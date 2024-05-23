https://ria.ru/20240523/senator-1948014267.html

Сенатор заявил о необходимости дестимулировать вывод денег из России

Сенатор заявил о необходимости дестимулировать вывод денег из России - РИА Новости, 23.05.2024

Сенатор заявил о необходимости дестимулировать вывод денег из России

Нужно серьезно дестимулировать вывод денег из России, те же, кто вкладываются в страну, должны получать дополнительные возможности для развития, считает... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T22:01

2024-05-23T22:01

2024-05-23T22:01

экономика

технологии

россия

николай журавлев

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Нужно серьезно дестимулировать вывод денег из России, те же, кто вкладываются в страну, должны получать дополнительные возможности для развития, считает вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. "При модернизации фискальной системы важно избежать создания стимулов для ухода в тень и дробления бизнеса, (Также - ред.) нужно сильно дестимулировать вывод денег из страны. А те, кто зарабатывает и вкладывает в свою страну - инвестирует в города присутствия, благотворительность, экологию, развитие кадров, - должны быть простимулированы фискальной системой", - сказал сенатор в ходе слушаний в Госдуме. Кроме того, необходимо вернуться к идее обязательной социальной отчётности бизнеса, считает политик. "Нужно стимулирующее налогообложение, в первую очередь для развития внутренних инвестиций, фондового рынка, в том числе при первичных размещениях. Важны налоговые стимулы и для инвесторов, и для эмитентов - для развития фондового рынка", - подчеркнул он. Журавлев также остановился на создании понятных правил игры для бизнеса. "Необходимо быстрее принимать закон. Регионы должны в августе начать бюджетный процесс. И они не могут к нему приступить, пока не будут ясны параметры донастроенной налоговой системы", - добавил вице-спикер СФ.

https://ria.ru/20240523/biznes-1947898089.html

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экономика, технологии, россия, николай журавлев, совет федерации рф, госдума рф