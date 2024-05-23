https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947873132.html

В Петербурге управляющий пункта выдачи заказов подменял iPhone на подделки

В Петербурге управляющий пункта выдачи заказов подменял iPhone на подделки - РИА Новости, 23.05.2024

В Петербурге управляющий пункта выдачи заказов подменял iPhone на подделки

Девятнадцатилетний управляющий пункта выдачи заказов в Петербурге подменял смартфоны на дешевые подделки и успел таким образом незаконно обогатиться на более... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T13:18

2024-05-23T13:18

2024-05-23T13:18

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россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Девятнадцатилетний управляющий пункта выдачи заказов в Петербурге подменял смартфоны на дешевые подделки и успел таким образом незаконно обогатиться на более чем 1,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. "В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска главка задержали 19-летнего жителя Выборгского района города, управляющего пункта выдачи заказов", - говорится в сообщении. Полицией установлено, что в период с середины марта по 13 мая 2024 года 11 заказанных в пункт выдачи iPhone были заменены на неоригинальный товар, положены в коробки гаджетов и оформлены на возврат. При этом официальная продукции была похищена. Тем самым маркетплейсу причинен ущерб на сумму 1 597 413 рублей. "В ходе обыска по адресу проживания фигуранта полицейские обнаружили и изъяли 2 мобильных телефона, 18 банковских карт, 41 сим-карту, 7 упаковок от сим-карт, ноутбук и 3 неоригинальных смартфона в корпусе iPhone", - добавил в пресс-службе ГУМВД. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). По данным источника, близкого к правоохранительным органам региона, речь идет о пункте выдачи маркетплейса Ozon.

https://ria.ru/20240329/kredity-1936539509.html

https://ria.ru/20240116/grabezh-1921666789.html

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происшествия, технологии, россия, санкт-петербург, выборгский район, ozon