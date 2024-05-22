https://ria.ru/20240522/kreml-1947621807.html

Путин и король Бахрейна обсудят перспективы сотрудничества

Путин и король Бахрейна обсудят перспективы сотрудничества - РИА Новости, 22.05.2024

Путин и король Бахрейна обсудят перспективы сотрудничества

Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа обсудят 23 мая состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической,... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T12:19

2024-05-22T12:19

2024-05-22T12:22

бахрейн

лига арабских государств

россия

ближний восток

владимир путин

хамад бен иса аль халифа

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа обсудят 23 мая состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, сообщает пресс-служба Кремля."Имеется в виду обсудить состояние и перспективы российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке с учетом председательства Бахрейна в Лиге арабских государств", - говорится в сообщении.Кроме того, по итогам переговоров планируется подписание совместных документов.

https://ria.ru/20240522/bakhreyn-1947574732.html

бахрейн

россия

ближний восток

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бахрейн, лига арабских государств, россия, ближний восток, владимир путин, хамад бен иса аль халифа