https://ria.ru/20240523/putin-1947990620.html

Путин оценил значимость отношений с африканскими странами

Путин оценил значимость отношений с африканскими странами - РИА Новости, 23.05.2024

Путин оценил значимость отношений с африканскими странами

Страны Африки играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении главам... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T19:02

2024-05-23T19:02

2024-05-23T19:21

африка

владимир путин

россия

санкт-петербург

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Страны Африки играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении главам африканских государств и правительств по случаю Дня Африки."Уважаемые дамы и господа! Примите сердечные поздравления по случаю Дня Африки – праздника, который символизирует победу народов вашего континента над колониализмом, их стремление к свободе, миру и процветанию", - говорится в телеграмме президента РФ, опубликованной на сайте Кремля."Страны Африки достигли общепризнанных успехов в экономической и социальной сфере, играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня", - подчеркнул Путин.Он заметил, что в рамках Африканского союза, а также ряда субрегиональных структур расширяется конструктивное взаимодействие, формируются механизмы коллективного реагирования на локальные конфликты и кризисные ситуации, последовательно продвигаются интеграционные процессы.

https://ria.ru/20240523/lavrov-1947992221.html

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африка, владимир путин, россия, санкт-петербург, в мире