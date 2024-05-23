https://ria.ru/20240523/moskva-1947875096.html

Власти Москвы рассказали, как привлекают бизнес к развитию инфраструктуры

Власти Москвы рассказали, как привлекают бизнес к развитию инфраструктуры - РИА Новости, 23.05.2024

Власти Москвы рассказали, как привлекают бизнес к развитию инфраструктуры

Москва привлекает бизнесменов к развитию городской инфраструктуры с помощью реализации проектов государственно-частного партнерства, используются механизмы... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T13:32

2024-05-23T13:32

2024-05-23T13:32

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

сергей собянин

максим ликсутов

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Москва привлекает бизнесменов к развитию городской инфраструктуры с помощью реализации проектов государственно-частного партнерства, используются механизмы концессии, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."В 2023 году инвестиции в данные проекты составили около 25 миллиардов рублей. При этом общий объем капиталовложений по концессионным соглашениям оценивается в 124,5 миллиарда рублей", - сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва вышла вперед в конкурентной борьбе рейтинга Минэкономразвития и заняла первое место среди российских регионов по уровню развития государственно-частного партнерства."Мы поддерживаем инвесторов и по задаче мэра Москвы Сергея Собянина подписываем концессионные соглашения для привлечения предпринимателей к развитию города. С 2014 года Москва и частный бизнес заключили 7 концессий. Проекты по 2 из них уже реализованы. В 2020 году был открыт Московский международный амбулаторно-онкологический центр, а в 2023 году — запущено движение по проспекту Багратиона", — приводит пресс-служба Минэкономразвития РФ слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Он отметил, что в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве в сфере экологии осенью 2023 года открылся Центр сбора электронного оборудования для последующей переработки."ГЧП — эффективный инструмент, к которому растет интерес со стороны бизнеса. Объем инвестиций по концессионным соглашениям и ГЧП в 2023 году составил 955 миллиардов рублей. Это новый рекорд, на 31 миллиард рублей превышающий аналогичный показатель 2022 года. Минэкономразвития как регулятор постоянно совершенствует сферу ГЧП. В 2023 году был принят законопроект, направленный на повышение прозрачности механизма ГЧП", — приводит слова первого заместителя министра экономического развития Ильи Торосова пресс-служба Минэкономразвития РФ.Он добавил, что в этом году ожидается принятие поправок, которые позволят применять механизм в космической сфере и промышленности. Важно, чтобы органы власти в регионах и муниципалитетах активнее проводили работу по привлечению инвестиций в проекты ГЧП.Рейтинг по уровню развития государственно-частного партнерства ежегодно составляет Минэкономразвития. Позиция в рейтинге складывалась из оценки трех факторов: оценки результатов реализации проектов ГЧП в 2023 году и в предшествующие годы, а также оценки работы органов власти, их открытости для инвесторов и готовности оказывать поддержку проектам ГЧП.Москва набрала наибольшее число баллов – 98,9, Нижегородская область – 53,2 балла, Санкт-Петербург – 42,6 балла, Ленинградская область – 42,0 балла, а Пермский край – 39,5 балла.Локомотивными отраслями по объему инвестиций в рамках концессий и ГЧП в 2023 году стали социальная сфера (39% всех инвестиций), транспортная сфера – 32% и ЖКХ – 29%.

https://ria.ru/20240520/servis-1947193075.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, сергей собянин, максим ликсутов