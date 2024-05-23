https://ria.ru/20240523/gruziya-1947996267.html
"Мечтают о войне": в Грузии ополчились на ЕС после угрозы убийства премьера
"Мечтают о войне": в Грузии ополчились на ЕС после угрозы убийства премьера - РИА Новости, 23.05.2024
"Мечтают о войне": в Грузии ополчились на ЕС после угрозы убийства премьера
Пользователи социальной сети Facebook* из Грузии резко отреагировали на официальное заявление премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о том, что еврокомиссар... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T19:37
2024-05-23T19:37
2024-05-23T20:22
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сша
ираклий кобахидзе
роберт фицо
евросоюз
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети Facebook* из Грузии резко отреагировали на официальное заявление премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о том, что еврокомиссар угрожал ему судьбой главы кабмина Словакии Роберта Фицо.В четверг Кобахидзе заявил, что на фоне процесса принятия закона об иноагентах один из еврокомиссаров в телефонном разговоре пригрозил ему судьбой словацкого премьера, на которого недавно было совершено покушение. Глава кабмина Грузии отметил, что страна имеет дело с крайне опасной силой, которая хочет посеять в ней беспорядки."Они так мечтают о войне в Грузии, что идут на все. Боже, храни нашу страну", — написала Инга Гудадзе."Начинайте расследование по статье об угрозе государственному и политическому деятелю", — призвал Давид Габричидзе."Они позволяют себе такое, что чувствую себя в сицилийской мафии", — возмутилась Тамуна Амузанашвили."У нас нет права на уступки. Держась вместе, мы преодолеем и это бедствие", — заявила Лика Маисурадзе."Мы имеем дело с людьми, которые способны на все, Вам нужна особая осторожность", — отметила Эка Чичинадзе."Главное, что Вы правы перед Богом и перед людьми", — написала Ирма Цуцкиридзе.На минувшей неделе парламент Грузии большинством голосов в третьем, окончательном чтении принял законопроект об иноагентах. Процедуры вокруг документа сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов.Оппозиция утверждает, что документ представляет аналог российского закона об иноагентах. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси. Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер предупредила, что Вашингтон фундаментально пересмотрит двусторонние отношения, если закон вступит в силу. Глава Управления по координации санкций Госдепа Джим О'Брайен, в свою очередь, заявил, что США могут ввести ограничения против Грузии, если принятый парламентом проект не изменится. В ЕС же пообещали заморозить заявку республики на членство в союзе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240523/gruziya-1947962659.html
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в мире, грузия, словакия, сша, ираклий кобахидзе, роберт фицо, евросоюз, государственный департамент сша
В мире, Грузия, Словакия, США, Ираклий Кобахидзе, Роберт Фицо, Евросоюз, Государственный департамент США
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети Facebook* из Грузии резко отреагировали на официальное заявление премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о том, что еврокомиссар угрожал ему судьбой главы кабмина Словакии Роберта Фицо.
В четверг Кобахидзе заявил, что на фоне процесса принятия закона об иноагентах один из еврокомиссаров в телефонном разговоре пригрозил ему судьбой словацкого премьера, на которого недавно было совершено покушение. Глава кабмина Грузии отметил, что страна имеет дело с крайне опасной силой, которая хочет посеять в ней беспорядки.
"Они так мечтают о войне в Грузии, что идут на все. Боже, храни нашу страну", — написала Инга Гудадзе.
"Начинайте расследование по статье об угрозе государственному и политическому деятелю", — призвал Давид Габричидзе.
«
"Они позволяют себе такое, что чувствую себя в сицилийской мафии", — возмутилась Тамуна Амузанашвили.
"У нас нет права на уступки. Держась вместе, мы преодолеем и это бедствие", — заявила Лика Маисурадзе.
"Мы имеем дело с людьми, которые способны на все, Вам нужна особая осторожность", — отметила Эка Чичинадзе.
"Главное, что Вы правы перед Богом и перед людьми", — написала Ирма Цуцкиридзе.
Покушение на Фицо произошло 15 мая, после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Огонь открыл 71-летний писатель Юрай Цинтула, когда премьер подошел поприветствовать собравшихся. В политика попали четыре пули, одна из них пробила ему желудок. Сейчас его состояние стабилизировали. Нападавшего задержали на месте.
Фицо не раз выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство этой страны в НАТО. Он также подчеркивал, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
На минувшей неделе парламент Грузии большинством голосов в третьем, окончательном чтении принял законопроект об иноагентах. Процедуры вокруг документа сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов.
Оппозиция утверждает, что документ представляет аналог российского закона об иноагентах. Представитель Кремля Дмитрий Песков
назвал эти заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США
.
Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси
. Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
предупредила, что Вашингтон
фундаментально пересмотрит двусторонние отношения, если закон вступит в силу. Глава Управления по координации санкций Госдепа
Джим О'Брайен, в свою очередь, заявил, что США могут ввести ограничения против Грузии, если принятый парламентом проект не изменится. В ЕС же пообещали заморозить заявку республики на членство в союзе.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.