Рейтинг@Mail.ru
В Сербии обвинили главу МИД Германии в шантаже - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 23.05.2024 (обновлено: 14:52 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/serbiya-1947896103.html
В Сербии обвинили главу МИД Германии в шантаже
В Сербии обвинили главу МИД Германии в шантаже - РИА Новости, 23.05.2024
В Сербии обвинили главу МИД Германии в шантаже
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок с помощью угроз и шантажа проталкивает резолюцию "о геноциде в Сребренице" на Генеральной ассамблее ООН, заявил вице-премьер... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T14:34
2024-05-23T14:52
босния и герцеговина
в мире
сербия
германия
сребреница
александр вучич
александр вулин
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874452380_0:245:3142:2012_1920x0_80_0_0_605adf0efb9b17666274e11882fd76a7.jpg
БЕЛГРАД, 23 мая – РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок с помощью угроз и шантажа проталкивает резолюцию "о геноциде в Сребренице" на Генеральной ассамблее ООН, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, напомнив, что дедушкой немецкого министра был офицер вермахта.Ранее немецкое издание Bild писало, что дед Бербок был "пламенным нацистом" и служил офицером в Вермахте, сама политик о такой характеристике якобы не знала."Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, внучка Вальдемара Бербока, награжденного сторонника Гитлера, угрожает и шантажирует представителей стран, которые не хотят признавать сербов геноцидным народом. Германия, чье второе имя – геноцид и Холокост, пытается силой убить сознание свободного мира", - цитирует пресс-служба замглавы сербского правительства.По его словам, Бербок привыкла, что "перед силой Третьего рейха или объединенной Германии стоят по стойке смирно"."Но и (президент Сербии) Александр Вучич – внук своего деда, которого убили немецкие союзники усташи, и он не будет стоять смирно перед немецкой силой. Сколько бы Анналена не навязала резолюций бывшим и нынешним колониям Германии, остается правдой, что что она – внук нациста, а Александр Вучич – внук жертвы концлагеря Ясеновац и правда в том, что немцы – народ геноцида, а сербы – нет", - указал Вулин и добавил, что не существует силы, которая может это изменить.Президент Сербии в среду заявил, что ФРГ и союзники США давят на страны-члены ООН, призывая их поддержать резолюцию "о геноциде в Сребренице". Вучич с 19 мая находится в Нью-Йорке, в ночь на среду он провел встречу с постпредом РФ при ООН Василием Небензей, с которым обсудил резолюцию по Сребренице. Вучич ранее заявлял, что у готовящегося документа три цели: упразднение Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ), ревизия вердиктов об ответственности РС БиГ в конфликте 1992-1995 года и создание возможности для иска против Сербии за возмещение военного ущерба. Инициаторами резолюции выступили ФРГ и Руанда.Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич сообщал, что резолюцию о "геноциде в Сребренице" не поддерживают многие страны Европы и Азии, а также исламские государства. По его словам, "кто-то" хочет столкнуть между собой соседей и "открыть старые раны" на Западных Балканах.По мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, эта резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Текст осуждает "отрицание геноцида в Сребренице".В июле 1995 года, после того как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести, по данным Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряда других организаций, около 8,1 тысяч мусульман. Тем не менее некоторые эксперты считают эти данные завышенными. Официальный Белград и Баня-Лука признают факт расстрелов мужского населения в июле 1995 года в районе Сребреницы, но категорически выступают против термина "геноцид", принятие которого международным сообществом влечет нежелательные политические последствия и подрывает репутацию всего сербского народа. В Республике Сербской БиГ в 2017 году был даже установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом.
https://ria.ru/20240523/serbiya-1947896598.html
https://ria.ru/20240523/berbok-1947776550.html
https://ria.ru/20240515/nebenzya-1946259062.html
https://ria.ru/20240505/rezolyutsiya-1944024237.html
босния и герцеговина
сербия
германия
сребреница
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874452380_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56302289ca5a7051defcc15c2c7af660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
босния и герцеговина, в мире, сербия, германия, сребреница, александр вучич, александр вулин, великая отечественная война (1941-1945), генеральная ассамблея оон, bild, оон, анналена бербок
Босния и Герцеговина, В мире, Сербия, Германия, Сребреница, Александр Вучич, Александр Вулин, Великая Отечественная война (1941-1945), Генеральная Ассамблея ООН, Bild, ООН, Анналена Бербок
В Сербии обвинили главу МИД Германии в шантаже

