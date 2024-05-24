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Лукашенко обвинил США в гибели президента Ирана

Лукашенко обвинил США в гибели президента Ирана - РИА Новости, 24.05.2024

Лукашенко обвинил США в гибели президента Ирана

"Мерзкая, омерзительная" позиция США привела к гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, США не имели права вводить санкции против самолетов, вертолетов, других... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T18:10

2024-05-24T18:10

2024-05-24T18:35

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владимир путин

крушение вертолета президента ирана

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. "Мерзкая, омерзительная" позиция США привела к гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, США не имели права вводить санкции против самолетов, вертолетов, других судов, которые перевозят людей, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко."Как человек, а не президент, скажу: мерзкая, омерзительная позиция Соединенных Штатов привела к этому. Я имею в виду, прежде всего, санкции. Эти негодяи не имели права вводить санкции против судов, против самолетов, вертолетов и прочих, на которых перевозят людей", - сказал Лукашенко на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе в Минске.По утверждению президента Белоруссии, США запретили обслуживать вертолет."Это нормальный, добрый человек, который с нами вел откровенный, честный диалог, был обеспокоен развитием собственного государства и защитой интересов собственного народа. Как там и что было, об этом сейчас многое говорится. Я думаю, Иран - такая страна, которая разберется, что там произошло", - добавил Лукашенко.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер уже после информации о гибели Раиси заявлял, что США продолжат в полном объеме применять санкции в отношении авиатехники, которой пользуются руководители Ирана, и не будут за это извиняться, несмотря на гибель при крушении вертолета президента страны. Кроме того, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США отвергают обвинение в том, что санкции Вашингтона на поставки запчастей в Иран могли привести к поломке вертолета, на котором летел Раиси.

https://ria.ru/20240520/iran-1947171535.html

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в мире, сша, иран, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, крушение вертолета президента ирана