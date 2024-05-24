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Последние звонки в Белгородской области пройдут в онлайн-формате - РИА Новости, 24.05.2024
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15:24 24.05.2024 (обновлено: 15:30 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/belgorod-1948150549.html
Последние звонки в Белгородской области пройдут в онлайн-формате
Последние звонки в Белгородской области пройдут в онлайн-формате - РИА Новости, 24.05.2024
Последние звонки в Белгородской области пройдут в онлайн-формате
Торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года, в 9 муниципалитетах Белгородской области и областном центре пройдут в онлайн-формате, на... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:24
2024-05-24T15:30
общество
белгородская область
белгород
корочанский район
социальный навигатор
сн_образование
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БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года, в 9 муниципалитетах Белгородской области и областном центре пройдут в онлайн-формате, на остальной территории региона в очном формате с учетом принятых мер безопасности, сообщила пресс-служба областного правительства. "В семи приграничных муниципалитетах, а также в Белгороде, Яковлевском горокруге и Мелиховском поселении Корочанского района все праздничные мероприятия пройдут в онлайн-формате без присутствия в школе детей и родителей. В остальных районах торжества пройдут в очном формате с учётом мер безопасности", — говорится в сообщении. По словам заместителя губернатора, министра образования региона Андрея Милехина, предприняты все меры безопасности для того, чтобы максимально исключить присутствие большого количества людей. Последние звонки пройдут поэтапно – для каждого класса отдельно.
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общество, белгородская область, белгород, корочанский район, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Белгородская область, Белгород, Корочанский район, Социальный навигатор, СН_Образование
Последние звонки в Белгородской области пройдут в онлайн-формате

Торжества по окончанию учебного года в Белгородской области пройдут онлайн

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКолокол в руке школьницы на линейке, посвященной окончанию учебного года.
Колокол в руке школьницы на линейке, посвященной окончанию учебного года. - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Колокол в руке школьницы на линейке, посвященной окончанию учебного года.. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года, в 9 муниципалитетах Белгородской области и областном центре пройдут в онлайн-формате, на остальной территории региона в очном формате с учетом принятых мер безопасности, сообщила пресс-служба областного правительства.
"В семи приграничных муниципалитетах, а также в Белгороде, Яковлевском горокруге и Мелиховском поселении Корочанского района все праздничные мероприятия пройдут в онлайн-формате без присутствия в школе детей и родителей. В остальных районах торжества пройдут в очном формате с учётом мер безопасности", — говорится в сообщении.
По словам заместителя губернатора, министра образования региона Андрея Милехина, предприняты все меры безопасности для того, чтобы максимально исключить присутствие большого количества людей. Последние звонки пройдут поэтапно – для каждого класса отдельно.
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