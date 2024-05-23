https://ria.ru/20240523/gruziya-1947996267.html

"Мечтают о войне": в Грузии ополчились на ЕС после угрозы убийства премьера

"Мечтают о войне": в Грузии ополчились на ЕС после угрозы убийства премьера - РИА Новости, 23.05.2024

"Мечтают о войне": в Грузии ополчились на ЕС после угрозы убийства премьера

Пользователи социальной сети Facebook* из Грузии резко отреагировали на официальное заявление премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о том, что еврокомиссар... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T19:37

2024-05-23T19:37

2024-05-23T20:22

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словакия

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ираклий кобахидзе

роберт фицо

евросоюз

государственный департамент сша

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети Facebook* из Грузии резко отреагировали на официальное заявление премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о том, что еврокомиссар угрожал ему судьбой главы кабмина Словакии Роберта Фицо.В четверг Кобахидзе заявил, что на фоне процесса принятия закона об иноагентах один из еврокомиссаров в телефонном разговоре пригрозил ему судьбой словацкого премьера, на которого недавно было совершено покушение. Глава кабмина Грузии отметил, что страна имеет дело с крайне опасной силой, которая хочет посеять в ней беспорядки."Они так мечтают о войне в Грузии, что идут на все. Боже, храни нашу страну", — написала Инга Гудадзе."Начинайте расследование по статье об угрозе государственному и политическому деятелю", — призвал Давид Габричидзе."Они позволяют себе такое, что чувствую себя в сицилийской мафии", — возмутилась Тамуна Амузанашвили."У нас нет права на уступки. Держась вместе, мы преодолеем и это бедствие", — заявила Лика Маисурадзе."Мы имеем дело с людьми, которые способны на все, Вам нужна особая осторожность", — отметила Эка Чичинадзе."Главное, что Вы правы перед Богом и перед людьми", — написала Ирма Цуцкиридзе.На минувшей неделе парламент Грузии большинством голосов в третьем, окончательном чтении принял законопроект об иноагентах. Процедуры вокруг документа сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов.Оппозиция утверждает, что документ представляет аналог российского закона об иноагентах. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси. Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер предупредила, что Вашингтон фундаментально пересмотрит двусторонние отношения, если закон вступит в силу. Глава Управления по координации санкций Госдепа Джим О'Брайен, в свою очередь, заявил, что США могут ввести ограничения против Грузии, если принятый парламентом проект не изменится. В ЕС же пообещали заморозить заявку республики на членство в союзе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240523/gruziya-1947962659.html

https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html

https://ria.ru/20240523/gruziya-1947786877.html

грузия

словакия

сша

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в мире, грузия, словакия, сша, ираклий кобахидзе, роберт фицо, евросоюз, государственный департамент сша