https://ria.ru/20240524/belgorod-1948150549.html

Последние звонки в Белгородской области пройдут в онлайн-формате

Последние звонки в Белгородской области пройдут в онлайн-формате - РИА Новости, 24.05.2024

Последние звонки в Белгородской области пройдут в онлайн-формате

Торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года, в 9 муниципалитетах Белгородской области и областном центре пройдут в онлайн-формате, на... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T15:24

2024-05-24T15:24

2024-05-24T15:30

общество

белгородская область

белгород

корочанский район

социальный навигатор

сн_образование

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БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года, в 9 муниципалитетах Белгородской области и областном центре пройдут в онлайн-формате, на остальной территории региона в очном формате с учетом принятых мер безопасности, сообщила пресс-служба областного правительства. "В семи приграничных муниципалитетах, а также в Белгороде, Яковлевском горокруге и Мелиховском поселении Корочанского района все праздничные мероприятия пройдут в онлайн-формате без присутствия в школе детей и родителей. В остальных районах торжества пройдут в очном формате с учётом мер безопасности", — говорится в сообщении. По словам заместителя губернатора, министра образования региона Андрея Милехина, предприняты все меры безопасности для того, чтобы максимально исключить присутствие большого количества людей. Последние звонки пройдут поэтапно – для каждого класса отдельно.

https://ria.ru/20240522/kulemzin-1947626803.html

белгородская область

белгород

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общество, белгородская область, белгород, корочанский район, социальный навигатор, сн_образование