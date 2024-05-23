https://ria.ru/20240523/tank-1948009907.html
Владимир Киселев премирует бойца СВО, подбившего западный танк
Владимир Киселев премирует бойца СВО, подбившего западный танк - РИА Новости, 23.05.2024
Владимир Киселев премирует бойца СВО, подбившего западный танк
Глава "Русской Медиагруппы" (РМГ), основатель группы "Земляне" Владимир Киселев рассказал, что в ближайшее время премирует бойца СВО, старшего лейтенанта Ивана... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T21:22
2024-05-23T21:22
2024-05-23T21:22
специальная военная операция на украине
владимир киселев (предприниматель)
григорий лепс
денис майданов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1d/1942985785_0:101:720:506_1920x0_80_0_0_d3ae2a28c5f87afd1b8264d80f580327.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава "Русской Медиагруппы" (РМГ), основатель группы "Земляне" Владимир Киселев рассказал, что в ближайшее время премирует бойца СВО, старшего лейтенанта Ивана Жарского, который подбил западный танк. "Мы ищем бойца Жарского. Вот мы связались с Минобороны. В ближайшее время мы привезем его к нам в редакцию радио ("Русское радио" - ред.) и вручим то, что мы обещали, - денежное вознаграждение, потому что какие бы ни были виды поощрения, никто денежные знаки еще не отменял", - сказал он на премии RU.TV журналистам. Киселев уточнил, что денежное поощрение за подбитую в зоне СВО бронетехнику западного производства получили более десяти российских бойцов. Среди артистов, которые уже поддержали инициативу поощрения бойцов за подбитые западные танки и тяжелую бронетехнику, Киселев отметил имена Дениса Майданова, Григория Лепса, Николая Баскова, Юлии Михальчик, Юлии Барановской и артистов группы "Земляне". Большой вклад внесла и семья самого Владимира Киселева - сыновья Юрий и Владимир, а также жена Елена Север. Говоря об истории с бойцом с позывным "Десант", который якобы подбил два американских Abrams, но так и не получил вознаграждения, Киселев заявил, что "судя по всему такого человека не существует". "У меня абсолютное убеждение, что это фейковый человек, то есть несуществующий", - добавил он. Ранее по поручению Киселева "Русская Медиагруппа" искала этого бойца, однако он так и не объявился. "Герой с позывным "Десант", откликнитесь! Кто вы? Где вы? Кому не заплатили? Как вас найти? Григорий Лепс, Денис Майданов, Юрий Киселев и Елена Север вручали свои сертификаты на линии соприкосновения", - приводятся слова из обращения Владимира Киселева к бойцу, которое есть в распоряжении РИА Новости. В случае, если "Десант" будет найден, его данные передадут Игорю Крутому, Игорю Матвиенко и Олегу Газманову для награждения героя в рамках инициативы Киселёва. "Поэтому мы ждем вас, так как великие народные артисты Игорь Матвиенко, Игорь Крутой и Олег Газманов готовы присоединиться. В этом мы не сомневаемся, они граждане своей страны и патриоты. Поэтому дайте возможность вас найти" - говорится в обращении к "Десанту". "Инициативу мою подхватило достаточно большое количество людей. Я, конечно, призываю, чтобы их было больше... Делаем это все за свой счет, привлекаем максимально людей, которые хотят сделать свой взнос", - добавил он
https://ria.ru/20240523/rossiya-1947934719.html
https://ria.ru/20240523/germaniya-1947916989.html
https://ria.ru/20240523/dnr-1947894261.html
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владимир киселев (предприниматель), григорий лепс, денис майданов
Специальная военная операция на Украине, Владимир Киселев (предприниматель), Григорий Лепс, Денис Майданов
Владимир Киселев премирует бойца СВО, подбившего западный танк
Владимир Киселев премирует бойца СВО Ивана Жарского, подбившего западный танк
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава "Русской Медиагруппы" (РМГ), основатель группы "Земляне" Владимир Киселев рассказал, что в ближайшее время премирует бойца СВО, старшего лейтенанта Ивана Жарского, который подбил западный танк.
"Мы ищем бойца Жарского. Вот мы связались с Минобороны. В ближайшее время мы привезем его к нам в редакцию радио ("Русское радио" - ред.) и вручим то, что мы обещали, - денежное вознаграждение, потому что какие бы ни были виды поощрения, никто денежные знаки еще не отменял", - сказал он на премии RU.TV журналистам.
Киселев уточнил, что денежное поощрение за подбитую в зоне СВО бронетехнику западного производства получили более десяти российских бойцов.
Среди артистов, которые уже поддержали инициативу поощрения бойцов за подбитые западные танки и тяжелую бронетехнику, Киселев отметил имена Дениса Майданова
, Григория Лепса
, Николая Баскова
, Юлии Михальчик, Юлии Барановской
и артистов группы "Земляне". Большой вклад внесла и семья самого Владимира Киселева - сыновья Юрий и Владимир, а также жена Елена Север.
Говоря об истории с бойцом с позывным "Десант", который якобы подбил два американских Abrams, но так и не получил вознаграждения, Киселев заявил, что "судя по всему такого человека не существует". "У меня абсолютное убеждение, что это фейковый человек, то есть несуществующий", - добавил он.
Ранее по поручению Киселева "Русская Медиагруппа" искала этого бойца, однако он так и не объявился.
"Герой с позывным "Десант", откликнитесь! Кто вы? Где вы? Кому не заплатили? Как вас найти? Григорий Лепс, Денис Майданов, Юрий Киселев
и Елена Север вручали свои сертификаты на линии соприкосновения", - приводятся слова из обращения Владимира Киселева к бойцу, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В случае, если "Десант" будет найден, его данные передадут Игорю Крутому
, Игорю Матвиенко
и Олегу Газманову
для награждения героя в рамках инициативы Киселёва.
"Поэтому мы ждем вас, так как великие народные артисты Игорь Матвиенко, Игорь Крутой и Олег Газманов готовы присоединиться. В этом мы не сомневаемся, они граждане своей страны и патриоты. Поэтому дайте возможность вас найти" - говорится в обращении к "Десанту".
"Инициативу мою подхватило достаточно большое количество людей. Я, конечно, призываю, чтобы их было больше... Делаем это все за свой счет, привлекаем максимально людей, которые хотят сделать свой взнос", - добавил он