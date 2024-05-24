https://ria.ru/20240524/fitso-1948082235.html

Покушение на Фицо укрепит его политические позиции, считает эксперт

Покушение на Фицо укрепит его политические позиции, считает эксперт - РИА Новости, 24.05.2024

Покушение на Фицо укрепит его политические позиции, считает эксперт

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо укрепит его политические позиции, считает польский политолог из Университета Николая Коперника Патрик... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T11:45

2024-05-24T11:45

2024-05-24T11:45

в мире

словакия

украина

россия

роберт фицо

нато

покушение на премьер-министра словакии фицо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946217441_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_6c609882c65f9f822f3eab2b5ee08785.jpg

ВАРШАВА, 24 мая – РИА Новости. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо укрепит его политические позиции, считает польский политолог из Университета Николая Коперника Патрик Томашевский. "На мой взгляд, после этого покушения на премьер-министра позиции и его самого, и его политического лагеря повысятся. Жертвы всегда вызывают сочувствие, в том числе и у политических оппонентов", - сказал он в интервью агентству РАР. По мнению политолога, теперь правящая партия будет распространять версию о том, именно оппозиция провоцирует насилие. "Оппозиция отыграется, но ее голос будет гораздо слабее", - сказал эксперт. "Я считаю, что вся эта ситуация укрепит правительство. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. Не стоит ожидать перемен в политическом курсе нашего южного соседа", - сказал Томашевский. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что состояние Фицо было критическим. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер говорил, что в Фицо попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240517/liberaly-1946524286.html

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946264742.html

словакия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо