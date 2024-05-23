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Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 23.05.2024
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Днепропетровске
Взрыв прогремел в четверг в Днепропетровске на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Телеграф". РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:25
2024-05-23T12:25
2024-05-23T12:28
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Днепропетровске на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Телеграф". "В Днепре (официальное украинское название Днепропетровска – ред.) прогремел мощный взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Телеграфа". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 12.12 мск, в Днепропетровской области и еще восьми регионах Украины звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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В мире, Днепропетровск, Днепропетровская область, Специальная военная операция на Украине, Украина
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Днепропетровске
"Телеграф": в Днепропетровске прогремел мощный взрыв