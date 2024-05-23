https://ria.ru/20240523/raisi-1948004712.html

В Мешхеде похоронили президента Ирана

В Мешхеде похоронили президента Ирана - РИА Новости, 23.05.2024

В Мешхеде похоронили президента Ирана

В Мешхеде похоронили президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего в авиакатастрофе, сообщило агентство Tasnim. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T20:43

2024-05-23T20:43

2024-05-23T21:19

в мире

иран

мешхед

азербайджан

хосейн амир абдоллахиан

ильхам алиев

казем джалали

крушение вертолета президента ирана

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ТЕГЕРАН, 23 мая — РИА Новости. В Мешхеде похоронили президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего в авиакатастрофе, сообщило агентство Tasnim."Погибший президент в последний раз совершил (ритуальный. — Прим. ред.) обход вокруг мавзолея имама Резы и навсегда упокоился с миром", — говорится в публикации.Тело Раиси доставили в его родной город Мешхед в среду, после церемоний прощания в Тебризе, Куме, Тегеране и Бирдженде.Президента похоронили в мавзолее имама Резы, восьмого из двенадцати имамов, почитаемых иранскими шиитами.Авиакатастрофа в ИранеВертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны, в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации.Политики возвращались после визита в Азербайджан, где Раиси и его коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.Для расследования крушения глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты представят Верховному лидеру республики и народу, заявил посол страны в России Казем Джалали.

https://ria.ru/20240521/gibel-1947303439.html

https://ria.ru/20240522/raisi-1947559782.html

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в мире, иран, мешхед, азербайджан, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, казем джалали, крушение вертолета президента ирана, тебриз