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Московский симфонический оркестр представит программу ко Дню защиты детей - РИА Новости, 23.05.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
20:33 23.05.2024 (обновлено: 21:22 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/programma-1948003463.html
Московский симфонический оркестр представит программу ко Дню защиты детей
Московский симфонический оркестр представит программу ко Дню защиты детей - РИА Новости, 23.05.2024
Московский симфонический оркестр представит программу ко Дню защиты детей
Музыкальная программа Волшебное путешествие" пройдет 26 мая на Международной выставке-форуме "Россия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T20:33
2024-05-23T21:22
выставка-форум "россия"
большой театр
московский государственный академический симфонический оркестр
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Музыкальная программа Волшебное путешествие" пройдет 26 мая на Международной выставке-форуме "Россия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского симфонического оркестра (МГАСО). В программе под звуки мелодий из советских фильмов и мультфильмов, а также известных зарубежных анимационных картин будет рассказана история о путешествии во времени. Три друга друга, которые получили от Волшебника могущественную волшебную палочку, оказываются в вихре времени, который приводит их в советское прошлое. Там они встречают персонажей из любимых сказок, посещают школу, где учились их родители, любимых героев… Но нечаянно волшебная палочка ломается, и друзьям предстоит отправиться на поиски волшебного цветка, чтобы с его помощью вернуться домой. Песни прозвучат в исполнении Детского хора и артистов Молодежной оперной программы Большого театра и Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Антона Гришанина. Режиссер концерта – Вячеслав Зыков, организовал его Центр поддержки культуры и искусства "Классика и современность".
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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большой театр, московский государственный академический симфонический оркестр, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Большой театр, Московский государственный академический симфонический оркестр, Выставка-форум "Россия"
Московский симфонический оркестр представит программу ко Дню защиты детей

На выставке "Россия" пройдет музыкальная программа "Волшебное путешествие"

Афиша Музыкальной программы "Волшебное путешествие" на выставке "Россия"
Афиша Музыкальной программы Волшебное путешествие на выставке Россия
Афиша Музыкальной программы "Волшебное путешествие" на выставке "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Музыкальная программа Волшебное путешествие" пройдет 26 мая на Международной выставке-форуме "Россия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского симфонического оркестра (МГАСО).
В программе под звуки мелодий из советских фильмов и мультфильмов, а также известных зарубежных анимационных картин будет рассказана история о путешествии во времени. Три друга друга, которые получили от Волшебника могущественную волшебную палочку, оказываются в вихре времени, который приводит их в советское прошлое. Там они встречают персонажей из любимых сказок, посещают школу, где учились их родители, любимых героев… Но нечаянно волшебная палочка ломается, и друзьям предстоит отправиться на поиски волшебного цветка, чтобы с его помощью вернуться домой.
Песни прозвучат в исполнении Детского хора и артистов Молодежной оперной программы Большого театра и Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Антона Гришанина. Режиссер концерта – Вячеслав Зыков, организовал его Центр поддержки культуры и искусства "Классика и современность".
Фестиваль цветов, концерты и показы. Как проходит выставка "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Первый день фестиваля "Будущее в цветах" начался с флешмоба "Вальс цветов".

Выставка Россия. Открытие фестиваля Будущее в цветах

Первый день фестиваля "Будущее в цветах" начался с флешмоба "Вальс цветов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей прошел флористический показ на Площади Промышленности.

Выставка Россия. Открытие фестиваля Будущее в цветах

Для гостей прошел флористический показ на Площади Промышленности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Мероприятие провели Общероссийская общественная организация "Сообщество Флористов России" и дизайнер цветочных коллекций Алина Дмитриева, Мастерская "Будущее в цветах".

Выставка Россия. Открытие фестиваля Будущее в цветах

Мероприятие провели Общероссийская общественная организация "Сообщество Флористов России" и дизайнер цветочных коллекций Алина Дмитриева, Мастерская "Будущее в цветах".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Флористы провели мастер-класс по созданию букетов.

Выставка Россия. Открытие фестиваля Будущее в цветах

Флористы провели мастер-класс по созданию букетов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Пленарная сессия "Демографический форум Северо-Западного федерального округа" прошла на ВДНХ.

Выставка Россия. Пленарная сессия Демографический форум Северо-Западного федерального округа

Пленарная сессия "Демографический форум Северо-Западного федерального округа" прошла на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости смогли посетить специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival.

Выставка Россия. Специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival

Гости смогли посетить специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Слушатели смогли насладиться выступлениями главных звёзд российского джаза и услышать знакомые произведения. Выступление "Фонограф-Джаз-Трио" Сергея Жилина.

Выставка Россия. Специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival

Слушатели смогли насладиться выступлениями главных звёзд российского джаза и услышать знакомые произведения. Выступление "Фонограф-Джаз-Трио" Сергея Жилина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке "Россия" стартовали Дни регионального развития "Пространство будущего".

Выставка Россия. Сессия-презентация Пространство будущего

На выставке "Россия" стартовали Дни регионального развития "Пространство будущего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках мероприятия регионы представят планы развития, раскроют свой инвестиционный потенциал и заявят лучшие проекты.

Выставка Россия. Сессия-презентация Пространство будущего

В рамках мероприятия регионы представят планы развития, раскроют свой инвестиционный потенциал и заявят лучшие проекты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Представители из Калининградской области познакомили гостей Второго этапа презентации лучших проектов Северо-Западного макрорегиона с проектами развития инфраструктуры, спорта и туризма.

Выставка Россия. Второй этап презентации лучших проектов Северо-Западного макрорегиона на Выставке Россия

Представители из Калининградской области познакомили гостей Второго этапа презентации лучших проектов Северо-Западного макрорегиона с проектами развития инфраструктуры, спорта и туризма.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Первый день фестиваля "Будущее в цветах" начался с флешмоба "Вальс цветов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Для гостей прошел флористический показ на Площади Промышленности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Мероприятие провели Общероссийская общественная организация "Сообщество Флористов России" и дизайнер цветочных коллекций Алина Дмитриева, Мастерская "Будущее в цветах".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Флористы провели мастер-класс по созданию букетов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Пленарная сессия "Демографический форум Северо-Западного федерального округа" прошла на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Гости смогли посетить специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Слушатели смогли насладиться выступлениями главных звёзд российского джаза и услышать знакомые произведения. Выступление "Фонограф-Джаз-Трио" Сергея Жилина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

На выставке "Россия" стартовали Дни регионального развития "Пространство будущего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10

В рамках мероприятия регионы представят планы развития, раскроют свой инвестиционный потенциал и заявят лучшие проекты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Представители из Калининградской области познакомили гостей Второго этапа презентации лучших проектов Северо-Западного макрорегиона с проектами развития инфраструктуры, спорта и туризма.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
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