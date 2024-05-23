https://ria.ru/20240523/peregovory-1947865685.html
Путин и король Бахрейна провели переговоры в Кремле
Путин и король Бахрейна провели переговоры в Кремле - РИА Новости, 23.05.2024
Путин и король Бахрейна провели переговоры в Кремле
В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:48
2024-05-23T12:48
2024-05-23T15:00
бахрейн
россия
хамад бен иса аль халифа
москва
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947867946_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ead46385f179dabe44da258bcb67e10e.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, сообщил корреспондент РИА Новости.Российский лидер в начале встречи напомнил, что в 2025 году две страны будут отмечать 35-летие установления дипотношений."За эти годы многое сделано в строительстве отношений между нашими государствами. У нас хорошие контакты очень по линии МИДов, и по очень многим вопросам международной повестки наши позиции близки", — сказал Путин.Он отметил, что торговые связи пока носят "символический характер", но тенденция благоприятная.В свою очередь, король Хамад бен Иса Аль Халифа отметил, что Россия стала первой страной, к которой Бахрейн обратился с просьбой поддержать проведение мирной конференции по ближневосточной проблеме."Есть полное согласие среди арабских стран о необходимости проведения мирной конференции по решению ближневосточной проблемы, и Россия является первой страной, к которой мы обратились с призывом поддержать ее проведение, поскольку Россия является наиболее влиятельной страной на международной арене", — сказал монарх.Первая часть встречи проходила в узком составе, с российской стороны в ней участвовали помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак и министр иностранных дел Сергей Лавров. Затем переговоры продолжились в формате официального завтрака с участием делегаций.Король прибыл в Россию с официальным визитом накануне. Сообщалось, что два лидера обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях. Также на повестке дня будут международные вопросы, включая обстановку на Ближнем Востоке с учетом председательства Бахрейна в Лиге арабских государств.
https://ria.ru/20240523/vstrecha-1947806831.html
https://ria.ru/20240522/diplomatiya-1947618313.html
бахрейн
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин в Кремле начал переговоры с королем Бахрейна
Путин в Кремле начал переговоры с королем Бахрейна
2024-05-23T12:48
true
PT0M37S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947867946_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2b76e7e81c28cf87b4bb85a93d4da283.jpg
Король Бахрейна поздравил Путина с победой на президентских выборах
Король Бахрейна поздравил Путина с победой на президентских выборах, назвал это свидетельством мудрой политики главы государства.
2024-05-23T12:48
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бахрейн, россия, хамад бен иса аль халифа, москва, владимир путин, в мире
Бахрейн, Россия, Хамад бен Иса Аль Халифа, Москва, Владимир Путин, В мире
Путин и король Бахрейна провели переговоры в Кремле
Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа начали переговоры в Кремле
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, сообщил корреспондент РИА Новости.
Российский лидер в начале встречи напомнил, что в 2025 году две страны будут отмечать 35-летие установления дипотношений.
"За эти годы многое сделано в строительстве отношений между нашими государствами. У нас хорошие контакты очень по линии МИДов, и по очень многим вопросам международной повестки наши позиции близки", — сказал Путин.
Он отметил, что торговые связи пока носят "символический характер", но тенденция благоприятная.
В свою очередь, король Хамад бен Иса Аль Халифа отметил, что Россия
стала первой страной, к которой Бахрейн обратился с просьбой поддержать проведение мирной конференции по ближневосточной проблеме.
"Есть полное согласие среди арабских стран о необходимости проведения мирной конференции по решению ближневосточной проблемы, и Россия является первой страной, к которой мы обратились с призывом поддержать ее проведение, поскольку Россия является наиболее влиятельной страной на международной арене", — сказал монарх.
Первая часть встречи проходила в узком составе, с российской стороны в ней участвовали помощник президента Юрий Ушаков
, вице-премьер Александр Новак
и министр иностранных дел Сергей Лавров
. Затем переговоры продолжились в формате официального завтрака с участием делегаций.
Король прибыл в Россию с официальным визитом накануне. Сообщалось, что два лидера обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях. Также на повестке дня будут международные вопросы, включая обстановку на Ближнем Востоке
с учетом председательства Бахрейна в Лиге арабских государств
.