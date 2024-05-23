https://ria.ru/20240523/programma-1948003463.html

Московский симфонический оркестр представит программу ко Дню защиты детей

Московский симфонический оркестр представит программу ко Дню защиты детей - РИА Новости, 23.05.2024

Московский симфонический оркестр представит программу ко Дню защиты детей

Музыкальная программа Волшебное путешествие" пройдет 26 мая на Международной выставке-форуме "Россия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T20:33

2024-05-23T20:33

2024-05-23T21:22

выставка-форум "россия"

большой театр

московский государственный академический симфонический оркестр

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Музыкальная программа Волшебное путешествие" пройдет 26 мая на Международной выставке-форуме "Россия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского симфонического оркестра (МГАСО). В программе под звуки мелодий из советских фильмов и мультфильмов, а также известных зарубежных анимационных картин будет рассказана история о путешествии во времени. Три друга друга, которые получили от Волшебника могущественную волшебную палочку, оказываются в вихре времени, который приводит их в советское прошлое. Там они встречают персонажей из любимых сказок, посещают школу, где учились их родители, любимых героев… Но нечаянно волшебная палочка ломается, и друзьям предстоит отправиться на поиски волшебного цветка, чтобы с его помощью вернуться домой. Песни прозвучат в исполнении Детского хора и артистов Молодежной оперной программы Большого театра и Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Антона Гришанина. Режиссер концерта – Вячеслав Зыков, организовал его Центр поддержки культуры и искусства "Классика и современность".

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

большой театр, московский государственный академический симфонический оркестр, выставка-форум "россия"