https://ria.ru/20240523/ushakov-1947919434.html
Путин подарил королю Бахрейна автомобиль Aurus
Путин подарил королю Бахрейна автомобиль Aurus - РИА Новости, 23.05.2024
Путин подарил королю Бахрейна автомобиль Aurus
Президент России Владимир Путин подарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе длинную версию российского автомобиля Aurus, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:39
2024-05-23T15:39
2024-05-23T15:50
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юрий ушаков
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хамад бен иса аль халифа
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе длинную версию российского автомобиля Aurus, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Король Бахрейна в эти дни находится с официальным визитом в России. В четверг в Кремле состоялись его переговоры с президентом России. Помощник президента РФ подтвердил, что лидеры в ходе этого визита обменялись подарками. "Да, конечно. Могу сказать - в том числе, длинная версия автомобиля Aurus", - сказал Ушаков, говоря об обмене подарками.
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россия, бахрейн, юрий ушаков, владимир путин, хамад бен иса аль халифа
Россия, Бахрейн, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа
Путин подарил королю Бахрейна автомобиль Aurus
Ушаков: Путин подарил королю Бахрейна длинную версию автомобиля Aurus
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе длинную версию российского автомобиля Aurus, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Король Бахрейна в эти дни находится с официальным визитом в России. В четверг в Кремле состоялись его переговоры с президентом России.
Помощник президента РФ подтвердил, что лидеры в ходе этого визита обменялись подарками.
"Да, конечно. Могу сказать - в том числе, длинная версия автомобиля Aurus", - сказал Ушаков, говоря об обмене подарками.