https://ria.ru/20240523/rosatom-1947818249.html
Индия может присоединиться к проекту "Прорыв", заявили в "Росатоме"
Индия может присоединиться к проекту "Прорыв", заявили в "Росатоме" - РИА Новости, 23.05.2024
Индия может присоединиться к проекту "Прорыв", заявили в "Росатоме"
Индия может присоединиться к выполняемому "Росатомом" проекту "Прорыв", в рамках которого на практике реализуются технологии атомной энергетики будущего, заявил РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:16
2024-05-23T10:16
2024-05-23T10:16
технологии
северск
индия
томская область
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СЕВЕРСК (Томская обл.), 23 мая - РИА Новости. Индия может присоединиться к выполняемому "Росатомом" проекту "Прорыв", в рамках которого на практике реализуются технологии атомной энергетики будущего, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК) на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. В состав комплекса войдет замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод, который включает в себя модуль переработки облученного ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива. "Мы первые в мире реализуем этот проект не в теории, не в 3D-моделях, а непосредственно на земле здесь, в Северске", - сказал Лихачев журналистам. "И я практически уже уверен, что индийские партнеры в том или ином виде присоединятся к этой работе, к этому проекту. Нам важно, создав здесь, в Северске, определенные компетенции, дальше это масштабировать, в первую очередь в Российской Федерации. И практически одновременно с этим - с нашими ближайшими стратегическими партнерами. Об этом мы ведем переговоры", - добавил он. Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом. Новый должен обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. А ОДЭК впервые в мире должен продемонстрировать устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих ЗЯТЦ, воплощая в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной. Пристанционный вариант организации топливного цикла позволяет отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки.
https://ria.ru/20240514/rosatom-1945868766.html
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северск
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технологии, северск, индия, томская область, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Технологии, Северск, Индия, Томская область, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Индия может присоединиться к проекту "Прорыв", заявили в "Росатоме"
Глава "Росатома" Лихачев: Индия может присоединиться к проекту "Прорыв"
СЕВЕРСК (Томская обл.), 23 мая - РИА Новости. Индия может присоединиться к выполняемому "Росатомом" проекту "Прорыв", в рамках которого на практике реализуются технологии атомной энергетики будущего, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит в Северске Томской области
опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК) на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. В состав комплекса войдет замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод, который включает в себя модуль переработки облученного ядерного топлива реактора БРЕСТ
и модуль по производству такого ядерного топлива.
"Мы первые в мире реализуем этот проект не в теории, не в 3D-моделях, а непосредственно на земле здесь, в Северске", - сказал Лихачев журналистам.
"И я практически уже уверен, что индийские партнеры в том или ином виде присоединятся к этой работе, к этому проекту. Нам важно, создав здесь, в Северске, определенные компетенции, дальше это масштабировать, в первую очередь в Российской Федерации. И практически одновременно с этим - с нашими ближайшими стратегическими партнерами. Об этом мы ведем переговоры", - добавил он.
Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом. Новый должен обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. А ОДЭК впервые в мире должен продемонстрировать устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих ЗЯТЦ, воплощая в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной.
Пристанционный вариант организации топливного цикла позволяет отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки.