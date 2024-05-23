В Сербии обвинили главу МИД Германии в шантаже
Вице-премьер Сербии Вулин: Бербок пытается силой убить сознание свободного мира
© AP Photo / Radivoje PavicicБоснийские сербы во время акции протеста в городе Баня-Лука, Босния и Герцеговина
© AP Photo / Radivoje Pavicic
Боснийские сербы во время акции протеста в городе Баня-Лука, Босния и Герцеговина . Архивное фото
БЕЛГРАД, 23 мая – РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок с помощью угроз и шантажа проталкивает резолюцию "о геноциде в Сребренице" на Генеральной ассамблее ООН, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, напомнив, что дедушкой немецкого министра был офицер вермахта.
Ранее немецкое издание Bild писало, что дед Бербок был "пламенным нацистом" и служил офицером в Вермахте, сама политик о такой характеристике якобы не знала.
"Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, внучка Вальдемара Бербока, награжденного сторонника Гитлера, угрожает и шантажирует представителей стран, которые не хотят признавать сербов геноцидным народом. Германия, чье второе имя – геноцид и Холокост, пытается силой убить сознание свободного мира", - цитирует пресс-служба замглавы сербского правительства.
По его словам, Бербок привыкла, что "перед силой Третьего рейха или объединенной Германии стоят по стойке смирно".
"Но и (президент Сербии) Александр Вучич – внук своего деда, которого убили немецкие союзники усташи, и он не будет стоять смирно перед немецкой силой. Сколько бы Анналена не навязала резолюций бывшим и нынешним колониям Германии, остается правдой, что что она – внук нациста, а Александр Вучич – внук жертвы концлагеря Ясеновац и правда в том, что немцы – народ геноцида, а сербы – нет", - указал Вулин и добавил, что не существует силы, которая может это изменить.
Президент Сербии в среду заявил, что ФРГ и союзники США давят на страны-члены ООН, призывая их поддержать резолюцию "о геноциде в Сребренице". Вучич с 19 мая находится в Нью-Йорке, в ночь на среду он провел встречу с постпредом РФ при ООН Василием Небензей, с которым обсудил резолюцию по Сребренице. Вучич ранее заявлял, что у готовящегося документа три цели: упразднение Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ), ревизия вердиктов об ответственности РС БиГ в конфликте 1992-1995 года и создание возможности для иска против Сербии за возмещение военного ущерба. Инициаторами резолюции выступили ФРГ и Руанда.
Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич сообщал, что резолюцию о "геноциде в Сребренице" не поддерживают многие страны Европы и Азии, а также исламские государства. По его словам, "кто-то" хочет столкнуть между собой соседей и "открыть старые раны" на Западных Балканах.
По мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, эта резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Текст осуждает "отрицание геноцида в Сребренице".
В июле 1995 года, после того как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести, по данным Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряда других организаций, около 8,1 тысяч мусульман. Тем не менее некоторые эксперты считают эти данные завышенными. Официальный Белград и Баня-Лука признают факт расстрелов мужского населения в июле 1995 года в районе Сребреницы, но категорически выступают против термина "геноцид", принятие которого международным сообществом влечет нежелательные политические последствия и подрывает репутацию всего сербского народа. В Республике Сербской БиГ в 2017 году был даже установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом.