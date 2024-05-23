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"Счастливый день". О чем договорился Путин с ближневосточным партнером - РИА Новости, 23.05.2024
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14:58 23.05.2024 (обновлено: 16:21 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/putin-1947885114.html
"Счастливый день". О чем договорился Путин с ближневосточным партнером
"Счастливый день". О чем договорился Путин с ближневосточным партнером - РИА Новости, 23.05.2024
"Счастливый день". О чем договорился Путин с ближневосточным партнером
Россию с официальным визитом посетил король Бахрейна. В столице его принял Владимир Путин. Главы государств обсудили широкий спектр вопросов: от региональной... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T14:58
2024-05-23T16:21
в мире
бахрейн
россия
москва
владимир путин
хамад бен иса аль халифа
лига арабских государств
брикс
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Россию с официальным визитом посетил король Бахрейна. В столице его принял Владимир Путин. Главы государств обсудили широкий спектр вопросов: от региональной ситуации до двусторонних отношений. О главном с переговоров — в материале РИА Новости.Давнее знакомствоХамад бен Иса Аль Халифа прибыл в Москву по приглашению президента. Цель — "обсудить состояние и перспективы российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях", сообщили в Кремле. Также в повестке — актуальные международные проблемы, "включая ситуацию на Ближнем Востоке с учетом председательства Бахрейна в Лиге арабских государств (ЛАГ)".Дипломатические отношения между СССР и Бахрейном установлены в 1990-м. Россию королевство признало в декабре 1991-го, спустя два дня после роспуска Советского Союза. Первый визит на высшем уровне состоялся в 2008-м. Хамад бен Иса Аль Халифа, взошедший на престол в 2002-м, встретился с президентом Дмитрием Медведевым.В 2014-м король провел переговоры с Владимиром Путиным, посетив в Сочи первый в истории Гран-при России автогонок "Формула-1". С тех пор интенсивность контактов нарастала. В 2016-м Хамад бен Иса Аль Халифа дважды виделся с Путиным: 8 февраля в Сочи и 6 сентября в Москве. Осенью подписали пакет документов. Король подарил российскому лидеру меч Победы из дамасской стали. В ответ получил жеребца по кличке Хаджибек.В украинском конфликте Бахрейн занял независимую позицию, отказавшись присоединяться к санкциям против России. Весной 2022-го министр иностранных дел Сергей Лавров совершил рабочий визит в королевство, его принял лично Хамад бен Иса Аль Халифа. Тогда и было передано приглашение от Путина.Близость позицийВ Москве бахрейнская делегация посетила парк "Остров мечты". А король встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. "Я с большим удовольствием пригласил короля и наследного принца в Чеченскую Республику, — написал он в своем Telegram-канале. — Хамад бен Иса Аль Халифа также предложил мне приехать в Бахрейн в удобное для меня время. Мы условились и дальше активно содействовать укреплению нашего взаимодействия и братства". Затем гость отправился в Кремль.Нынешний визит, помимо прочего, связан и с недавно прошедшим в столице Бахрейна Манаме саммитом Лиги арабских государств — уже вторым за два года, куда официально пригласили Сирию, одного из ключевых партнеров России на Ближнем Востоке. До 2023-го членство Дамаска в ЛАГ было приостановлено.Арабские страны призвали отменить односторонние ограничения против САР, обсудили кризис в Газе и многое другое. Совместная декларация близка к российскому видению ситуации в регионе.Помимо этого, Бахрейн стремится к сотрудничеству по линии БРИКС. Как сказал РИА Новости посол королевства в Москве Ахмед Аль-Саати, "Россия сделала все, чтобы мы тоже были в этом объединении, но некоторые документы еще не готовы".Россия будет первой"В следующем году мы отмечаем 35 лет установления дипломатических отношений между нашими странами, — напомнил в начале беседы тет-а-тет Путин. — За эти годы многое сделано... У нас очень хорошие контакты по линии МИД, и по очень многим вопросам международной повестки наши позиции близки".Взаимная торговля "носит пока, к сожалению, символический характер", добавил президент. Но тенденции хорошие, особенно в инвестициях. "Осуществляется примерно 30 крупных проектов. Общий объем пакета — где-то 500 миллионов долларов", — уточнил он.Активно развиваются культурные связи. "В этом году мы намерены провести Дни Бахрейна в России, а в следующем, насколько мне известно, коллеги договорились о "Русских сезонах" в вашей стране", — отметил Путин.Разумеется, он поинтересовался результатами саммита ЛАГ. Хамад бен Иса Аль Халифа, назвав день встречи с президентом России как "один из самых счастливых" в жизни, ответил подробно.Арабские страны высоко ценят роль Москвы в "справедливом разрешении" региональных проблем, подчеркнул король. Прежде всего речь идет о секторе Газа. "Есть полное понимание и согласие в том, что касается необходимости мирной международной конференции. Россия будет первой страной, к которой я обращусь с призывом поддержать эту конференцию, потому что Россия играет важную роль — может ей посодействовать, — и одна из наиболее влиятельных стран на мировом уровне", — объяснил он. Позиция арабских стран в ходе саммита ЛАГ "практически впервые отличалась единодушием".Также король указал на важность дружеских отношений с соседями. "Нет сомнений, что вы, господин президент, эту идею поддержите. &lt;…&gt; Надеюсь, что между всеми странами в регионе будут хорошие отношения, в частности с Ираном, потому что у нас раньше были проблемы. Сейчас их уже практически нет", — заявил он.Переговоры продолжились в формате официального завтрака, с участием членов делегаций, после чего — подписание пакета документов. Следующая остановка короля Бахрейна — в Китае, который, как и Россия, входит в БРИКС и пристально следит за ближневосточными процессами.
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в мире, бахрейн, россия, москва, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, лига арабских государств, брикс
В мире, Бахрейн, Россия, Москва, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа, Лига арабских государств, БРИКС
"Счастливый день". О чем договорился Путин с ближневосточным партнером

