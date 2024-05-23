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Германия запугивала страны-члены ООН, заявил Вучич - РИА Новости, 23.05.2024
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18:58 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/vuchich-1947989296.html
Германия запугивала страны-члены ООН, заявил Вучич
Германия запугивала страны-члены ООН, заявил Вучич - РИА Новости, 23.05.2024
Германия запугивала страны-члены ООН, заявил Вучич
ФРГ не предложила резолюции о геноциде, совершенном нацистами во Второй мировой войне, но запугивала страны-члены ООН, проталкивая резолюцию о "геноциде в... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T18:58
2024-05-23T18:58
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оон
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ООН, 23 мая - РИА Новости. ФРГ не предложила резолюции о геноциде, совершенном нацистами во Второй мировой войне, но запугивала страны-члены ООН, проталкивая резолюцию о "геноциде в Сребренице" на Генеральной ассамблее (ГА ООН), заявил президент Сербии Александр Вучич. Вучич с 19 мая находится в Нью-Йорке, в ночь на среду он провел встречу с постпредом РФ при ООН Василием Небензей, с которым обсудил резолюцию ООН по Сребренице. Вучич ранее заявлял, что у готовящейся резолюции три цели: упразднение Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ), ревизия вердиктов об ответственности РС БиГ в конфликте 1992-1995 года и создание возможности для иска против Сербии за возмещение военного ущерба. "Во Второй мировой войне мы были одними из редких людей в Юго-Восточной Европе, которые были антинацистски ориентированы, и заплатили наивысшую цену... более миллиона сербов были убиты немецкими или хорватскими нацистами. Почему они не начали с такой резолюцией? Потому что им была нужна эта (о Сребренице - ред.) резолюция в данный конкретный момент. Я не говорю о секторе Газа или о других событиях сейчас. Но никто не должен недооценивать людей здесь, потому что все все понимают", - указал сербский лидер. По его словам, инициаторы резолюции из ФРГ оказывали большое давление на государства-члены ООН. "Почему вы запугивали государства, которые не хотели голосовать в поддержку резолюции, говоря, что если не проголосуют, не получат вашу поддержку и помощь в экономических и других вопросах. Это европейские, демократические ценности - или вы думали, что я не смогу сказать об этом? У меня десятки таких примеров", - подчеркнул Вучич. В Сербии в четверг из-за резолюции звонили колокола на православных церквях, на бигбордах по Белграду разместили слоган "Мы не геноцидный народ. Помним", город также украшен национальными флагами. Президент РС БиГ Милорад Додик сообщил в четверг, что официальному Сараево в течение 30 дней доставят проект соглашения о мирном разграничении Боснии и Герцеговины. Накануне он сообщил, что правительство РС БиГ предложит хорватско-мусульманской части страны - Федерации БиГ - мирное расформирование БиГ из-за резолюции о "геноциде в Сребренице". Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич сообщал, что резолюцию о "геноциде в Сребренице" не поддерживают многие страны Европы и Азии, а также исламские государства. По его словам, "кто-то" хочет столкнуть между собой соседей и "открыть старые раны" на Западных Балканах. По мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, данная резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Текст осуждает "отрицание геноцида в Сребренице". В июле 1995 года, после того как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести, по данным Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряда других организаций, около 8100 человек из числа мусульман. Тем не менее некоторые эксперты считают эти данные завышенными. Официальный Белград и Баня-Лука признают факт расстрелов мужского населения в июле 1995 года в районе Сребреницы, но категорически выступают против термина "геноцид", принятие которого международным сообществом влечет нежелательные политические последствия и подрывает репутацию всего сербского народа. В Республике Сербской БиГ в 2017 году был даже установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом.
https://ria.ru/20240420/serbiya-1941233513.html
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в мире, сербия, сребреница, германия, александр вучич, василий небензя, милорад додик, оон, генеральная ассамблея оон, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Сербия, Сребреница, Германия, Александр Вучич, Василий Небензя, Милорад Додик, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Великая Отечественная война (1941-1945)
Германия запугивала страны-члены ООН, заявил Вучич

