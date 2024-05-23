https://ria.ru/20240523/raisi-1948008270.html

Три миллиона человек пришли на церемонию прощания с президентом Ирана

Три миллиона человек пришли на церемонию прощания с президентом Ирана - РИА Новости, 23.05.2024

Три миллиона человек пришли на церемонию прощания с президентом Ирана

Около трех миллионов человек приняли участие в церемонии прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, погибшим 19 мая в результате крушения вертолета вместе с... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T21:09

2024-05-23T21:09

2024-05-23T22:27

иран

крушение вертолета президента ирана

мешхед

в мире

хосейн амир абдоллахиан

казем джалали

ильхам алиев

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ТЕГЕРАН, 23 мая — РИА Новости. Около трех миллионов человек приняли участие в церемонии прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, погибшим 19 мая в результате крушения вертолета вместе с главой МИД Хосейном Амир Абдоллахианом и рядом других высокопоставленных лиц, заявил префект города Мохсен Давари.Тело Раиси было захоронено в четверг Мешхеде, родном городе президента, находящемся в провинции Хорасан-Резави на северо-западе страны. Он удостоился чести быть похороненным в месте, являющемся визитной карточкой города, - мавзолее имама Резы, восьмого из двенадцати имамов, почитаемых иранскими шиитами."Около трех миллионов человек приняли участие в церемонии прощания с телами погибшего президента и его спутников в Мешхеде. Часть из них (принявших участие - ред.) были паломниками, приехавшими в Мешхед из других городов", - приводит слова Давари агентство ISNA.Вертолет, перевозивший Раиси, Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолёта. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.Тело президента доставили в его родной город Мешхед в среду после проведения церемоний прощания в городах Тебриз, Кум, Тегеран и Бирдженд.Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.

https://ria.ru/20240523/zapad-1947728593.html

иран

мешхед

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иран, крушение вертолета президента ирана, мешхед, в мире, хосейн амир абдоллахиан, казем джалали, ильхам алиев