Вице-премьер Сербии Вулин: Бербок пытается силой убить сознание свободного мира

© AP Photo / Radivoje PavicicБоснийские сербы во время акции протеста в городе Баня-Лука, Босния и Герцеговина
Боснийские сербы во время акции протеста в городе Баня-Лука, Босния и Герцеговина - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Radivoje Pavicic
Боснийские сербы во время акции протеста в городе Баня-Лука, Босния и Герцеговина . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 23 мая – РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок с помощью угроз и шантажа проталкивает резолюцию "о геноциде в Сребренице" на Генеральной ассамблее ООН, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, напомнив, что дедушкой немецкого министра был офицер вермахта.
Ранее немецкое издание Bild писало, что дед Бербок был "пламенным нацистом" и служил офицером в Вермахте, сама политик о такой характеристике якобы не знала.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Додик предложит Сараево проект соглашения о мирном разграничении
14:35
"Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, внучка Вальдемара Бербока, награжденного сторонника Гитлера, угрожает и шантажирует представителей стран, которые не хотят признавать сербов геноцидным народом. Германия, чье второе имя – геноцид и Холокост, пытается силой убить сознание свободного мира", - цитирует пресс-служба замглавы сербского правительства.
По его словам, Бербок привыкла, что "перед силой Третьего рейха или объединенной Германии стоят по стойке смирно".
"Но и (президент Сербии) Александр Вучич – внук своего деда, которого убили немецкие союзники усташи, и он не будет стоять смирно перед немецкой силой. Сколько бы Анналена не навязала резолюций бывшим и нынешним колониям Германии, остается правдой, что что она – внук нациста, а Александр Вучич – внук жертвы концлагеря Ясеновац и правда в том, что немцы – народ геноцида, а сербы – нет", - указал Вулин и добавил, что не существует силы, которая может это изменить.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Захарова в шутку обеспокоилась состоянием Бербок
00:32
Президент Сербии в среду заявил, что ФРГ и союзники США давят на страны-члены ООН, призывая их поддержать резолюцию "о геноциде в Сребренице". Вучич с 19 мая находится в Нью-Йорке, в ночь на среду он провел встречу с постпредом РФ при ООН Василием Небензей, с которым обсудил резолюцию по Сребренице. Вучич ранее заявлял, что у готовящегося документа три цели: упразднение Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ), ревизия вердиктов об ответственности РС БиГ в конфликте 1992-1995 года и создание возможности для иска против Сербии за возмещение военного ущерба. Инициаторами резолюции выступили ФРГ и Руанда.
Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич сообщал, что резолюцию о "геноциде в Сребренице" не поддерживают многие страны Европы и Азии, а также исламские государства. По его словам, "кто-то" хочет столкнуть между собой соседей и "открыть старые раны" на Западных Балканах.
Василий Небензя
Небензя высказал позицию России по резолюции о геноциде в Сребренице
15 мая, 19:35
По мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, эта резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Текст осуждает "отрицание геноцида в Сребренице".
В июле 1995 года, после того как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести, по данным Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряда других организаций, около 8,1 тысяч мусульман. Тем не менее некоторые эксперты считают эти данные завышенными. Официальный Белград и Баня-Лука признают факт расстрелов мужского населения в июле 1995 года в районе Сребреницы, но категорически выступают против термина "геноцид", принятие которого международным сообществом влечет нежелательные политические последствия и подрывает репутацию всего сербского народа. В Республике Сербской БиГ в 2017 году был даже установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Лавров назвал цель резолюции о геноциде в Сребренице
5 мая, 21:45
 
Босния и ГерцеговинаВ миреСербияГерманияСребреницаАлександр ВучичАлександр ВулинВеликая Отечественная война (1941-1945)Генеральная Ассамблея ООНBildООНАнналена Бербок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала