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В Благовещенске стартовал "АмурЭкспо-2024" - РИА Новости, 24.05.2024
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05:16 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/amurekspo-1948035714.html
В Благовещенске стартовал "АмурЭкспо-2024"
В Благовещенске стартовал "АмурЭкспо-2024" - РИА Новости, 24.05.2024
В Благовещенске стартовал "АмурЭкспо-2024"
Российско-китайский экономический форум "АмурЭкспо-2024" стартовал в Благовещенске, в этом году он второй раз является выездной площадкой Восточного... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T05:16
2024-05-24T05:16
экономика
китай
хэйлунцзян
благовещенск
василий орлов (губернатор)
олег имамеев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мая – РИА Новости. Российско-китайский экономический форум "АмурЭкспо-2024" стартовал в Благовещенске, в этом году он второй раз является выездной площадкой Восточного экономического форума, передаёт корреспондент РИА Новости. Основная тема российско-китайского экономического форума в этом году – развитие полноформатного сотрудничества России, Китая и других стран на новом этапе. На торжественном открытии "АмурЭкспо" губернатор Приамурья Василий Орлов выразил уверенность в том, что форум будет ярким. "Амурская область и провинция Хэйлунцзян являются примерами для других российских и китайских регионов. У нас ежегодно более 200 мероприятий только в гуманитарной сфере проводится. И главное мероприятие в сфере экономики - это "АмурЭкспоФорум", который по поручению президента второй год подряд стал выездной площадкой Восточного экономического форума, но и параллельно действующей в городе Хэйхэ Харбинской ярмарки, в этом году это филиал Харбинского "ЭКСПО", - сказал Орлов. Руководитель секретариата Народного Правительства провинции Хэйлунцзян Инь Яньтао в своём приветственном слове отметил, что Амурская область и Хэйлунцзян – хорошие соседи, близкие друзья, помогающие друг другу надежные партнеры. "Сотрудничество между двумя регионами постепенно сформируется в активную ситуацию с широкими областями, богатым содержанием, разнообразными формами и плодотворными результатами", - сказал Инь Яньтао. Гостей и участников форума приветствовали также мэр города Благовещенска Олег Имамеев, мэр города Хэйхэ Чжао Жунго. После торжественного открытия стартовала деловая программа форума с сессии "Креативный дальний: перспективы развития креативной экономики с ориентиром на Восток". В этом году часть мероприятий "АмурЭкспо" будет одновременно проходить в двух странах - российском Благовещенске и китайском Хэйхэ. Участвует семь иностранных делегаций, в том числе из Китая, Гонконга, Монголии, Индии, Пакистана, Малайзии, Синагапура и Непала. В деловой программе заявлены 15 сессий, где выступят более 100 спикеров, участвуют более 2 тысяч представителей власти и бизнеса различного уровня. Свою продукцию и услуги представят свыше 130 экспонентов в пяти категориях: БизнесЭкспо, ПродЭкспо, ПромЭкспо, ТехЭкспо и ТурЭкспо. Пленарное заседание форума "Ценность межгосударственного партнерства в новом многополярном мире. Дальневосточные приоритеты" состоится 24 мая. На сессиях "АмурЭкспо" участники поднимут основные вопросы российско-китайского сотрудничества, комплексного развития территорий и логистики, обсудят перспективы развития креативной экономики на Дальнем Востоке, международный туризм и другие приоритетные вопросы. "Амурэкспо" проводится в Благовещенске с 1992 года. В 2023 году в мероприятии приняли участие делегации из 15 российских регионов и три иностранных государства, больше 100 компаний из России и Китая представили свои товары и услуги, а площадки форума в общей сложности посетили свыше 10 тысяч человек.
https://ria.ru/20240518/ekspo-1946927420.html
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китай
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экономика, китай, хэйлунцзян, благовещенск, василий орлов (губернатор), олег имамеев
Экономика, Китай, Хэйлунцзян, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), Олег Имамеев
В Благовещенске стартовал "АмурЭкспо-2024"

