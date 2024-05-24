https://ria.ru/20240524/fitso-1948086162.html

Врачи рассказали о состоянии здоровья премьера Словакии

Врачи рассказали о состоянии здоровья премьера Словакии - РИА Новости, 24.05.2024

Врачи рассказали о состоянии здоровья премьера Словакии

Улучшение состояния здоровья отмечается у премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который был госпитализирован с огнестрельными ранениями после покушения,... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T12:06

2024-05-24T12:06

2024-05-24T12:24

словакия

в мире

роберт фицо

покушение на премьер-министра словакии фицо

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БРАТИСЛАВА, 24 мая - РИА Новости. Улучшение состояния здоровья отмечается у премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который был госпитализирован с огнестрельными ранениями после покушения, сообщили в больнице."Развитие состояния здоровья премьера стабильное с умеренным улучшением", - говорится в заявлении больницы.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что в больницу Фицо был доставлен в критическом состоянии. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер говорил, что в Фицо попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок.По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда тот подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. По данным МВД, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально информировало о том, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники.Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240517/liberaly-1946524286.html

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946264742.html

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словакия, в мире, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо