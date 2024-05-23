https://ria.ru/20240523/zapad-1947728593.html

Запад своими руками разрушает вавилонскую башню глобализации

Запад своими руками разрушает вавилонскую башню глобализации - РИА Новости, 23.05.2024

Запад своими руками разрушает вавилонскую башню глобализации

В последние годы англосаксам нет равных в умении стрелять себе в ногу, но они не прекращают попыток усовершенствовать это мастерство. На этой неделе поводом для РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T08:00

2024-05-23T08:00

2024-05-23T08:01

аналитика

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В последние годы англосаксам нет равных в умении стрелять себе в ногу, но они не прекращают попыток усовершенствовать это мастерство. На этой неделе поводом для этого стало обращение прокурора Международного уголовного суда Карима Хана с требованием выдать ордера на арест руководителей Израиля и ХАМАС — за преступления против мирного населения. Ордера еще не выписаны, но американское руководство уже возмущается, обвиняя судей в антисемитизме и грозя суду санкциями. Соответствующий закон готовится в конгрессе, и нет никаких сомнений, что его примут. Некоторые аналитики даже предполагают, что ордер на арест Нетаньяху — это такой "хитрый план" по его спасению: мол, теперь израильское общество и политический класс будут вынуждены сплотиться вокруг крайне непопулярного и ходящего под местными уголовными делами премьера. Конечно, это не так, но в истории с ордером израильское измерение — далеко не главное.Главное — это реакция Запада. Громкое возмущение еще даже не принятым решением судей, призывы покарать их — и это притом что США, например, даже не являются учредителями суда, то есть не признают его юрисдикцию. Само по себе это возмущение было бы неудивительно, если бы не два крайне важных обстоятельства.Еще недавно Запад всячески приветствовал выписанный МУС ордер на арест Владимира Путина — по смехотворному обвинению в "похищении украинских детей". Теперь президент России — международный преступник, утверждали на Западе и использовали этот ордер для того, чтобы чинить препятствия поездкам Путина на международные саммиты (например, в ЮАР). Но как только обвинения последовали в адрес Нетаньяху — все сразу изменилось: "надуманные, неправомочные решения", "антисемитизм" и так далее. А ведь на руках Нетаньяху кровь уже десятков тысяч палестинских детей — и его действия сложно охарактеризовать иначе как геноцид в отношении Газы. Причем это признают не только страны Глобального Юга, но и немалая часть западных юристов — так что решение МУС было более чем прогнозируемым. Самым разумным для Запада было бы просто промолчать, но вместо этого мы видим угрозы и проклятия в адрес суда. Более того, звучат откровенные заявления о том, что суд вообще не понимает, куда лезет: его не для того создавали! Да, это говорят непублично, но об этом не стесняются говорить первые лица стран Запада в беседах с прокурором МУС. Сам Карим Хан рассказал об этом в интервью CNN: "Со мной связывались некоторые избранные лидеры. Они были очень откровенны и говорили, что "этот суд создан для Африки и для таких головорезов, как Путин".То есть как бы Международный суд предназначен Западом для того, чтобы судить других, оставаясь неподсудным, — поэтому Израиль (а он относится к геополитическому Западу) не может быть объектом расследования. Неоколониализм в чистом виде. А своей истерикой по поводу еще не выписанного ордера на Нетаньяху Запад в очередной раз демонстрирует всему миру свое двуличие — причем в ситуации, когда в этом и так уже абсолютно убеждено мировое большинство.Но ведь Западу это невыгодно? Конечно, но остановиться он уже не может. И сам разрушает то, что создавалось им же для контроля над миром. И это второе, еще более важное последствие реакции на решение МУС — демонтаж выстроенных Западом институтов глобализации. Понятно, что доверие к МУС и так было подорвано, а после появления "ордера на Путина" к этому суду стали относиться как к инструменту давления на Россию. Но дело Нетаньяху давало МУС шанс на частичную реабилитацию: Запад мог бы говорить странам Глобального Юга, что суд пытается быть объективным. Такая комбинация была бы в интересах Запада — не только в контексте его борьбы за изоляцию России, но и плане пропаганды и уж тем более противодействия российско-китайским усилиям по консолидации стран Юга на антиколониальной, то есть антизападной платформе. Однако вместо того чтобы пытаться спасти МУС, Запад его фактически добивает, то есть снова делает то, что ему невыгодно. Почему?Потому что ему приходится выбирать между борьбой за сохранение созданных им на перспективу глобальных институтов и борьбой за удержание тающих позиций гегемона. Делать оба дела одновременно уже невозможно. Ирония судьбы в том, что, даже выбирая второй путь, Запад не сохраняет свои позиции, а ухудшает их, то есть стреляет себе в ногу. Так уже было с политикой санкций. Арестовав российские активы и блокируя торговлю остального мира в западных валютах, англосаксы окончательно подорвали доверие к основе своего глобального доминирования — международной финансовой системе. Да, процесс ее перестройки будет небыстрым, но он уже необратим. А МУС являлся важнейшей частью другого выстраиваемого Западом института — международной, наднациональной юстиции. Ей отводилась огромная роль в процессе глобализации по-англосаксонски, причем главные задачи ей предстояли в будущем. Никакой глобальный контроль невозможен без контроля над финансами, торговыми путями и правосудием, но сейчас Запад своими руками разрушает недостроенную вавилонскую башню мирового господства.Не по глупости или недальновидности, а от безысходности.

https://ria.ru/20240522/volodin-1947642660.html

https://ria.ru/20240522/izrail-1947483540.html

https://ria.ru/20240521/gosdep-1947531797.html

https://ria.ru/20240521/mus-1947381808.html

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аналитика