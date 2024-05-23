https://ria.ru/20240523/rossiya-1947863750.html

Россия заинтересована в развитии отношений со всеми странами Африки

Россия заинтересована в развитии отношений со всеми странами Африки - РИА Новости, 23.05.2024

Россия заинтересована в развитии отношений со всеми странами Африки

Кремль заинтересован в развитии взаимовыгодных отношений со всеми странами Африки, в том числе и с Республикой Чад, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:43

2024-05-23T12:43

2024-05-23T12:43

политика

здоровье - общество

россия

чад

африка

дмитрий песков

идрис деби

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Кремль заинтересован в развитии взаимовыгодных отношений со всеми странами Африки, в том числе и с Республикой Чад, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Выборы главы Чада состоялись 6 мая. Согласно избиркому, победу на них одержал действующий президент переходного периода страны Махамат Идрис Деби. Он получил 61,03% голосов, опередив премьера, набравшего только 18,53%. "Мне неизвестно о том, что кто-то из администрации президента присутствует там, у меня нет такой информации. Это первое. Второе - мы заинтересованы в налаживании и в развитии добрых отношений взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений со всеми странами Африканского континента, в том числе и с (республикой - ред.) Чад", - сказал Песков в ответ на вопрос, присутствует ли кто-то из администрации президента РФ на церемонии вступления в должность президента Чада.

https://ria.ru/20240124/putin-1923210768.html

россия

чад

африка

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политика, здоровье - общество, россия, чад, африка, дмитрий песков, идрис деби