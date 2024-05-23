https://ria.ru/20240523/metro-1947910901.html
Собянин объявил о реализации нескольких инновационных проектов
Собянин объявил о реализации нескольких инновационных проектов - РИА Новости, 23.05.2024
Собянин объявил о реализации нескольких инновационных проектов
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий объявил о старте ряда инновационных проектов: это запуск... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:13
2024-05-23T15:13
2024-05-23T15:18
общество
технологии
москва
нахабино
сергей собянин
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий объявил о старте ряда инновационных проектов: это запуск виртуальной карты "Тройка", активация удалённого пополнения "Тройки" на турникетах и запуск первого этапа оплаты проезда по биометрии на МЦД. "Для лучшего сервиса пассажиров запускаем несколько проектов - это удалённое пополнение "Тройки", это виртуальная "Тройка", когда можно без карточки уже по телефону проходить во все виды транспорта. И по биометрии можно проходить уже не только в метро, но и в МЦД", - сказал Собянин в четверг. По словам мэра, эти решения инновационные, для них требуется большая проработка, отечественное программное обеспечение. "Все это сделано, в том числе, и на базе сегодняшнего центра. Поздравляю с этими инновациями. Надеюсь, что центр сделает большой шаг в области развития московского транспорта, для того, чтобы он всегда оставался на лидирующих позициях", - отметил мэр. С 23 мая владельцы карты "Тройка" (всего выпущено 50 миллионов карт) могут выпустить её виртуальный аналог в смартфоне c любой операционной системой (iOS, Android). Им больше не потребуется использовать пластик для оплаты проезда в городском транспорте. Сервис, созданный с использованием отечественных технологий, работает на базе QR-кодов. С виртуальной "Тройкой" пользователи будут тратить менее минуты от покупки билета до момента валидации проезда. Виртуальная "Тройка" работает на всех видах городского транспорта: метро, МЦК, МЦД, наземном и регулярном речном транспорте. Для оплаты проезда необходимо поднести экран телефона с активным QR-кодом к считывателю на турникете или отсканировать QR-код камерой телефона на экране валидатора наземного транспорта. Кроме того, с 23 мая пассажиры метро и МЦК могут оплачивать проезд картой "Тройка" или картой москвича сразу же после удалённого пополнения. Запись купленного билета произойдёт автоматически при оплате проезда на любом из более 4 тысяч турникетов. Также стартовал первый этап внедрения оплаты проезда по биометрии на Московских центральных диаметрах - к сервису подключено по одному турникету на станциях Нахабино, Площадь трёх вокзалов, Лихоборы и Зеленоград-Крюково. Оплачивать проезд по биометрии на диаметрах могут пассажиры, зарегистрированные в системе. При оплате проезда по распознаванию лица для пассажиров будет действовать бесплатная пересадка на метро и МЦК. В планах на 2024-2026 годы - внедрение оплаты проезда по биометрии на всех станциях МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4. В результате этим способом оплаты смогут пользоваться до 1 миллиона пассажиров диаметров ежедневно, что сократит очереди при проходе через турникеты и время на оплату проезда.
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общество, технологии, москва, нахабино, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк)
Общество, Технологии, Москва, Нахабино, Сергей Собянин, Московское центральное кольцо (МЦК)
Собянин объявил о реализации нескольких инновационных проектов
Мэр Москвы Собянин объявил о запуске виртуальной карты "Тройка"
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий объявил о старте ряда инновационных проектов: это запуск виртуальной карты "Тройка", активация удалённого пополнения "Тройки" на турникетах и запуск первого этапа оплаты проезда по биометрии на МЦД.
"Для лучшего сервиса пассажиров запускаем несколько проектов - это удалённое пополнение "Тройки", это виртуальная "Тройка", когда можно без карточки уже по телефону проходить во все виды транспорта. И по биометрии можно проходить уже не только в метро, но и в МЦД", - сказал Собянин в четверг.
По словам мэра, эти решения инновационные, для них требуется большая проработка, отечественное программное обеспечение.
"Все это сделано, в том числе, и на базе сегодняшнего центра. Поздравляю с этими инновациями. Надеюсь, что центр сделает большой шаг в области развития московского транспорта, для того, чтобы он всегда оставался на лидирующих позициях", - отметил мэр.
С 23 мая владельцы карты "Тройка" (всего выпущено 50 миллионов карт) могут выпустить её виртуальный аналог в смартфоне c любой операционной системой (iOS, Android). Им больше не потребуется использовать пластик для оплаты проезда в городском транспорте. Сервис, созданный с использованием отечественных технологий, работает на базе QR-кодов. С виртуальной "Тройкой" пользователи будут тратить менее минуты от покупки билета до момента валидации проезда.
Виртуальная "Тройка" работает на всех видах городского транспорта: метро, МЦК
, МЦД, наземном и регулярном речном транспорте. Для оплаты проезда необходимо поднести экран телефона с активным QR-кодом к считывателю на турникете или отсканировать QR-код камерой телефона на экране валидатора наземного транспорта.
Кроме того, с 23 мая пассажиры метро и МЦК могут оплачивать проезд картой "Тройка" или картой москвича сразу же после удалённого пополнения. Запись купленного билета произойдёт автоматически при оплате проезда на любом из более 4 тысяч турникетов.
Также стартовал первый этап внедрения оплаты проезда по биометрии на Московских центральных диаметрах - к сервису подключено по одному турникету на станциях Нахабино
, Площадь трёх вокзалов, Лихоборы и Зеленоград-Крюково. Оплачивать проезд по биометрии на диаметрах могут пассажиры, зарегистрированные в системе. При оплате проезда по распознаванию лица для пассажиров будет действовать бесплатная пересадка на метро и МЦК.
В планах на 2024-2026 годы - внедрение оплаты проезда по биометрии на всех станциях МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4. В результате этим способом оплаты смогут пользоваться до 1 миллиона пассажиров диаметров ежедневно, что сократит очереди при проходе через турникеты и время на оплату проезда.