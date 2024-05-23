https://ria.ru/20240523/izrail-1947779883.html

Признавшим Палестину странам не будет прощения, заявил посол Израиля в ФРГ

Признавшим Палестину странам не будет прощения, заявил посол Израиля в ФРГ - РИА Новости, 23.05.2024

Признавшим Палестину странам не будет прощения, заявил посол Израиля в ФРГ

Израиль не забудет и не простит страны, которые признали Палестину после прошлогоднего нападения ХАМАС: кровь жертв следующей резни будет на их руках, заявил... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T01:08

2024-05-23T01:08

2024-05-23T06:28

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Израиль не забудет и не простит страны, которые признали Палестину после прошлогоднего нападения ХАМАС: кровь жертв следующей резни будет на их руках, заявил изданию Table.Briefings посол Израиля в ФРГ Рон Просор. В среду норвежское правительство заявило, что Осло признает Палестину в качестве государства. Официальное признание вступит в силу 28 мая. В тот же день об аналогичном решении заявил премьер Ирландии Саймон Харрис. Испанский премьер Педро Санчес, в свою очередь, анонсировал, что правительство страны официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая. "Эти страны дают террористам попутный ветер", — сказал Просор. "Во время следующей резни на их руках будет кровь невинных людей. Мы не забудем этого и не простим этим государствам", — добавил он. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240305/khamas-1931131114.html

https://ria.ru/20231222/izrail-1917388850.html

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в мире, израиль, палестина, германия, педро санчес, хамас, оон