Вучич: ФРГ запугала членов ООН, проталкивая резолюцию о "геноциде в Сребренице"

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 23 мая - РИА Новости. ФРГ не предложила резолюции о геноциде, совершенном нацистами во Второй мировой войне, но запугивала страны-члены ООН, проталкивая резолюцию о "геноциде в Сребренице" на Генеральной ассамблее (ГА ООН), заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич с 19 мая находится в Нью-Йорке, в ночь на среду он провел встречу с постпредом РФ при ООН Василием Небензей, с которым обсудил резолюцию ООН по Сребренице. Вучич ранее заявлял, что у готовящейся резолюции три цели: упразднение Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ), ревизия вердиктов об ответственности РС БиГ в конфликте 1992-1995 года и создание возможности для иска против Сербии за возмещение военного ущерба.
Здание парламента Сербии - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В Сербии раскритиковали подготовку резолюции о геноциде в Сребренице
20 апреля, 14:46
"Во Второй мировой войне мы были одними из редких людей в Юго-Восточной Европе, которые были антинацистски ориентированы, и заплатили наивысшую цену... более миллиона сербов были убиты немецкими или хорватскими нацистами. Почему они не начали с такой резолюцией? Потому что им была нужна эта (о Сребренице - ред.) резолюция в данный конкретный момент. Я не говорю о секторе Газа или о других событиях сейчас. Но никто не должен недооценивать людей здесь, потому что все все понимают", - указал сербский лидер.
По его словам, инициаторы резолюции из ФРГ оказывали большое давление на государства-члены ООН.
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Китай будет голосовать против резолюции ГА ООН о геноциде в Сребренице
Вчера, 17:57
"Почему вы запугивали государства, которые не хотели голосовать в поддержку резолюции, говоря, что если не проголосуют, не получат вашу поддержку и помощь в экономических и других вопросах. Это европейские, демократические ценности - или вы думали, что я не смогу сказать об этом? У меня десятки таких примеров", - подчеркнул Вучич.
В Сербии в четверг из-за резолюции звонили колокола на православных церквях, на бигбордах по Белграду разместили слоган "Мы не геноцидный народ. Помним", город также украшен национальными флагами.
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Россия выступила против резолюции ГА ООН о "геноциде в Сребренице"
1 мая, 00:33
Президент РС БиГ Милорад Додик сообщил в четверг, что официальному Сараево в течение 30 дней доставят проект соглашения о мирном разграничении Боснии и Герцеговины. Накануне он сообщил, что правительство РС БиГ предложит хорватско-мусульманской части страны - Федерации БиГ - мирное расформирование БиГ из-за резолюции о "геноциде в Сребренице".
Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич сообщал, что резолюцию о "геноциде в Сребренице" не поддерживают многие страны Европы и Азии, а также исламские государства. По его словам, "кто-то" хочет столкнуть между собой соседей и "открыть старые раны" на Западных Балканах.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Небензя раскритиковал проект резолюции ГА ООН о "геноциде в Сребренице"
1 мая, 00:13
По мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, данная резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Текст осуждает "отрицание геноцида в Сребренице".
В июле 1995 года, после того как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести, по данным Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряда других организаций, около 8100 человек из числа мусульман. Тем не менее некоторые эксперты считают эти данные завышенными. Официальный Белград и Баня-Лука признают факт расстрелов мужского населения в июле 1995 года в районе Сребреницы, но категорически выступают против термина "геноцид", принятие которого международным сообществом влечет нежелательные политические последствия и подрывает репутацию всего сербского народа. В Республике Сербской БиГ в 2017 году был даже установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом.
Мемориальный центр жертв геноцида в Сребренице. Поточари (муниципалитет Сребреница) - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Додик назвал возможное принятие ООН резолюции по Сребренице фатальным
8 апреля, 15:09
 
В миреСербияСребреницаГерманияАлександр ВучичВасилий НебензяМилорад ДодикООНГенеральная Ассамблея ООНВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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