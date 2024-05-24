https://ria.ru/20240524/evropa-1948158854.html

Сенатор призвал Европу помнить, чем заканчивались войны с Россией

Сенатор призвал Европу помнить, чем заканчивались войны с Россией - РИА Новости, 24.05.2024

Сенатор призвал Европу помнить, чем заканчивались войны с Россией

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал европейские страны остудить свой воинственный пыл и помнить, чем для них РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T15:49

2024-05-24T15:49

2024-05-24T15:49

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сергей цеков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал европейские страны остудить свой воинственный пыл и помнить, чем для них заканчивались войны с Россией. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о том, что Европа готовится к началу войны с Россией. Кроме того, по его словам, в штабе НАТО в Брюсселе рабочие группы сейчас пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине. "Европа веками готовилась к войне с Россией, в том числе расширяя границы НАТО. Но все разы, когда она затевала войны против России, то в конечном итоге проигрывала", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, сейчас европейские страны воюют с Россией руками украинцев. "Готовность европейцев самим гибнуть на полях сражений вызывает сомнения. А вот загребать жар чужими руками - это они горазды. В любом случае, странам Европы в самую пору остудить свой воинственный пыл, так как последствия для них могут быть непредсказуемыми. Россия способна защитить и отстоять свои границы и суверенитет, нанеся агрессорам невосполнимые потери", - добавил сенатор.

https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html

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россия, европа, сергей цеков, виктор орбан, в мире