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Посол Бахрейна в России рассказал о стремлении страны вступить в БРИКС
Посол Бахрейна в России рассказал о стремлении страны вступить в БРИКС - РИА Новости, 26.03.2024
Посол Бахрейна в России рассказал о стремлении страны вступить в БРИКС
Бахрейн старается присоединиться к БРИКС и участвовать в работе объединения, но есть документы, которые еще не готовы для вступления, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T05:45
2024-03-26T05:45
2024-03-26T05:45
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Бахрейн старается присоединиться к БРИКС и участвовать в работе объединения, но есть документы, которые еще не готовы для вступления, заявил РИА Новости посол Бахрейна в Москве Ахмед Аль-Саати. "Мы стараемся присоединиться и участвовать в работе как БРИКС, так и других международных экономических и политических организаций… Россия сделала все, чтобы мы тоже были в этом объединении, но есть документы, которые еще не готовы для нашего вступления в БРИКС", - сказал посол. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации: по итогам саммита 2023 года принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек - почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
https://ria.ru/20240303/briks-1930896369.html
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бахрейн, россия, москва, ахмед аль-саати, брикс, в мире
Бахрейн, Россия, Москва, Ахмед Аль-Саати, БРИКС, В мире
Посол Бахрейна в России рассказал о стремлении страны вступить в БРИКС
Посол Бахрейна в России Аль-Саати заявил об усилиях по вступлению страны в БРИКС