В Москве прошли переговоры Путина с королем Бахрейна

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : Администрация Президента России
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Россию с официальным визитом посетил король Бахрейна. В столице его принял Владимир Путин. Главы государств обсудили широкий спектр вопросов: от региональной ситуации до двусторонних отношений. О главном с переговоров — в материале РИА Новости.

Давнее знакомство

Хамад бен Иса Аль Халифа прибыл в Москву по приглашению президента. Цель — "обсудить состояние и перспективы российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях", сообщили в Кремле. Также в повестке — актуальные международные проблемы, "включая ситуацию на Ближнем Востоке с учетом председательства Бахрейна в Лиге арабских государств (ЛАГ)".
© POOL | Перейти в медиабанкКортеж короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифы в Москве
Кортеж короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифы в Москве
© POOL
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Кортеж короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифы в Москве
Дипломатические отношения между СССР и Бахрейном установлены в 1990-м. Россию королевство признало в декабре 1991-го, спустя два дня после роспуска Советского Союза. Первый визит на высшем уровне состоялся в 2008-м. Хамад бен Иса Аль Халифа, взошедший на престол в 2002-м, встретился с президентом Дмитрием Медведевым.
В 2014-м король провел переговоры с Владимиром Путиным, посетив в Сочи первый в истории Гран-при России автогонок "Формула-1". С тех пор интенсивность контактов нарастала. В 2016-м Хамад бен Иса Аль Халифа дважды виделся с Путиным: 8 февраля в Сочи и 6 сентября в Москве. Осенью подписали пакет документов. Король подарил российскому лидеру меч Победы из дамасской стали. В ответ получил жеребца по кличке Хаджибек.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа на церемонии подписания совместных документов. 6 сентября 2016
Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа на церемонии подписания совместных документов. 6 сентября 2016 - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа на церемонии подписания совместных документов. 6 сентября 2016
В украинском конфликте Бахрейн занял независимую позицию, отказавшись присоединяться к санкциям против России. Весной 2022-го министр иностранных дел Сергей Лавров совершил рабочий визит в королевство, его принял лично Хамад бен Иса Аль Халифа. Тогда и было передано приглашение от Путина.

