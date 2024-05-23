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В Москве открылась выставка, посвященная знаменитой оперной певице - РИА Новости, 23.05.2024
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19:17 23.05.2024
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В Москве открылась выставка, посвященная знаменитой оперной певице
В Москве открылась выставка, посвященная знаменитой оперной певице - РИА Новости, 23.05.2024
В Москве открылась выставка, посвященная знаменитой оперной певице
В Москве в ВЭБ центре на Новинском бульваре открылась выставка "Антонина Нежданова. Наследие", посвященная русской и советской оперной певице, сообщает... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T19:17
2024-05-23T19:17
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Москве в ВЭБ центре на Новинском бульваре открылась выставка "Антонина Нежданова. Наследие", посвященная русской и советской оперной певице, сообщает пресс-служба госкорпорации "ВЭБ.РФ", которая выступила партнером мероприятия. На церемонии открытия состоялся концерт, где молодые артисты исполнили произведения из репертуара Антонины Неждановой. Для гостей мероприятия выступили Валентина Правдина, Лада Меркульева, Мария Ященко, София Федорова, Евгения Шпиллер, Ульяна Полякова и другие. Прозвучала "Ария с колокольчиками" из оперы "Лакме" Делиба в исполнении ведущей солистки Михайловского театра Светланы Москаленко, говорится в сообщении. На выставке "Антонина Нежданова. Наследие" можно увидеть архивные фото, видео и текстовые материалы, в полной форме раскрывающие жизнь и творчество великой певицы. Также в экспозиции представлены знаковые предметы, сопровождавшие артистку на протяжении многих лет: личные вещи, пластинки, письма и прочее. Выставка проходит в ВЭБ Центре. Она продлится до 22 июня. В рамках нее также можно будет посетить экскурсию, которые проводят специалисты Российского национального музея музыки. Экскурсии будут проходить еженедельно, пояснили в госкорпорации.
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РИА Новости
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москва, вэб.рф (вэб)
Москва, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
В Москве открылась выставка, посвященная знаменитой оперной певице

В Москве открылась выставка, посвященная знаменитой оперной певице Нежданова

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЛеонид Собинов Антонина Нежданова и Константин Станиславский
Леонид Собинов Антонина Нежданова и Константин Станиславский - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Леонид Собинов Антонина Нежданова и Константин Станиславский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Москве в ВЭБ центре на Новинском бульваре открылась выставка "Антонина Нежданова. Наследие", посвященная русской и советской оперной певице, сообщает пресс-служба госкорпорации "ВЭБ.РФ", которая выступила партнером мероприятия.
На церемонии открытия состоялся концерт, где молодые артисты исполнили произведения из репертуара Антонины Неждановой. Для гостей мероприятия выступили Валентина Правдина, Лада Меркульева, Мария Ященко, София Федорова, Евгения Шпиллер, Ульяна Полякова и другие. Прозвучала "Ария с колокольчиками" из оперы "Лакме" Делиба в исполнении ведущей солистки Михайловского театра Светланы Москаленко, говорится в сообщении.
На выставке "Антонина Нежданова. Наследие" можно увидеть архивные фото, видео и текстовые материалы, в полной форме раскрывающие жизнь и творчество великой певицы. Также в экспозиции представлены знаковые предметы, сопровождавшие артистку на протяжении многих лет: личные вещи, пластинки, письма и прочее.
Выставка проходит в ВЭБ Центре. Она продлится до 22 июня. В рамках нее также можно будет посетить экскурсию, которые проводят специалисты Российского национального музея музыки. Экскурсии будут проходить еженедельно, пояснили в госкорпорации.
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