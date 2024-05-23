https://ria.ru/20240523/peregovory-1947865685.html

Путин и король Бахрейна провели переговоры в Кремле

Путин и король Бахрейна провели переговоры в Кремле - РИА Новости, 23.05.2024

Путин и король Бахрейна провели переговоры в Кремле

В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:48

2024-05-23T12:48

2024-05-23T15:00

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, сообщил корреспондент РИА Новости.Российский лидер в начале встречи напомнил, что в 2025 году две страны будут отмечать 35-летие установления дипотношений."За эти годы многое сделано в строительстве отношений между нашими государствами. У нас хорошие контакты очень по линии МИДов, и по очень многим вопросам международной повестки наши позиции близки", — сказал Путин.Он отметил, что торговые связи пока носят "символический характер", но тенденция благоприятная.В свою очередь, король Хамад бен Иса Аль Халифа отметил, что Россия стала первой страной, к которой Бахрейн обратился с просьбой поддержать проведение мирной конференции по ближневосточной проблеме."Есть полное согласие среди арабских стран о необходимости проведения мирной конференции по решению ближневосточной проблемы, и Россия является первой страной, к которой мы обратились с призывом поддержать ее проведение, поскольку Россия является наиболее влиятельной страной на международной арене", — сказал монарх.Первая часть встречи проходила в узком составе, с российской стороны в ней участвовали помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак и министр иностранных дел Сергей Лавров. Затем переговоры продолжились в формате официального завтрака с участием делегаций.Король прибыл в Россию с официальным визитом накануне. Сообщалось, что два лидера обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях. Также на повестке дня будут международные вопросы, включая обстановку на Ближнем Востоке с учетом председательства Бахрейна в Лиге арабских государств.

https://ria.ru/20240523/vstrecha-1947806831.html

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Путин в Кремле начал переговоры с королем Бахрейна Путин в Кремле начал переговоры с королем Бахрейна 2024-05-23T12:48 true PT0M37S

Король Бахрейна поздравил Путина с победой на президентских выборах Король Бахрейна поздравил Путина с победой на президентских выборах, назвал это свидетельством мудрой политики главы государства. 2024-05-23T12:48 true PT0M34S

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