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В Петербурге похоронили звукорежиссера Андрея Тропилло

В Петербурге похоронили звукорежиссера Андрея Тропилло - РИА Новости, 23.05.2024

В Петербурге похоронили звукорежиссера Андрея Тропилло

Звукорежиссера и продюсера Андрея Тропилло похоронили в четверг на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости его дочь Полина Тропилло. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T22:55

2024-05-23T22:55

2024-05-23T22:55

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Звукорежиссера и продюсера Андрея Тропилло похоронили в четверг на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости его дочь Полина Тропилло. "Похороны прошли на Смоленском кладбище", - сказала она. Первого мая сообщалось, что Тропилло умер в своей квартире в Финляндии. Тропилло родился в Ленинграде 21 марта 1951 года. В 1980-х годах в его неофициальной студии "АнТроп" были изданы альбомы "Аквариума", "Кино", "Алисы", "Зоопарка", "Странных игр".

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санкт-петербург, финляндия, ленинград, аквариум, происшествия