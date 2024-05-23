https://ria.ru/20240523/kitay-1947757865.html

Штаты в ярости: Европа выбрала Китай

Штаты в ярости: Европа выбрала Китай - РИА Новости, 23.05.2024

Штаты в ярости: Европа выбрала Китай

До выборов в Соединенных Штатах еще достаточно далеко, и даже самые отчаянные политологи опасаются делать прямые и однозначные прогнозы относительно их... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T08:00

2024-05-23T08:00

2024-05-23T09:33

экономика

китай

вашингтон (штат)

сша

билл клинтон

джанет йеллен

дональд трамп

всемирная торговая организация (вто)

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До выборов в Соединенных Штатах еще достаточно далеко, и даже самые отчаянные политологи опасаются делать прямые и однозначные прогнозы относительно их результатов, а Вашингтон уже в шаге от развязывания глобальной войны. Министр финансов США прилетела на экономический форум во Франкфурт и с хрустом взяла быка за рога. Джанет Йеллен фактически потребовала от Евросоюза присоединиться к готовящемуся антикитайскому пакету санкций, ограничить импорт китайских технологий — в частности, ввести запрет на поставки китайских электромобилей.В России причины и предпосылки происходящего известны не очень, а вот за океаном это политическая и экономическая тема номер один.Уже около месяца в Соединенных Штатах на самом высоком уровне, включая лично президента, обсуждается тема введения частичного или полного запрета на китайские электромобили. Верный своей голливудской манере обставлять все с трагическим пафосом, Вашингтон упирает на угрозу китайских электрокаров для экологии. Вопросы защиты окружающей среды для демократов вообще стали универсальной темой, куда под лозунгами о борьбе за все хорошее против всего плохого можно втащить любые политические решения, включая совершенно противозаконные.В конкретном случае команда Байдена беспардонно и осознанно врет. Проблема тут не в экологии, а в том, что китайский автопром стальным катком давит американских конкурентов, заполоняя местный рынок. Вашингтон пытается выставить данный процесс чуть ли не как необъявленную войну, что полнейшая ахинея, более того, данный результат уже давно предсказан всеми вменяемыми экономистами.Краеугольным камнем всей новомодной эко- и электроповестки является использование аккумуляторов. Наиболее продвинутые из них, с наилучшими показателями сохранения и отдачи энергии — это литий-ионные батареи. Именно они, только весом в полтонны, и устанавливаются на все современные электромобили. По результатам 2022 года главным производителем литий-ионных, свинцово-кислотных, никель-металлгидридных батарей был Китай, удерживавший 56 процентов мирового рынка. Здесь расположены четыре из десяти крупнейших мировых профильных заводов, в 2022 году они выпустили продукции на 50 миллиардов долларов. По прогнозам, к 2027 году рынок аккумуляторов вырастет до 136 миллиардов, демонстрируя ежегодный рост в семь процентов, и нет никаких сомнений, что доля Китая будет расти в той же пропорции.Второе место на этом рынке делят Южная Корея и Япония, а Соединенные Штаты лишь третьи. Американские профильные компании QuantumScape, A123 Systems, Enovix, SES AI и Amprius Tech осилили только восемь процентов мирового производства, но на каждом углу обещают к 2033-му зарабатывать на выпуске батарей не меньше 78 миллиардов в год.Китай в этом случае ведет себя как пресловутый кот Васька: слушает да ест. Американский рынок.Пройти мимо темы экономического противостояния Пекина и Вашингтона нельзя хотя бы потому, что Китай — наш ближайший стратегический союзник, а сходящиеся в новом клинче экономические титаны могут нокаутировать всю мировую экономику сразу.Большинство слышало о торговой войне между США и Китаем, на этой теме себе заработал много политических очков Дональд Трамп, однако все было несколько иначе, чем нам рассказали американские СМИ.Как известно, активное экономическое взаимодействие между странами началось в конце 70-х годов прошлого века. До начала нулевых торговля росла не то чтобы гиперактивно, но объемы постепенно увеличивались. В 2001 году Китай официально стал полноправным участником Всемирной торговой организации, приняв на себя ряд обязательств по реформированию собственной экономики. Важнейший факт: вступление КНР в ВТО активно лоббировали США и лично Билл Клинтон. На тот момент экономика и промышленность Поднебесной только-только разогревали форсажные двигатели. И с точки зрения американцев Китай представлял собой новый громадный рынок с не очень платежеспособным населением, но американцы явно опирались на модель математической вероятности. Проще говоря, Штаты собирались завалить Китай своими товарами, набивая карманы экспортными долларами.