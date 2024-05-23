Признавшим Палестину странам не будет прощения, заявил посол Израиля в ФРГ
Посол Израиля в ФРГ Просор: странам, признавшим Палестину, прощения не будет
Флаги Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Израиль не забудет и не простит страны, которые признали Палестину после прошлогоднего нападения ХАМАС: кровь жертв следующей резни будет на их руках, заявил изданию Table.Briefings посол Израиля в ФРГ Рон Просор.
В среду норвежское правительство заявило, что Осло признает Палестину в качестве государства. Официальное признание вступит в силу 28 мая. В тот же день об аналогичном решении заявил премьер Ирландии Саймон Харрис. Испанский премьер Педро Санчес, в свою очередь, анонсировал, что правительство страны официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая.
"Эти страны дают террористам попутный ветер", — сказал Просор. "Во время следующей резни на их руках будет кровь невинных людей. Мы не забудем этого и не простим этим государствам", — добавил он.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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