https://ria.ru/20240523/vystavka-1947993733.html

В Москве открылась выставка, посвященная знаменитой оперной певице

В Москве открылась выставка, посвященная знаменитой оперной певице - РИА Новости, 23.05.2024

В Москве открылась выставка, посвященная знаменитой оперной певице

В Москве в ВЭБ центре на Новинском бульваре открылась выставка "Антонина Нежданова. Наследие", посвященная русской и советской оперной певице, сообщает... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T19:17

2024-05-23T19:17

2024-05-23T19:17

москва

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Москве в ВЭБ центре на Новинском бульваре открылась выставка "Антонина Нежданова. Наследие", посвященная русской и советской оперной певице, сообщает пресс-служба госкорпорации "ВЭБ.РФ", которая выступила партнером мероприятия. На церемонии открытия состоялся концерт, где молодые артисты исполнили произведения из репертуара Антонины Неждановой. Для гостей мероприятия выступили Валентина Правдина, Лада Меркульева, Мария Ященко, София Федорова, Евгения Шпиллер, Ульяна Полякова и другие. Прозвучала "Ария с колокольчиками" из оперы "Лакме" Делиба в исполнении ведущей солистки Михайловского театра Светланы Москаленко, говорится в сообщении. На выставке "Антонина Нежданова. Наследие" можно увидеть архивные фото, видео и текстовые материалы, в полной форме раскрывающие жизнь и творчество великой певицы. Также в экспозиции представлены знаковые предметы, сопровождавшие артистку на протяжении многих лет: личные вещи, пластинки, письма и прочее. Выставка проходит в ВЭБ Центре. Она продлится до 22 июня. В рамках нее также можно будет посетить экскурсию, которые проводят специалисты Российского национального музея музыки. Экскурсии будут проходить еженедельно, пояснили в госкорпорации.

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