Близость позиций

В Москве бахрейнская делегация посетила парк "Остров мечты". А король встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. "Я с большим удовольствием пригласил короля и наследного принца в Чеченскую Республику, — написал он в своем Telegram-канале. — Хамад бен Иса Аль Халифа также предложил мне приехать в Бахрейн в удобное для меня время. Мы условились и дальше активно содействовать укреплению нашего взаимодействия и братства". Затем гость отправился в Кремль.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКороль Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа перед началом встречи с президентом России Владимиром Путиным
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа перед началом встречи с президентом России Владимиром Путиным
Нынешний визит, помимо прочего, связан и с недавно прошедшим в столице Бахрейна Манаме саммитом Лиги арабских государств — уже вторым за два года, куда официально пригласили Сирию, одного из ключевых партнеров России на Ближнем Востоке. До 2023-го членство Дамаска в ЛАГ было приостановлено.
Арабские страны призвали отменить односторонние ограничения против САР, обсудили кризис в Газе и многое другое. Совместная декларация близка к российскому видению ситуации в регионе.
Заседание министров иностранных дел Лиги арабских государств в Каире - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
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Помимо этого, Бахрейн стремится к сотрудничеству по линии БРИКС. Как сказал РИА Новости посол королевства в Москве Ахмед Аль-Саати, "Россия сделала все, чтобы мы тоже были в этом объединении, но некоторые документы еще не готовы".

Россия будет первой

"В следующем году мы отмечаем 35 лет установления дипломатических отношений между нашими странами, — напомнил в начале беседы тет-а-тет Путин. — За эти годы многое сделано... У нас очень хорошие контакты по линии МИД, и по очень многим вопросам международной повестки наши позиции близки".
Взаимная торговля "носит пока, к сожалению, символический характер", добавил президент. Но тенденции хорошие, особенно в инвестициях. "Осуществляется примерно 30 крупных проектов. Общий объем пакета — где-то 500 миллионов долларов", — уточнил он.
© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи
Активно развиваются культурные связи. "В этом году мы намерены провести Дни Бахрейна в России, а в следующем, насколько мне известно, коллеги договорились о "Русских сезонах" в вашей стране", — отметил Путин.
Разумеется, он поинтересовался результатами саммита ЛАГ. Хамад бен Иса Аль Халифа, назвав день встречи с президентом России как "один из самых счастливых" в жизни, ответил подробно.
Арабские страны высоко ценят роль Москвы в "справедливом разрешении" региональных проблем, подчеркнул король. Прежде всего речь идет о секторе Газа. "Есть полное понимание и согласие в том, что касается необходимости мирной международной конференции. Россия будет первой страной, к которой я обращусь с призывом поддержать эту конференцию, потому что Россия играет важную роль — может ей посодействовать, — и одна из наиболее влиятельных стран на мировом уровне", — объяснил он. Позиция арабских стран в ходе саммита ЛАГ "практически впервые отличалась единодушием".
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКороль Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа на встрече с президентом России Владимиром Путиным
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа на встрече с президентом России Владимиром Путиным
Также король указал на важность дружеских отношений с соседями. "Нет сомнений, что вы, господин президент, эту идею поддержите. <…> Надеюсь, что между всеми странами в регионе будут хорошие отношения, в частности с Ираном, потому что у нас раньше были проблемы. Сейчас их уже практически нет", — заявил он.
Переговоры продолжились в формате официального завтрака, с участием членов делегаций, после чего — подписание пакета документов. Следующая остановка короля Бахрейна — в Китае, который, как и Россия, входит в БРИКС и пристально следит за ближневосточными процессами.
 
В миреБахрейнРоссияМоскваВладимир ПутинХамад бен Иса Аль ХалифаЛига арабских государствБРИКС
 
 
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