В Благовещенске начался российско-китайский экономический форум "АмурЭкспо-2024"

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкБлаговещенск
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мая – РИА Новости. Российско-китайский экономический форум "АмурЭкспо-2024" стартовал в Благовещенске, в этом году он второй раз является выездной площадкой Восточного экономического форума, передаёт корреспондент РИА Новости.
Посетители VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Российская продукция на ЭКСПО в Харбине пользуется большим интересом
18 мая, 20:00
Основная тема российско-китайского экономического форума в этом году – развитие полноформатного сотрудничества России, Китая и других стран на новом этапе. На торжественном открытии "АмурЭкспо" губернатор Приамурья Василий Орлов выразил уверенность в том, что форум будет ярким.
"Амурская область и провинция Хэйлунцзян являются примерами для других российских и китайских регионов. У нас ежегодно более 200 мероприятий только в гуманитарной сфере проводится. И главное мероприятие в сфере экономики - это "АмурЭкспоФорум", который по поручению президента второй год подряд стал выездной площадкой Восточного экономического форума, но и параллельно действующей в городе Хэйхэ Харбинской ярмарки, в этом году это филиал Харбинского "ЭКСПО", - сказал Орлов.
Руководитель секретариата Народного Правительства провинции Хэйлунцзян Инь Яньтао в своём приветственном слове отметил, что Амурская область и Хэйлунцзян – хорошие соседи, близкие друзья, помогающие друг другу надежные партнеры.
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Китайские СМИ раскрыли секрет отношений России и Китая
17 мая, 11:19
"Сотрудничество между двумя регионами постепенно сформируется в активную ситуацию с широкими областями, богатым содержанием, разнообразными формами и плодотворными результатами", - сказал Инь Яньтао.
Гостей и участников форума приветствовали также мэр города Благовещенска Олег Имамеев, мэр города Хэйхэ Чжао Жунго.
После торжественного открытия стартовала деловая программа форума с сессии "Креативный дальний: перспективы развития креативной экономики с ориентиром на Восток".
В этом году часть мероприятий "АмурЭкспо" будет одновременно проходить в двух странах - российском Благовещенске и китайском Хэйхэ. Участвует семь иностранных делегаций, в том числе из Китая, Гонконга, Монголии, Индии, Пакистана, Малайзии, Синагапура и Непала.
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и губернатор Амурской области Василий Орлов во время подписания соглашения о сотрудничестве между Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ) и правительством Амурской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
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18 мая, 12:40
В деловой программе заявлены 15 сессий, где выступят более 100 спикеров, участвуют более 2 тысяч представителей власти и бизнеса различного уровня. Свою продукцию и услуги представят свыше 130 экспонентов в пяти категориях: БизнесЭкспо, ПродЭкспо, ПромЭкспо, ТехЭкспо и ТурЭкспо.
Пленарное заседание форума "Ценность межгосударственного партнерства в новом многополярном мире. Дальневосточные приоритеты" состоится 24 мая. На сессиях "АмурЭкспо" участники поднимут основные вопросы российско-китайского сотрудничества, комплексного развития территорий и логистики, обсудят перспективы развития креативной экономики на Дальнем Востоке, международный туризм и другие приоритетные вопросы.
"Амурэкспо" проводится в Благовещенске с 1992 года. В 2023 году в мероприятии приняли участие делегации из 15 российских регионов и три иностранных государства, больше 100 компаний из России и Китая представили свои товары и услуги, а площадки форума в общей сложности посетили свыше 10 тысяч человек.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном открытии концерта по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
США выразили беспокойство из-за развития отношений России и Китая
17 мая, 23:46
 
ЭкономикаКитайХэйлунцзянБлаговещенскВасилий Орлов (губернатор)Олег Имамеев
 
 
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