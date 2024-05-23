https://ria.ru/20240523/tank-1948009907.html

Владимир Киселев премирует бойца СВО, подбившего западный танк

Владимир Киселев премирует бойца СВО, подбившего западный танк - РИА Новости, 23.05.2024

Владимир Киселев премирует бойца СВО, подбившего западный танк

Глава "Русской Медиагруппы" (РМГ), основатель группы "Земляне" Владимир Киселев рассказал, что в ближайшее время премирует бойца СВО, старшего лейтенанта Ивана... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T21:22

2024-05-23T21:22

2024-05-23T21:22

специальная военная операция на украине

владимир киселев (предприниматель)

григорий лепс

денис майданов

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава "Русской Медиагруппы" (РМГ), основатель группы "Земляне" Владимир Киселев рассказал, что в ближайшее время премирует бойца СВО, старшего лейтенанта Ивана Жарского, который подбил западный танк. "Мы ищем бойца Жарского. Вот мы связались с Минобороны. В ближайшее время мы привезем его к нам в редакцию радио ("Русское радио" - ред.) и вручим то, что мы обещали, - денежное вознаграждение, потому что какие бы ни были виды поощрения, никто денежные знаки еще не отменял", - сказал он на премии RU.TV журналистам. Киселев уточнил, что денежное поощрение за подбитую в зоне СВО бронетехнику западного производства получили более десяти российских бойцов. Среди артистов, которые уже поддержали инициативу поощрения бойцов за подбитые западные танки и тяжелую бронетехнику, Киселев отметил имена Дениса Майданова, Григория Лепса, Николая Баскова, Юлии Михальчик, Юлии Барановской и артистов группы "Земляне". Большой вклад внесла и семья самого Владимира Киселева - сыновья Юрий и Владимир, а также жена Елена Север. Говоря об истории с бойцом с позывным "Десант", который якобы подбил два американских Abrams, но так и не получил вознаграждения, Киселев заявил, что "судя по всему такого человека не существует". "У меня абсолютное убеждение, что это фейковый человек, то есть несуществующий", - добавил он. Ранее по поручению Киселева "Русская Медиагруппа" искала этого бойца, однако он так и не объявился. "Герой с позывным "Десант", откликнитесь! Кто вы? Где вы? Кому не заплатили? Как вас найти? Григорий Лепс, Денис Майданов, Юрий Киселев и Елена Север вручали свои сертификаты на линии соприкосновения", - приводятся слова из обращения Владимира Киселева к бойцу, которое есть в распоряжении РИА Новости. В случае, если "Десант" будет найден, его данные передадут Игорю Крутому, Игорю Матвиенко и Олегу Газманову для награждения героя в рамках инициативы Киселёва. "Поэтому мы ждем вас, так как великие народные артисты Игорь Матвиенко, Игорь Крутой и Олег Газманов готовы присоединиться. В этом мы не сомневаемся, они граждане своей страны и патриоты. Поэтому дайте возможность вас найти" - говорится в обращении к "Десанту". "Инициативу мою подхватило достаточно большое количество людей. Я, конечно, призываю, чтобы их было больше... Делаем это все за свой счет, привлекаем максимально людей, которые хотят сделать свой взнос", - добавил он

https://ria.ru/20240523/rossiya-1947934719.html

https://ria.ru/20240523/germaniya-1947916989.html

https://ria.ru/20240523/dnr-1947894261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир киселев (предприниматель), григорий лепс, денис майданов