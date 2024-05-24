https://ria.ru/20240524/es-1948162347.html

"Уничтожить его": в ЕС высказались об угрозах премьеру Грузии

"Уничтожить его": в ЕС высказались об угрозах премьеру Грузии - РИА Новости, 24.05.2024

"Уничтожить его": в ЕС высказались об угрозах премьеру Грузии

Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в соцсети X назвал ЕС мафиозным объединением после угроз в адрес... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:05

2024-05-24T16:05

2024-05-24T16:11

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ираклий кобахидзе

евросоюз

европарламент

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в соцсети X назвал ЕС мафиозным объединением после угроз в адрес премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе со стороны еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархели.В четверг грузинский премьер сообщил, что один из членов ЕК в разговоре о законе об иноагентах припугнул его примером недавнего покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Позднее Вархели заявил, что эту часть его телефонного разговора с Кобахидзе якобы вырвали из контекста."ЕС — тоталитарный монстр. Настощая мафия", — заявил Филиппо.По словам политика, Евросоюз необходимо уничтожить путем выхода Франции из объединения.Покушение на Фицо произошло 15 мая, после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Огонь открыл 71-летний писатель Юрай Цинтула, когда премьер подошел поприветствовать собравшихся. В политика попали четыре пули, одна из них пробила ему желудок. Сейчас его состояние стабилизировали. Нападавшего задержали на месте.Фицо не раз выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство этой страны в НАТО. Он также подчеркивал, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.На минувшей неделе парламент Грузии большинством голосов в третьем, окончательном чтении принял законопроект об иноагентах. Процедуры вокруг документа сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов.Оппозиция утверждает, что документ представляет аналог российского закона об иноагентах. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси. Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер предупредила, что Вашингтон фундаментально пересмотрит двусторонние отношения, если закон вступит в силу. Глава Управления по координации санкций Госдепа Джим О'Брайен, в свою очередь, заявил, что США могут ввести ограничения против Грузии, если принятый парламентом проект не изменится. В ЕС же пообещали заморозить заявку республики на членство в союзе.

https://ria.ru/20240524/gruziya-1948093746.html

https://ria.ru/20240524/ssha-1948030354.html

https://ria.ru/20240523/gruziya-1947996267.html

грузия

сша

словакия

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в мире, грузия, сша, словакия, роберт фицо, ираклий кобахидзе, евросоюз, европарламент