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Сенатор заявил о необходимости дестимулировать вывод денег из России - РИА Новости, 23.05.2024
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22:01 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/senator-1948014267.html
Сенатор заявил о необходимости дестимулировать вывод денег из России
Сенатор заявил о необходимости дестимулировать вывод денег из России - РИА Новости, 23.05.2024
Сенатор заявил о необходимости дестимулировать вывод денег из России
Нужно серьезно дестимулировать вывод денег из России, те же, кто вкладываются в страну, должны получать дополнительные возможности для развития, считает... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T22:01
2024-05-23T22:01
экономика
технологии
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николай журавлев
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Нужно серьезно дестимулировать вывод денег из России, те же, кто вкладываются в страну, должны получать дополнительные возможности для развития, считает вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. "При модернизации фискальной системы важно избежать создания стимулов для ухода в тень и дробления бизнеса, (Также - ред.) нужно сильно дестимулировать вывод денег из страны. А те, кто зарабатывает и вкладывает в свою страну - инвестирует в города присутствия, благотворительность, экологию, развитие кадров, - должны быть простимулированы фискальной системой", - сказал сенатор в ходе слушаний в Госдуме. Кроме того, необходимо вернуться к идее обязательной социальной отчётности бизнеса, считает политик. "Нужно стимулирующее налогообложение, в первую очередь для развития внутренних инвестиций, фондового рынка, в том числе при первичных размещениях. Важны налоговые стимулы и для инвесторов, и для эмитентов - для развития фондового рынка", - подчеркнул он. Журавлев также остановился на создании понятных правил игры для бизнеса. "Необходимо быстрее принимать закон. Регионы должны в августе начать бюджетный процесс. И они не могут к нему приступить, пока не будут ясны параметры донастроенной налоговой системы", - добавил вице-спикер СФ.
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экономика, технологии, россия, николай журавлев, совет федерации рф, госдума рф
Экономика, Технологии, Россия, Николай Журавлев, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Сенатор заявил о необходимости дестимулировать вывод денег из России

Сенатор Журавлев: нужно серьезно дестимулировать вывод денег из России

© РИА Новости / Анна СкудаеваСенатор Николай Журавлев
Сенатор Николай Журавлев - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Анна Скудаева
Сенатор Николай Журавлев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Нужно серьезно дестимулировать вывод денег из России, те же, кто вкладываются в страну, должны получать дополнительные возможности для развития, считает вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
"При модернизации фискальной системы важно избежать создания стимулов для ухода в тень и дробления бизнеса, (Также - ред.) нужно сильно дестимулировать вывод денег из страны. А те, кто зарабатывает и вкладывает в свою страну - инвестирует в города присутствия, благотворительность, экологию, развитие кадров, - должны быть простимулированы фискальной системой", - сказал сенатор в ходе слушаний в Госдуме.
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Кроме того, необходимо вернуться к идее обязательной социальной отчётности бизнеса, считает политик.
"Нужно стимулирующее налогообложение, в первую очередь для развития внутренних инвестиций, фондового рынка, в том числе при первичных размещениях. Важны налоговые стимулы и для инвесторов, и для эмитентов - для развития фондового рынка", - подчеркнул он.
Журавлев также остановился на создании понятных правил игры для бизнеса. "Необходимо быстрее принимать закон. Регионы должны в августе начать бюджетный процесс. И они не могут к нему приступить, пока не будут ясны параметры донастроенной налоговой системы", - добавил вице-спикер СФ.
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