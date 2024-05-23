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Путин пригласил короля Бахрейна на саммит БРИКС в Казань - РИА Новости, 23.05.2024
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16:33 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/sammit-1947945741.html
Путин пригласил короля Бахрейна на саммит БРИКС в Казань
Путин пригласил короля Бахрейна на саммит БРИКС в Казань - РИА Новости, 23.05.2024
Путин пригласил короля Бахрейна на саммит БРИКС в Казань
Президент России Владимир Путин пригласил короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль Халифу как председателя Лиги арабских государств на саммит БРИКС, который пройдет в РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:33
2024-05-23T16:33
в мире
россия
бахрейн
казань
юрий ушаков
владимир путин
хамад бен иса аль халифа
брикс
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль Халифу как председателя Лиги арабских государств на саммит БРИКС, который пройдет в октябре в Казани, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Король Бахрейна находится с официальным визитом в России. В четверг в Кремле состоялись его переговоры с президентом России. "Бахрейн сейчас председатель (в Лиге арабских государств - ред.). И наш президент пригласил короля посетить в качестве председателя ЛАГ саммит БРИКС в Казани в октябре. Это приглашение, судя по всему, принято", - рассказал Ушаков.
https://ria.ru/20240523/putin-1947885114.html
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в мире, россия, бахрейн, казань, юрий ушаков, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, брикс
В мире, Россия, Бахрейн, Казань, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа, БРИКС
Путин пригласил короля Бахрейна на саммит БРИКС в Казань

Ушаков: Путин пригласил короля Бахрейна на саммит БРИКС в Казань

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКороль Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль Халифу как председателя Лиги арабских государств на саммит БРИКС, который пройдет в октябре в Казани, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Король Бахрейна находится с официальным визитом в России. В четверг в Кремле состоялись его переговоры с президентом России.
"Бахрейн сейчас председатель (в Лиге арабских государств - ред.). И наш президент пригласил короля посетить в качестве председателя ЛАГ саммит БРИКС в Казани в октябре. Это приглашение, судя по всему, принято", - рассказал Ушаков.
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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В миреРоссияБахрейнКазаньЮрий УшаковВладимир ПутинХамад бен Иса Аль ХалифаБРИКС
 
 
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