Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге похоронили звукорежиссера Андрея Тропилло - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:55 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/tropillo-1948019341.html
В Петербурге похоронили звукорежиссера Андрея Тропилло
В Петербурге похоронили звукорежиссера Андрея Тропилло - РИА Новости, 23.05.2024
В Петербурге похоронили звукорежиссера Андрея Тропилло
Звукорежиссера и продюсера Андрея Тропилло похоронили в четверг на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости его дочь Полина Тропилло. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T22:55
2024-05-23T22:55
культура
санкт-петербург
финляндия
ленинград
аквариум
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943292558_0:83:1920:1163_1920x0_80_0_0_fe570875b52c9d935399c2a0ec859b12.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Звукорежиссера и продюсера Андрея Тропилло похоронили в четверг на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости его дочь Полина Тропилло. "Похороны прошли на Смоленском кладбище", - сказала она. Первого мая сообщалось, что Тропилло умер в своей квартире в Финляндии. Тропилло родился в Ленинграде 21 марта 1951 года. В 1980-х годах в его неофициальной студии "АнТроп" были изданы альбомы "Аквариума", "Кино", "Алисы", "Зоопарка", "Странных игр".
санкт-петербург
финляндия
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943292558_0:56:1920:1496_1920x0_80_0_0_faedc55ad03e31d27ce84991246fb3a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, финляндия, ленинград, аквариум, происшествия
Культура, Санкт-Петербург, Финляндия, Ленинград, Аквариум, Происшествия
В Петербурге похоронили звукорежиссера Андрея Тропилло

Звукорежиссера Андрея Тропилло похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге

© РИА Новости / Вадим Жернов | Перейти в медиабанкАндрей Тропилло
Андрей Тропилло - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в медиабанк
Андрей Тропилло. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Звукорежиссера и продюсера Андрея Тропилло похоронили в четверг на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости его дочь Полина Тропилло.
"Похороны прошли на Смоленском кладбище", - сказала она.
Первого мая сообщалось, что Тропилло умер в своей квартире в Финляндии.
Тропилло родился в Ленинграде 21 марта 1951 года. В 1980-х годах в его неофициальной студии "АнТроп" были изданы альбомы "Аквариума", "Кино", "Алисы", "Зоопарка", "Странных игр".
 
КультураСанкт-ПетербургФинляндияЛенинградАквариумПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала