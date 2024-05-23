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Путин оценил значимость отношений с африканскими странами - РИА Новости, 23.05.2024
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19:02 23.05.2024 (обновлено: 19:21 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/putin-1947990620.html
Путин оценил значимость отношений с африканскими странами
Путин оценил значимость отношений с африканскими странами - РИА Новости, 23.05.2024
Путин оценил значимость отношений с африканскими странами
Страны Африки играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении главам... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T19:02
2024-05-23T19:21
африка
владимир путин
россия
санкт-петербург
в мире
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Страны Африки играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении главам африканских государств и правительств по случаю Дня Африки."Уважаемые дамы и господа! Примите сердечные поздравления по случаю Дня Африки – праздника, который символизирует победу народов вашего континента над колониализмом, их стремление к свободе, миру и процветанию", - говорится в телеграмме президента РФ, опубликованной на сайте Кремля."Страны Африки достигли общепризнанных успехов в экономической и социальной сфере, играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня", - подчеркнул Путин.Он заметил, что в рамках Африканского союза, а также ряда субрегиональных структур расширяется конструктивное взаимодействие, формируются механизмы коллективного реагирования на локальные конфликты и кризисные ситуации, последовательно продвигаются интеграционные процессы.
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африка, владимир путин, россия, санкт-петербург, в мире
Африка, Владимир Путин, Россия, Санкт-Петербург, В мире
Путин оценил значимость отношений с африканскими странами

Путин: страны Африки играют все более значимую роль в международной повестке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Страны Африки играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении главам африканских государств и правительств по случаю Дня Африки.
"Уважаемые дамы и господа! Примите сердечные поздравления по случаю Дня Африки – праздника, который символизирует победу народов вашего континента над колониализмом, их стремление к свободе, миру и процветанию", - говорится в телеграмме президента РФ, опубликованной на сайте Кремля.
"Страны Африки достигли общепризнанных успехов в экономической и социальной сфере, играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня", - подчеркнул Путин.
Он заметил, что в рамках Африканского союза, а также ряда субрегиональных структур расширяется конструктивное взаимодействие, формируются механизмы коллективного реагирования на локальные конфликты и кризисные ситуации, последовательно продвигаются интеграционные процессы.
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