А потом произошло то, что произошло.К 2007 году покупательная способность одного китайского домохозяйства превысила полторы тысячи долларов и тем самым обогнала среднее американское домохозяйство. Пекин начал в ураганном темпе наращивать экспорт и к 2019-му стал третьим торговым партнером США, уступая лишь Канаде и Мексике. На момент официального объявления Трампом торговой войны диспропорция объемов взаимной торговли была колоссальной — и совсем не в пользу Америки.Официальные американские источники приводят конкретные цифры. Общий оборот двусторонней торговли составлял 683 миллиарда долларов, из которых на поставки из США в Китай приходилось 120 миллиардов, а в обратном направлении — 563 миллиарда. Несложно высчитать пропорции китайского доминирования. Добавим, что только на поставках электроники и продукции машиностроения китайцы зарабатывали вдвое больше, чем составлял весь американский экспорт.В нашей прессе широко освещались шаги Вашингтона и, к сожалению, мало что писалось об ответных мерах Китая. А там все было очень интересно.Пекин первым не вводил заградительные пошлины и тарифы, но всегда отвечал на аналогичные шаги Вашингтона, причем с запасом. Например, 1 января 2018 года Штаты ввели трехпроцентную пошлину на все ввозимые китайские товары, Пекин тут же ввел аналогичную, но в размере восьми процентов. В сентябре Вашингтон поднял ставки до двенадцати, Пекин — до восемнадцати процентов. К февралю 2020 года тарифные войны вышли на пик, американцы взимали девятнадцать, а китайцы — двадцать с половиной процентов.После того как Вашингтон вынудил Австралию закрыть свой рынок для китайской электроники, Китай ужесточил правила захода на свой рынок и стал требовать обязательной передачи технологий, а там, где новички артачились, без затей заимствовал лучшие идеи и наработки. Австралия, потеряв главный рынок для сбыта угля, свое решение быстро отменила.Как известно, по итогам противостояния было подписано двустороннее торговое соглашение, которое даже в США адекватные экономисты называли временным. Трамп в своей театральной манере объявил себя и Штаты абсолютными победителями, хотя по факту все было ровно наоборот.Институт международной экономики Петерсона подсчитал, что на излете 2020 года Китай импортировал лишь 58 процентов от ожидаемого объема американских товаров, а в рамках отдельного пакета, где оговаривалась покупка дополнительных американских товаров на сумму 200 миллиардов долларов, не было куплено вообще ничего. Прописью — ноль.Вашингтон обвинил Китай в убийстве местного бизнеса и сокращении тысяч рабочих мест. Ситуация была столь радужной, что Национальное бюро экономических исследований США придумало даже специальный термин для состояния своей экономики — китайский шок. В 2024 году крупная неправительственная организация Council of Foreign Relations предрекает вторую серию шока. В этот раз он ударит по американской зеленой промышленности, а именно по производству электромобилей, солнечных панелей и прочим секторам, куда Вашингтон активно инвестировал и где надеялся тотально доминировать.Потому выступление Джанет Йеллен это не что иное, как вопль о помощи. Американцы прекрасно отдают себе отчет, что во втором раунде противостояния с Китаем их ждут еще более печальные результаты, и пытается втянуть в эту свару Европу. Ту самую, из которой ранее американцы переманили десятки крупных производств, попутно подсадив на иглу своего СПГ.Подозреваем, что ответ американцев весьма разочаровал.Еврокомиссия в лице Урсулы фон дер Ляйен заявила, что в принципе отвергает любую войну с Китаем, выступает за честную конкуренцию, торговлю по понятным правилам и не будет закрывать свои рынки от каких-либо товаров из Китая, потому что это главный торговый партнер ЕС.На следующий раунд торговой войны дядюшка Сэм будет выходить в гордом одиночестве. Бесплатные идиоты в мире стали заканчиваться.

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https://ria.ru/20240518/frantsiya-1946724581.html

https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html

https://ria.ru/20240505/evropa-1943847288.html

https://ria.ru/20240413/yaponiya-1939696003.html

https://ria.ru/20240520/umrut-1947029611.html

китай

вашингтон (штат)

сша

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экономика, китай, вашингтон (штат), сша, билл клинтон, джанет йеллен, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), аналитика