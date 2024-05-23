https://ria.ru/20240523/ushakov-1947919434.html

Путин подарил королю Бахрейна автомобиль Aurus

Путин подарил королю Бахрейна автомобиль Aurus - РИА Новости, 23.05.2024

Путин подарил королю Бахрейна автомобиль Aurus

Президент России Владимир Путин подарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе длинную версию российского автомобиля Aurus, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T15:39

2024-05-23T15:39

2024-05-23T15:50

россия

бахрейн

юрий ушаков

владимир путин

хамад бен иса аль халифа

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе длинную версию российского автомобиля Aurus, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Король Бахрейна в эти дни находится с официальным визитом в России. В четверг в Кремле состоялись его переговоры с президентом России. Помощник президента РФ подтвердил, что лидеры в ходе этого визита обменялись подарками. "Да, конечно. Могу сказать - в том числе, длинная версия автомобиля Aurus", - сказал Ушаков, говоря об обмене подарками.

https://ria.ru/20240220/avtomobil-1928374465.html

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бахрейн

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россия, бахрейн, юрий ушаков, владимир путин, хамад бен иса аль халифа