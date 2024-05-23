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В Петербурге похоронили звукорежиссера Андрея Тропилло
В Петербурге похоронили звукорежиссера Андрея Тропилло - РИА Новости, 23.05.2024
В Петербурге похоронили звукорежиссера Андрея Тропилло
Звукорежиссера и продюсера Андрея Тропилло похоронили в четверг на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости его дочь Полина Тропилло. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T22:55
2024-05-23T22:55
2024-05-23T22:55
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Звукорежиссера и продюсера Андрея Тропилло похоронили в четверг на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости его дочь Полина Тропилло. "Похороны прошли на Смоленском кладбище", - сказала она. Первого мая сообщалось, что Тропилло умер в своей квартире в Финляндии. Тропилло родился в Ленинграде 21 марта 1951 года. В 1980-х годах в его неофициальной студии "АнТроп" были изданы альбомы "Аквариума", "Кино", "Алисы", "Зоопарка", "Странных игр".
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санкт-петербург, финляндия, ленинград, аквариум, происшествия
Культура, Санкт-Петербург, Финляндия, Ленинград, Аквариум, Происшествия
В Петербурге похоронили звукорежиссера Андрея Тропилло
Звукорежиссера Андрея Тропилло похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге