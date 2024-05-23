https://ria.ru/20240523/moskva-1947875096.html
Власти Москвы рассказали, как привлекают бизнес к развитию инфраструктуры
Власти Москвы рассказали, как привлекают бизнес к развитию инфраструктуры - РИА Новости, 23.05.2024
Власти Москвы рассказали, как привлекают бизнес к развитию инфраструктуры
Москва привлекает бизнесменов к развитию городской инфраструктуры с помощью реализации проектов государственно-частного партнерства, используются механизмы... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:32
2024-05-23T13:32
2024-05-23T13:32
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
сергей собянин
максим ликсутов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947876357_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_74f50cff7d62bc8eae7503e5f16c384f.jpg
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Москва привлекает бизнесменов к развитию городской инфраструктуры с помощью реализации проектов государственно-частного партнерства, используются механизмы концессии, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."В 2023 году инвестиции в данные проекты составили около 25 миллиардов рублей. При этом общий объем капиталовложений по концессионным соглашениям оценивается в 124,5 миллиарда рублей", - сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва вышла вперед в конкурентной борьбе рейтинга Минэкономразвития и заняла первое место среди российских регионов по уровню развития государственно-частного партнерства."Мы поддерживаем инвесторов и по задаче мэра Москвы Сергея Собянина подписываем концессионные соглашения для привлечения предпринимателей к развитию города. С 2014 года Москва и частный бизнес заключили 7 концессий. Проекты по 2 из них уже реализованы. В 2020 году был открыт Московский международный амбулаторно-онкологический центр, а в 2023 году — запущено движение по проспекту Багратиона", — приводит пресс-служба Минэкономразвития РФ слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Он отметил, что в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве в сфере экологии осенью 2023 года открылся Центр сбора электронного оборудования для последующей переработки."ГЧП — эффективный инструмент, к которому растет интерес со стороны бизнеса. Объем инвестиций по концессионным соглашениям и ГЧП в 2023 году составил 955 миллиардов рублей. Это новый рекорд, на 31 миллиард рублей превышающий аналогичный показатель 2022 года. Минэкономразвития как регулятор постоянно совершенствует сферу ГЧП. В 2023 году был принят законопроект, направленный на повышение прозрачности механизма ГЧП", — приводит слова первого заместителя министра экономического развития Ильи Торосова пресс-служба Минэкономразвития РФ.Он добавил, что в этом году ожидается принятие поправок, которые позволят применять механизм в космической сфере и промышленности. Важно, чтобы органы власти в регионах и муниципалитетах активнее проводили работу по привлечению инвестиций в проекты ГЧП.Рейтинг по уровню развития государственно-частного партнерства ежегодно составляет Минэкономразвития. Позиция в рейтинге складывалась из оценки трех факторов: оценки результатов реализации проектов ГЧП в 2023 году и в предшествующие годы, а также оценки работы органов власти, их открытости для инвесторов и готовности оказывать поддержку проектам ГЧП.Москва набрала наибольшее число баллов – 98,9, Нижегородская область – 53,2 балла, Санкт-Петербург – 42,6 балла, Ленинградская область – 42,0 балла, а Пермский край – 39,5 балла.Локомотивными отраслями по объему инвестиций в рамках концессий и ГЧП в 2023 году стали социальная сфера (39% всех инвестиций), транспортная сфера – 32% и ЖКХ – 29%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, сергей собянин, максим ликсутов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Максим Ликсутов
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Москва привлекает бизнесменов к развитию городской инфраструктуры с помощью реализации проектов государственно-частного партнерства, используются механизмы концессии, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"В 2023 году инвестиции в данные проекты составили около 25 миллиардов рублей. При этом общий объем капиталовложений по концессионным соглашениям оценивается в 124,5 миллиарда рублей", - сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
заявил, что Москва вышла вперед в конкурентной борьбе рейтинга Минэкономразвития
и заняла первое место среди российских регионов по уровню развития государственно-частного партнерства.
"Мы поддерживаем инвесторов и по задаче мэра Москвы Сергея Собянина подписываем концессионные соглашения для привлечения предпринимателей к развитию города. С 2014 года Москва и частный бизнес заключили 7 концессий. Проекты по 2 из них уже реализованы. В 2020 году был открыт Московский международный амбулаторно-онкологический центр, а в 2023 году — запущено движение по проспекту Багратиона", — приводит пресс-служба Минэкономразвития РФ
слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова
.
Он отметил, что в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве в сфере экологии осенью 2023 года открылся Центр сбора электронного оборудования для последующей переработки.
"ГЧП — эффективный инструмент, к которому растет интерес со стороны бизнеса. Объем инвестиций по концессионным соглашениям и ГЧП в 2023 году составил 955 миллиардов рублей. Это новый рекорд, на 31 миллиард рублей превышающий аналогичный показатель 2022 года. Минэкономразвития как регулятор постоянно совершенствует сферу ГЧП. В 2023 году был принят законопроект, направленный на повышение прозрачности механизма ГЧП", — приводит слова первого заместителя министра экономического развития Ильи Торосова пресс-служба Минэкономразвития РФ.
Он добавил, что в этом году ожидается принятие поправок, которые позволят применять механизм в космической сфере и промышленности. Важно, чтобы органы власти в регионах и муниципалитетах активнее проводили работу по привлечению инвестиций в проекты ГЧП.
Рейтинг по уровню развития государственно-частного партнерства ежегодно составляет Минэкономразвития. Позиция в рейтинге складывалась из оценки трех факторов: оценки результатов реализации проектов ГЧП в 2023 году и в предшествующие годы, а также оценки работы органов власти, их открытости для инвесторов и готовности оказывать поддержку проектам ГЧП.
Москва набрала наибольшее число баллов – 98,9, Нижегородская область
– 53,2 балла, Санкт-Петербург
– 42,6 балла, Ленинградская область
– 42,0 балла, а Пермский край
– 39,5 балла.
Локомотивными отраслями по объему инвестиций в рамках концессий и ГЧП в 2023 году стали социальная сфера (39% всех инвестиций), транспортная сфера – 32% и ЖКХ – 29%.