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Финляндия пошла на странный шаг на границе из-за России, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2024
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15:45 24.05.2024 (обновлено: 17:04 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/finlyandiya--1948156816.html
Финляндия пошла на странный шаг на границе из-за России, пишут СМИ
Финляндия пошла на странный шаг на границе из-за России, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2024
Финляндия пошла на странный шаг на границе из-за России, пишут СМИ
Финляндия приняла решение укрепить границу с Россией при помощи бытовок, передает Yle. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:45
2024-05-24T17:04
в мире
россия
мария захарова
дмитрий песков
хельсинки
финляндия
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Финляндия приняла решение укрепить границу с Россией при помощи бытовок, передает Yle."Погранслужба Юго-Восточной Финляндии арендовала бытовки для улучшения пограничного контроля", — сообщило агентство.Ведомство заявило об усилении контроля на восточной границе, при этом оно пока предоставило очень скудную информацию о введении новых мер.По словам заместителя командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнена, бытовки взяли в аренду еще прошлой зимой. Их используют для наблюдения за ситуацией на близлежащих территориях и в качестве временного места размещения патрулей."Благодаря такому решению можно проводить наблюдение с более высокой точки. При необходимости в бытовке также можно переночевать", — резюмировал он.Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Хельсинки начал вводить ограничения на ее пересечение с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла эти заявления, назвав их двойными стандартами Запада.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стал придерживаться Хельсинки, вызывает глубокое сожаление. Представитель Кремля подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948115490.html
https://ria.ru/20240521/finlyandiya-1947389848.html
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в мире, россия, мария захарова, дмитрий песков, хельсинки, финляндия
В мире, Россия, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Хельсинки, Финляндия
Финляндия пошла на странный шаг на границе из-за России, пишут СМИ

Yle: Финляндия использует бытовки, чтобы усилить контроль на границе с Россией

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе, у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии
Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе, у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе, у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Финляндия приняла решение укрепить границу с Россией при помощи бытовок, передает Yle.
"Погранслужба Юго-Восточной Финляндии арендовала бытовки для улучшения пограничного контроля", — сообщило агентство.
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Ведомство заявило об усилении контроля на восточной границе, при этом оно пока предоставило очень скудную информацию о введении новых мер.
По словам заместителя командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнена, бытовки взяли в аренду еще прошлой зимой. Их используют для наблюдения за ситуацией на близлежащих территориях и в качестве временного места размещения патрулей.
"Благодаря такому решению можно проводить наблюдение с более высокой точки. При необходимости в бытовке также можно переночевать", — резюмировал он.
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Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Хельсинки начал вводить ограничения на ее пересечение с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла эти заявления, назвав их двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стал придерживаться Хельсинки, вызывает глубокое сожаление. Представитель Кремля подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияМария ЗахароваДмитрий ПесковХельсинкиФинляндия
 
 
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