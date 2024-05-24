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Китайской делегации представили амурскую продукцию на "АмурЭкспо-2024" - РИА Новости, 24.05.2024
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06:33 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/amurekspo-1948037938.html
Китайской делегации представили амурскую продукцию на "АмурЭкспо-2024"
Китайской делегации представили амурскую продукцию на "АмурЭкспо-2024" - РИА Новости, 24.05.2024
Китайской делегации представили амурскую продукцию на "АмурЭкспо-2024"
Китайской делегации представили амурскую продукцию на выставке российско-китайского форума "АмурЭкспо-2024" в Благовещенске, в том числе модульные дома,... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T06:33
2024-05-24T06:33
амурская область
хэйлунцзян
хэйхэ
василий орлов (губернатор)
в мире
китай
россия
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мая – РИА Новости. Китайской делегации представили амурскую продукцию на выставке российско-китайского форума "АмурЭкспо-2024" в Благовещенске, в том числе модульные дома, космическое питание, китайские автомобили и отечественную технику, передает корреспондент РИА Новости. Перед открытием форума власти Приамурья вместе с китайской делегацией прошлись по выставочным павильонам "АмурЭкспо" и кратко познакомились с представленной продукцией. В частности, гости осмотрели китайскую технику, им представили отечественную сельхозтехнику для переработки, а также модели петербургского завода и белорусскую технику. "В этом году у нас впервые за годы существования выставки представлены китайские автомобили, которые сейчас популярны. Дилеры появляются, в том числе благодаря международному мосту, который облегчает логистику", - сказал руководитель Центра развития территорий Амурской области Петр Стрелец. Заинтересовала китайскую делегацию продукция амурской компании "Модульстройкомплект". "Это собственное производство. Мы производим модули как для железнодорожных контейнеров, промышленное производство. Кроме того, мы делаем ФАПы, акушерские пункты по федеральной программе, детские и спортивные лагеря, модульные комплексы для придорожного сервиса. Это универсальный, продукт, который позволяет быстро и мобильно изготовить любой комплекс для эксплуатации в любых условиях", - рассказал представитель компании Виктор Черемисин. Также делегация познакомилась с продукцией, которую представили китайская медкомпания, ещё один участник показал музыкальные инструменты – гармонь и аккордеон, косметическая продукция. Амурские производители представили молочную продукцию Благовещенского комбината. Руководитель секретариата Народного Правительства провинции Хэйлунцзян Инь Яньтао подробно расспросил о том, из чего делаются продукты и попробовал сыр из натурального коровьего молока. Комбинат "Серышевский" представил китайской делегации лосиную сырокопченую колбасу, произведенную по новым технологиям. У неё особые оболочки, сама колбаса готовится 30 дней. Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил открыть совместный российско-китайский магазин продуктов в Хэйхэ. "Продукция чистая. В Китае такой колбасы точно нет. Это дополнительно привлечёт туристов сюда, это будет хорошая история. Давайте сделаем магазин? Давайте пообсуждаем ещё", - сказал Орлов. Также китайской делегации представили космическое питание, разные супы и борщ, и рассказали, что это то, что едят наши космонавты.
https://ria.ru/20240517/kitay-1946610561.html
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https://ria.ru/20240519/napitki-1947020194.html
амурская область
хэйлунцзян
хэйхэ
китай
россия
благовещенск
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амурская область, хэйлунцзян, хэйхэ, василий орлов (губернатор), в мире, китай, россия, благовещенск
Амурская область, Хэйлунцзян, Хэйхэ, Василий Орлов (губернатор), В мире, Китай, Россия, Благовещенск
Китайской делегации представили амурскую продукцию на "АмурЭкспо-2024"

На "АмурЭкспо-2024" в Благовещенске китайцам представили амурскую продукцию

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкВид на город Благовещенск в Амурской области
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Вид на город Благовещенск в Амурской области. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мая – РИА Новости. Китайской делегации представили амурскую продукцию на выставке российско-китайского форума "АмурЭкспо-2024" в Благовещенске, в том числе модульные дома, космическое питание, китайские автомобили и отечественную технику, передает корреспондент РИА Новости.
Перед открытием форума власти Приамурья вместе с китайской делегацией прошлись по выставочным павильонам "АмурЭкспо" и кратко познакомились с представленной продукцией. В частности, гости осмотрели китайскую технику, им представили отечественную сельхозтехнику для переработки, а также модели петербургского завода и белорусскую технику.
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"В этом году у нас впервые за годы существования выставки представлены китайские автомобили, которые сейчас популярны. Дилеры появляются, в том числе благодаря международному мосту, который облегчает логистику", - сказал руководитель Центра развития территорий Амурской области Петр Стрелец.
Заинтересовала китайскую делегацию продукция амурской компании "Модульстройкомплект".
"Это собственное производство. Мы производим модули как для железнодорожных контейнеров, промышленное производство. Кроме того, мы делаем ФАПы, акушерские пункты по федеральной программе, детские и спортивные лагеря, модульные комплексы для придорожного сервиса. Это универсальный, продукт, который позволяет быстро и мобильно изготовить любой комплекс для эксплуатации в любых условиях", - рассказал представитель компании Виктор Черемисин.
Также делегация познакомилась с продукцией, которую представили китайская медкомпания, ещё один участник показал музыкальные инструменты – гармонь и аккордеон, косметическая продукция.
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Амурские производители представили молочную продукцию Благовещенского комбината. Руководитель секретариата Народного Правительства провинции Хэйлунцзян Инь Яньтао подробно расспросил о том, из чего делаются продукты и попробовал сыр из натурального коровьего молока.
Комбинат "Серышевский" представил китайской делегации лосиную сырокопченую колбасу, произведенную по новым технологиям. У неё особые оболочки, сама колбаса готовится 30 дней.
Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил открыть совместный российско-китайский магазин продуктов в Хэйхэ.
"Продукция чистая. В Китае такой колбасы точно нет. Это дополнительно привлечёт туристов сюда, это будет хорошая история. Давайте сделаем магазин? Давайте пообсуждаем ещё", - сказал Орлов.
Также китайской делегации представили космическое питание, разные супы и борщ, и рассказали, что это то, что едят наши космонавты.
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Амурская областьХэйлунцзянХэйхэВасилий Орлов (губернатор)В миреКитайРоссияБлаговещенск
 
 
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