажу: мерзкая, омерзительная позиция Соединенных Штатов привела к этому. Я имею в виду, прежде всего, санкции. Эти негодяи не имели права вводить санкции против судов, против самолетов, вертолетов и прочих, на которых перевозят людей", - сказал Лукашенко на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе в Минске.По утверждению президента Белоруссии, США запретили обслуживать вертолет."Это нормальный, добрый человек, который с нами вел откровенный, честный диалог, был обеспокоен развитием собственного государства и защитой интересов собственного народа. Как там и что было, об этом сейчас многое говорится. Я думаю, Иран - такая страна, которая разберется, что там произошло", - добавил Лукашенко.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер уже после информации о гибели Раиси заявлял, что США продолжат в полном объеме применять санкции в отношении авиатехники, которой пользуются руководители Ирана, и не будут за это извиняться, несмотря на гибель при крушении вертолета президента страны. Кроме того, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США отвергают обвинение в том, что санкции Вашингтона на поставки запчастей в Иран могли привести к поломке вертолета, на котором летел Раиси.
https://ria.ru/20240520/iran-1947171535.html
сша
иран
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947878678_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27560ded77ecf0c087cec5b453e3cc70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, крушение вертолета президента ирана
В мире, США, Иран, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Крушение вертолета президента Ирана
Лукашенко обвинил США в гибели президента Ирана

Лукашенко: мерзкая позиция США по санкциям привела к гибели Раиси

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТраурные мероприятия в Мешхеде в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
Траурные мероприятия в Мешхеде в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Траурные мероприятия в Мешхеде в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 мая - РИА Новости. "Мерзкая, омерзительная" позиция США привела к гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, США не имели права вводить санкции против самолетов, вертолетов, других судов, которые перевозят людей, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Как человек, а не президент, скажу: мерзкая, омерзительная позиция Соединенных Штатов привела к этому. Я имею в виду, прежде всего, санкции. Эти негодяи не имели права вводить санкции против судов, против самолетов, вертолетов и прочих, на которых перевозят людей", - сказал Лукашенко на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе в Минске.
Крушение вертолета президента Ирана Раиси
© AFP 2024 / ATTA KENARE

Инцидент с вертолетом президента произошел в воскресенье днем. Выживших спасателям найти не удалось.

Иранец молится за президента Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амир Абдоллахиана на площади Вали-Аср в центре Тегерана

Инцидент с вертолетом президента произошел в воскресенье днем. Выживших спасателям найти не удалось.

© AFP 2024 / ATTA KENARE
1 из 10
© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust

Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту взлетает на границе Ирана и Азербайджана

Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
2 из 10
© Кадр из трансляции агентства Anadolu с камеры БПЛА

Как уточняло агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета.

Изображение с БПЛА Akinci, на котором виден источник тепла в районе поиска вертолета Раиси. Кадр из трансляции

Как уточняло агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета.

© Кадр из трансляции агентства Anadolu с камеры БПЛА
3 из 10
© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI

К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, но спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.

Спасатели собираются на место крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан

К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, но спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.

© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI
4 из 10
© Фото : соцсети

Президенту Ирана было 63 года, он занял свой пост в 2021 году.

Место крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан

Президенту Ирана было 63 года, он занял свой пост в 2021 году.

© Фото : соцсети
5 из 10
© AP Photo / Azin Haghighi

У Раиси остались жена и две дочери.

Автомобили спасателей стоят вблизи места крушения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на северо-западе Ирана

У Раиси остались жена и две дочери.

© AP Photo / Azin Haghighi
6 из 10
© AFP 2024 / ATTA KENARE

Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).

Иранец смотрит новости по телевизору в ресторане Тегерана о крушении вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан

Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).

© AFP 2024 / ATTA KENARE
7 из 10
© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси. Он подчеркнул, что навсегда сохранит об иранском политике самую светлую память.

Спасатели собираются на место крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси. Он подчеркнул, что навсегда сохранит об иранском политике самую светлую память.

© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI
8 из 10
© AP Photo / Vahid Salemi

Как подчеркнул Путин, Раиси внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном.

Иранская женщина молится за президента Эбрахима Раиси на площади Вали-Аср в центре Тегерана, Иран

Как подчеркнул Путин, Раиси внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном.

© AP Photo / Vahid Salemi
9 из 10
© AP Photo / Mohammad Hasan Salavati

Вечером и ночью люди по всей стране вышли на улицы городов и молились за Раиси.

Иранские паломники молятся за президента Эбрахима Раиси в мавзолее Имама Резы в городе Мешхед

Вечером и ночью люди по всей стране вышли на улицы городов и молились за Раиси.

© AP Photo / Mohammad Hasan Salavati
10 из 10

Инцидент с вертолетом президента произошел в воскресенье днем. Выживших спасателям найти не удалось.

© AFP 2024 / ATTA KENARE
1 из 10

Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
2 из 10

Как уточняло агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета.

© Кадр из трансляции агентства Anadolu с камеры БПЛА
3 из 10

К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, но спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.

© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI
4 из 10

Президенту Ирана было 63 года, он занял свой пост в 2021 году.

© Фото : соцсети
5 из 10

У Раиси остались жена и две дочери.

© AP Photo / Azin Haghighi
6 из 10

Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).

© AFP 2024 / ATTA KENARE
7 из 10

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси. Он подчеркнул, что навсегда сохранит об иранском политике самую светлую память.

© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI
8 из 10

Как подчеркнул Путин, Раиси внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном.

© AP Photo / Vahid Salemi
9 из 10

Вечером и ночью люди по всей стране вышли на улицы городов и молились за Раиси.

© AP Photo / Mohammad Hasan Salavati
10 из 10
По утверждению президента Белоруссии, США запретили обслуживать вертолет.
"Это нормальный, добрый человек, который с нами вел откровенный, честный диалог, был обеспокоен развитием собственного государства и защитой интересов собственного народа. Как там и что было, об этом сейчас многое говорится. Я думаю, Иран - такая страна, которая разберется, что там произошло", - добавил Лукашенко.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.
Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер уже после информации о гибели Раиси заявлял, что США продолжат в полном объеме применять санкции в отношении авиатехники, которой пользуются руководители Ирана, и не будут за это извиняться, несмотря на гибель при крушении вертолета президента страны. Кроме того, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США отвергают обвинение в том, что санкции Вашингтона на поставки запчастей в Иран могли привести к поломке вертолета, на котором летел Раиси.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Что будет с Ираном после гибели Раиси
20 мая, 13:34
 
В миреСШАИранБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинКрушение вертолета президента Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала