https://ria.ru/20240522/kreml-1947621807.html
Путин и король Бахрейна обсудят перспективы сотрудничества
Путин и король Бахрейна обсудят перспективы сотрудничества - РИА Новости, 22.05.2024
Путин и король Бахрейна обсудят перспективы сотрудничества
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа обсудят 23 мая состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической,... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:19
2024-05-22T12:19
2024-05-22T12:22
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лига арабских государств
россия
ближний восток
владимир путин
хамад бен иса аль халифа
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа обсудят 23 мая состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, сообщает пресс-служба Кремля."Имеется в виду обсудить состояние и перспективы российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке с учетом председательства Бахрейна в Лиге арабских государств", - говорится в сообщении.Кроме того, по итогам переговоров планируется подписание совместных документов.
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бахрейн, лига арабских государств, россия, ближний восток, владимир путин, хамад бен иса аль халифа
Бахрейн, Лига арабских государств, Россия, Ближний Восток, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа
Путин и король Бахрейна обсудят перспективы сотрудничества
Путин и король Бахрейна обсудят ситуацию на Ближнем Востоке 23 мая