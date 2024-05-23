https://ria.ru/20240523/sammit-1947945741.html

Путин пригласил короля Бахрейна на саммит БРИКС в Казань

Путин пригласил короля Бахрейна на саммит БРИКС в Казань - РИА Новости, 23.05.2024

Путин пригласил короля Бахрейна на саммит БРИКС в Казань

Президент России Владимир Путин пригласил короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль Халифу как председателя Лиги арабских государств на саммит БРИКС, который пройдет в РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:33

2024-05-23T16:33

2024-05-23T16:33

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль Халифу как председателя Лиги арабских государств на саммит БРИКС, который пройдет в октябре в Казани, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Король Бахрейна находится с официальным визитом в России. В четверг в Кремле состоялись его переговоры с президентом России. "Бахрейн сейчас председатель (в Лиге арабских государств - ред.). И наш президент пригласил короля посетить в качестве председателя ЛАГ саммит БРИКС в Казани в октябре. Это приглашение, судя по всему, принято", - рассказал Ушаков.

https://ria.ru/20240523/putin-1947885114.html

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в мире, россия, бахрейн, казань, юрий ушаков, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, брикс