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Россия заинтересована в развитии отношений со всеми странами Африки - РИА Новости, 23.05.2024
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12:43 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/rossiya-1947863750.html
Россия заинтересована в развитии отношений со всеми странами Африки
Россия заинтересована в развитии отношений со всеми странами Африки - РИА Новости, 23.05.2024
Россия заинтересована в развитии отношений со всеми странами Африки
Кремль заинтересован в развитии взаимовыгодных отношений со всеми странами Африки, в том числе и с Республикой Чад, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:43
2024-05-23T12:43
политика
здоровье - общество
россия
чад
африка
дмитрий песков
идрис деби
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Кремль заинтересован в развитии взаимовыгодных отношений со всеми странами Африки, в том числе и с Республикой Чад, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Выборы главы Чада состоялись 6 мая. Согласно избиркому, победу на них одержал действующий президент переходного периода страны Махамат Идрис Деби. Он получил 61,03% голосов, опередив премьера, набравшего только 18,53%. "Мне неизвестно о том, что кто-то из администрации президента присутствует там, у меня нет такой информации. Это первое. Второе - мы заинтересованы в налаживании и в развитии добрых отношений взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений со всеми странами Африканского континента, в том числе и с (республикой - ред.) Чад", - сказал Песков в ответ на вопрос, присутствует ли кто-то из администрации президента РФ на церемонии вступления в должность президента Чада.
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политика, здоровье - общество, россия, чад, африка, дмитрий песков, идрис деби
Политика, Здоровье - Общество, Россия, Чад, Африка, Дмитрий Песков, Идрис Деби
Россия заинтересована в развитии отношений со всеми странами Африки

Песков: Россия заинтересована в развитии отношений со всеми странами Африки

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги стран Африки
Флаги стран Африки - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Кремль заинтересован в развитии взаимовыгодных отношений со всеми странами Африки, в том числе и с Республикой Чад, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Выборы главы Чада состоялись 6 мая. Согласно избиркому, победу на них одержал действующий президент переходного периода страны Махамат Идрис Деби. Он получил 61,03% голосов, опередив премьера, набравшего только 18,53%.
"Мне неизвестно о том, что кто-то из администрации президента присутствует там, у меня нет такой информации. Это первое. Второе - мы заинтересованы в налаживании и в развитии добрых отношений взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений со всеми странами Африканского континента, в том числе и с (республикой - ред.) Чад", - сказал Песков в ответ на вопрос, присутствует ли кто-то из администрации президента РФ на церемонии вступления в должность президента Чада.
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ПолитикаЗдоровье - ОбществоРоссияЧадАфрикаДмитрий ПесковИдрис Деби
 
 
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