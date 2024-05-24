"Уничтожить его": в ЕС высказались об угрозах премьеру Грузии
Филиппо назвал ЕС мафиозным объединением после угроз в адрес премьера Грузии
© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в соцсети X назвал ЕС мафиозным объединением после угроз в адрес премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе со стороны еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархели.
В четверг грузинский премьер сообщил, что один из членов ЕК в разговоре о законе об иноагентах припугнул его примером недавнего покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Позднее Вархели заявил, что эту часть его телефонного разговора с Кобахидзе якобы вырвали из контекста.
"ЕС — тоталитарный монстр. Настощая мафия", — заявил Филиппо.
По словам политика, Евросоюз необходимо уничтожить путем выхода Франции из объединения.
Покушение на Фицо произошло 15 мая, после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Огонь открыл 71-летний писатель Юрай Цинтула, когда премьер подошел поприветствовать собравшихся. В политика попали четыре пули, одна из них пробила ему желудок. Сейчас его состояние стабилизировали. Нападавшего задержали на месте.
На минувшей неделе парламент Грузии большинством голосов в третьем, окончательном чтении принял законопроект об иноагентах. Процедуры вокруг документа сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов.
Оппозиция утверждает, что документ представляет аналог российского закона об иноагентах. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.
Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси. Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер предупредила, что Вашингтон фундаментально пересмотрит двусторонние отношения, если закон вступит в силу. Глава Управления по координации санкций Госдепа Джим О'Брайен, в свою очередь, заявил, что США могут ввести ограничения против Грузии, если принятый парламентом проект не изменится. В ЕС же пообещали заморозить заявку республики на членство в союзе.