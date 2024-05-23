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Запорожская АЭС потеряла связь с единственной линией электропередачи - РИА Новости, 23.05.2024
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16:32 23.05.2024 (обновлено: 17:37 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/zaes-1947945053.html
Запорожская АЭС потеряла связь с единственной линией электропередачи
Запорожская АЭС потеряла связь с единственной линией электропередачи - РИА Новости, 23.05.2024
Запорожская АЭС потеряла связь с единственной линией электропередачи
Запорожская АЭС потеряла связь с единственной внешней линией электропередачи, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его сообщение опубликовали на странице... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:32
2024-05-23T17:37
в мире
россия
днепр (город)
энергодар
рафаэль гросси
владимир путин
запорожская аэс
магатэ
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ВЕНА, 23 мая — РИА Новости. Запорожская АЭС потеряла связь с единственной внешней линией электропередачи, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его сообщение опубликовали на странице агентства в соцсети Х."ЗАЭС потеряла связь с единственной оставшейся линией электропередачи 750 кВ за пределами площадки сегодня днем из-за короткого замыкания, в результате чего она зависит от единственной резервной линии", — говорится в публикации.Гросси добавил, что отключение электроэнергии вновь подчеркивает крайнюю опасность ядерной защиты и безопасности на ЗАЭС во время конфликта.В пресс-службе станции сообщили, что отключена ЛЭП 750 кВ "Днепровская", станция запитана от линии 330 кВ "Ферросплавная", угроз нарушений пределов безопасности нет.Радиационный фон на станции и прилегающей территории "без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений", подчеркнули на ЗАЭС.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль России.
https://ria.ru/20240523/mid-1947794611.html
https://ria.ru/20240522/zaes-1947708142.html
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в мире, россия, днепр (город), энергодар, рафаэль гросси, владимир путин, запорожская аэс, магатэ
В мире, Россия, Днепр (город), Энергодар, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Запорожская АЭС потеряла связь с единственной линией электропередачи

Гросси: ЗАЭС потеряла связь с единственной внешней ЛЭП

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблок Запорожской АЭС
Энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
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ВЕНА, 23 мая — РИА Новости. Запорожская АЭС потеряла связь с единственной внешней линией электропередачи, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его сообщение опубликовали на странице агентства в соцсети Х.
"ЗАЭС потеряла связь с единственной оставшейся линией электропередачи 750 кВ за пределами площадки сегодня днем из-за короткого замыкания, в результате чего она зависит от единственной резервной линии", — говорится в публикации.
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Гросси добавил, что отключение электроэнергии вновь подчеркивает крайнюю опасность ядерной защиты и безопасности на ЗАЭС во время конфликта.
В пресс-службе станции сообщили, что отключена ЛЭП 750 кВ "Днепровская", станция запитана от линии 330 кВ "Ферросплавная", угроз нарушений пределов безопасности нет.
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Радиационный фон на станции и прилегающей территории "без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений", подчеркнули на ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль России.
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