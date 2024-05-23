https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947873132.html
В Петербурге управляющий пункта выдачи заказов подменял iPhone на подделки
В Петербурге управляющий пункта выдачи заказов подменял iPhone на подделки - РИА Новости, 23.05.2024
В Петербурге управляющий пункта выдачи заказов подменял iPhone на подделки
Девятнадцатилетний управляющий пункта выдачи заказов в Петербурге подменял смартфоны на дешевые подделки и успел таким образом незаконно обогатиться на более... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:18
2024-05-23T13:18
2024-05-23T13:18
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Девятнадцатилетний управляющий пункта выдачи заказов в Петербурге подменял смартфоны на дешевые подделки и успел таким образом незаконно обогатиться на более чем 1,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. "В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска главка задержали 19-летнего жителя Выборгского района города, управляющего пункта выдачи заказов", - говорится в сообщении. Полицией установлено, что в период с середины марта по 13 мая 2024 года 11 заказанных в пункт выдачи iPhone были заменены на неоригинальный товар, положены в коробки гаджетов и оформлены на возврат. При этом официальная продукции была похищена. Тем самым маркетплейсу причинен ущерб на сумму 1 597 413 рублей. "В ходе обыска по адресу проживания фигуранта полицейские обнаружили и изъяли 2 мобильных телефона, 18 банковских карт, 41 сим-карту, 7 упаковок от сим-карт, ноутбук и 3 неоригинальных смартфона в корпусе iPhone", - добавил в пресс-службе ГУМВД. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). По данным источника, близкого к правоохранительным органам региона, речь идет о пункте выдачи маркетплейса Ozon.
https://ria.ru/20240329/kredity-1936539509.html
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Происшествия, Технологии, Россия, Санкт-Петербург, Выборгский район, Ozon
В Петербурге управляющий пункта выдачи заказов подменял iPhone на подделки
ГУМВД: в Петербурге управляющий ПВЗ украл ₽1,5 млн, подменяя iPhone на подделки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Девятнадцатилетний управляющий пункта выдачи заказов в Петербурге подменял смартфоны на дешевые подделки и успел таким образом незаконно обогатиться на более чем 1,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
"В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска главка задержали 19-летнего жителя Выборгского района
города, управляющего пункта выдачи заказов", - говорится в сообщении.
Полицией установлено, что в период с середины марта по 13 мая 2024 года 11 заказанных в пункт выдачи iPhone были заменены на неоригинальный товар, положены в коробки гаджетов и оформлены на возврат. При этом официальная продукции была похищена. Тем самым маркетплейсу причинен ущерб на сумму 1 597 413 рублей.
"В ходе обыска по адресу проживания фигуранта полицейские обнаружили и изъяли 2 мобильных телефона, 18 банковских карт, 41 сим-карту, 7 упаковок от сим-карт, ноутбук и 3 неоригинальных смартфона в корпусе iPhone", - добавил в пресс-службе ГУМВД.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
По данным источника, близкого к правоохранительным органам региона, речь идет о пункте выдачи маркетплейса Ozon
.